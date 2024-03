Para muchos amantes de los animales, una mascota se vuelve parte de la familia y de su presupuesto también. Por ello, en esta temporada de impuestos 2024, seguro debes estar pensando en que los fuertes gastos que realizas por tu engreído de cuatro patas, como alimentación, aseo, veterinaria y hasta ropa, deberían incluirse en tu declaración ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y ¿por qué no?, hasta recibir un reembolso. Pero, ¿es posible poner a tu perro como dependiente?

Mantener a un perro tiene un costo promedio anual de 1.400 dólares, y de 1,200 para un gato, de acuerdo con Kerry O’Hara, director de análisis de datos de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, una asociación comercial. Sin tomar en cuenta gastos de veterinaria o el pago de un albergue por si deseas viajar sin tu mascota.

La Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, además, reveló que los estadounidenses gastaron más de US$136,8 mil millones en sus mascotas en 2022 (eso es mil millones con una B). De eso, US$58,1 mil millones se gastaron en alimentos y golosinas para mascotas, y otros US$35,9 mil millones se gastaron en atención veterinaria. y venta de productos.

¿PUEDO INCLUIR LOS GASTOS DE MI PERRO EN MI DECLARACIÓN ANTE EL IRS?

No puedes incluir los gastos que haces por tu mascota en tu declaración de impuestos y, muchos menos, obtener una reducción fiscal. Para el IRS, un dependiente debe contar con un Seguro Social y las mascotas no tienen este documento. Tu “mejor amigo” es considerado un “gasto personal”, por lo que no puedes solicitar una deducción o algún beneficio, pero esto no aplica en todos los casos, ¿por qué?

A continuación, Embrace Pet Insurance dio una lista de seis formas específicas en las que el IRS otorgará deducciones por tener perros y otras mascotas.

1. Animales comerciales

Si el perro sirve como guardia de seguridad para tu negocio, entonces eres dueño de un animal comercial. El costo de los alimentos, la atención veterinaria y el entrenamiento para el trabajo pueden ser gastos de un animal comercial, como un gato que ayuda con el control de roedores en un hogar o pequeña empresa. Si tu mascota te proporciona ingresos a través de apariciones en anuncios de televisión o impresos, películas, televisión o incluso videos virales, podría considerarse un animal comercial.

2. Envío de mascotas a un nuevo hogar

De acuerdo con el artículo 421 del IRS, existen circunstancias en las que los contribuyentes pueden deducir el costo del envío de una mascota a un nuevo hogar.

3. Donaciones

Las donaciones hechas a organizaciones benéficas y de rescate de animales son deducibles; siempre que no se reciban bienes o servicios a cambio.

4. Mascotas en hogares temporales

El costo de la vivienda y el cuidado de una mascota en un hogar temporal, que incluye alimentos, suministros, gastos de veterinaria y hasta 14 centavos por milla para viajes relacionados con el trabajo de cuidar de la mascota, son deducibles.

5. Gastos de pasatiempo relacionados con mascotas

Si ingresas a tu mascota en eventos como exposiciones de perros, gatos o caballos, las ganancias que recibas pueden ser deducibles.

6. Gastos en animales de servicio

Los costos asociados con el uso de un perro de servicio para guiar a los dueños con discapacidad auditiva o visual se pueden deducir, de acuerdo con la publicación 502 del IRS. La compra, el entrenamiento y los cuidados veterinarios se encuentran entre los gastos incluidos en esta categoría. Además, los voluntarios que entrenan animales para servicio en nombre de una organización benéfica reconocida por el IRS pueden deducir gastos como alimentos y suministros, así como medicamentos y visitas veterinarias.

Los perros guía son de gran ayuda para las personas con ceguera (Foto: ¡Stock)

Nota: Para sustentar los gastos, debes presentar todas las facturas y documentación.