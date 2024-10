¿Eres de las personas que espera recibir un golpe de suerte cuando participa de un juego de azar? Si es tu caso y has intentado en más de una ocasión atinarle al premio mayor, pero aún no lo has logrado, quizá no esté eligiendo correctamente los números que podrían hacer que tus sueños se hagan realidad. En los siguientes párrafos, los números que deberías evitar jugar en una lotería.

¿QUÉ NÚMEROS DEBES EVITAR JUGAR PARA GANAR LA LOTERÍA?

Si bien, a quienes les gusta participar de los juegos de azar les encanta elegir fechas importantes como cumpleaños, aniversarios y más, es momento de que piensen fríamente si esos números les han dado buenos resultados; y no, no nos referimos a grandes premios, sino a obtener alguna cosa cuando invirtieron en ese juego.

Un estudio de BoyleSports, una cadena de juegos de apuesta, reveló qué números de lotería son los que menos han aparecido en los sorteos; por lo tanto, debes evitarlos para que tus posibilidades de ganar se incrementen.

Hay estudios que revelan que hay números que salen con menos frecuencia en un sorteo de lotería (Foto: Pixabay)

Tras analizar todos los sorteos de la Lotería Nacional desde octubre de 2015, un experto aclaró: “Cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir, independientemente de los resultados anteriores. Los resultados de nuestro análisis ofrecen una imagen interesante, pero cualquier cosa puede pasar en cada nuevo sorteo”.

Los números menos afortunados para salir en juego de lotería son: 30, 6, 21, 48 y 17. Todo lo contrario ocurre con 37, 52, 58, 39, 42 y 27, los cuales han salido con mayor frecuencia en el mismo periodo analizado.

Entre la gran cantidad de números que uno debe elegir cuando uno juega la lotería, también se debería analizar cuáles son los menos frecuentes en salir (Foto: Pixabay)

LAS VECES QUE HAN SALIDO ESOS NÚMEROS MENOS AFORTUNADOS

Hasta la primera semana de septiembre de 2024 que se indagó los resultados, esos seis números menos afortunados salieron: