El huracán Simón se intensificó a una peligrosa categoría 4 en el Océano Pacífico y se proyecta que toque tierra o impacte directamente la costa del occidente de México durante la tarde y noche de este domingo 11 de octubre de 2026. Según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el sistema registra vientos sostenidos de hasta 249 kilómetros por hora (155 mph). Las autoridades meteorológicas advierten sobre marejadas ciclónicas catastróficas, vientos destructivos y lluvias torrenciales en la franja costera.

Los estados bajo mayor riesgo por el paso de Simón incluyen Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, además de bandas de lluvia que han generado severas inundaciones en destinos más al sur como Acapulco. En el estado de Jalisco, el gobierno local activó la alerta roja para múltiples municipios costeros y suspendió operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La Marina Armada de México coordinó la evacuación preventiva de más de un centenar de pobladores en comunidades vulnerables.

A pesar de las órdenes del gobierno estatal para que los residentes se resguarden en refugios temporales antes de las 5:00 p.m., el ambiente entre comerciantes y turistas en Puerto Vallarta oscila entre la prevención y la calma. Los residentes han colocado costales de arena en los accesos de negocios a pocas cuadras del malecón para prevenir daños similares a los dejados por el huracán Kenna. Para los viajeros en el suroeste de EE. UU. y zonas limítrofes, se recomienda monitorear alertas aéreas por cancelaciones asociadas al fenómeno.

El fortalecimiento de Simón responde a la influencia del fenómeno oceánico El Niño en el Pacífico, cuyas elevadas temperaturas en el agua han reducido la cizalladura del viento y permitido que la tormenta adquiera dimensiones destructivas con rapidez. Mientras los equipos de protección civil concluyen los preparativos de emergencia en la zona de advertencia, el NHC enfatiza que la ventana para proteger la vida y la propiedad se cierra conforme el ojo del ciclón se aproxima a la línea de costa.

¿Cuándo toca tierra en México y cuál es la trayectoria del huracán Simón?

Para los hispanos en Estados Unidos con familiares en México, la trayectoria de Simón concentra la atención este domingo 11 de octubre. El aviso 17A del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido a las 12:00 p. m., hora del centro de México, lo mantiene como huracán de categoría 4. El sistema avanza hacia el norte-noroeste a 11 km/h y se prevé que pase muy cerca de la costa centro-occidental durante la tarde y la noche.

Estados de México que podrían verse afectados por el huracán Simón

Michoacán, Colima y Jalisco figuran entre los estados donde el NHC prevé acumulados de lluvia especialmente elevados hasta el lunes. En el aviso más reciente, el centro de Simón se encontraba a unos 140 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

También estaba aproximadamente a 100 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, mientras continuaba su avance cerca del litoral. La advertencia de huracán abarca desde Punta San Telmo hasta El Roblito e incluye las Islas Marías; no se limita al punto donde pudiera ingresar el centro. Nayarit aparece además en la trayectoria prevista por el SMN.

¿Cómo podría afectar el huracán Simón a México?

Simón presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h, con rachas superiores, según el aviso oficial consultado este 11 de octubre. El NHC pronostica lluvias adicionales de entre 8 y 16 pulgadas en sectores del suroeste mexicano y acumulados totales aislados de hasta 30 pulgadas.

Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones y deslizamientos potencialmente mortales, especialmente en zonas de pendientes pronunciadas.

En la costa, también se esperan marejada ciclónica peligrosa, olas destructivas y corrientes de resaca durante los próximos días. Para las familias que siguen el huracán desde Estados Unidos, el NHC remite al servicio meteorológico nacional para conocer las condiciones y avisos de cada localidad.