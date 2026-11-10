La visita del papa León XIV generará restricciones de tránsito en el Centro Histórico de Lima y cambios en el transporte público alrededor del Gran Teatro Nacional, en San Borja . Entre las medidas anunciadas figuran un perímetro sin ingreso vehicular en el centro, el desvío de 15 rutas de buses y el cierre temporal de la estación La Cultura durante la actividad del miércoles 11 de noviembre.

Si necesitas desplazarte por estas zonas, revisa por separado los horarios de cierre, los accesos peatonales y los cambios de tu servicio de transporte. No todas las restricciones comienzan a la misma hora ni afectan de igual manera a vehículos y peatones.

El papa León XIV tiene previsto llegar al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m., a la Base Aérea del Callao. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué zonas tendrán restricciones por la visita del papa?

Estas son las principales medidas recogidas en los anuncios municipales:

Zona Fecha y horario anunciado Restricción o cambio Alrededores de la Plaza de Armas Desde las 10:00 p. m. del martes 10 de noviembre, según Andina Cierre preventivo del entorno de la plaza. Cuadrante del Centro Histórico Miércoles 11 de noviembre, desde el mediodía, según la Municipalidad de Lima Cierre del cuadrante y establecimiento de dos anillos de seguridad. Zonas restringidas del Centro Histórico Jueves 12 de noviembre, desde las 5:00 a. m. Ingreso únicamente para personas previamente acreditadas, con DNI. Alrededores del Gran Teatro Nacional Miércoles 11 de noviembre Restricciones en vías como Aviación y cambios en 15 rutas de transporte público. Estación La Cultura de la Línea 1 Durante la actividad del miércoles 11, prevista para las 7:45 p. m. Cierre temporal de la estación. Paradero La Cultura del Corredor Rojo Durante el operativo por la actividad en el Gran Teatro Nacional Los servicios 201, 204, 206 y 209 dejarán de detenerse en ese punto.

¿Qué calles y avenidas delimitan el cierre en el Centro de Lima?

El perímetro de restricción vehicular informado por Andina está delimitado por cuatro avenidas:

Tacna.

Emancipación.

Abancay.

Nicolás de Piérola.

Dentro de ese cuadrante no se permitirá el ingreso de vehículos durante las restricciones del operativo.

¿Desde cuándo cierran los alrededores de la Plaza de Armas?

El cierre preventivo de los alrededores de la Plaza de Armas comenzará a las 10:00 p. m. del martes 10 de noviembre . Por su parte, el comunicado municipal sitúa el cierre del cuadrante del Centro Histórico al mediodía del miércoles 11.

Para el jueves 12, la Municipalidad indicó que desde las 5:00 a. m. el ingreso a las zonas restringidas estará reservado a personas previamente acreditadas , quienes deberán presentar su DNI y pasar los controles establecidos.

¿Qué rutas alternativas y desvíos habrá en el Centro Histórico?

El Corredor Azul se desviará por la avenida Alfonso Ugarte y el Corredor Morado lo hará hacia la avenida Huánuco. Estos cambios corresponden a servicios de transporte público: no constituyen una autorización general para que cualquier vehículo siga el mismo recorrido.

Servicio Desvío informado Qué debe considerar el pasajero Corredor Azul Avenida Alfonso Ugarte El recorrido habitual puede cambiar durante el operativo. Corredor Morado Avenida Huánuco Debe comprobar dónde podrá abordar y descender.

¿El Metropolitano funcionará durante las restricciones?

Las estaciones Tacna y Jirón de la Unión del Metropolitano permanecerán operativas para facilitar los desplazamientos hacia los alrededores del perímetro restringido.

Sin embargo, llegar a una estación cercana no garantiza el ingreso a la Plaza de Armas. El acceso a las zonas controladas estará sujeto a los pases, las acreditaciones y los controles establecidos para el operativo.

¿Qué cambia en San Borja por la actividad en el Gran Teatro Nacional?

La reunión del papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional. Por las medidas de seguridad en los alrededores, habrá restricciones en vías como la avenida Aviación.

La ATU informó, que 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus recorridos por estas avenidas :

Canadá

Guardia Civil

San Borja Norte

La Cultura

Estas vías forman parte de los desvíos anunciados para los buses. La información consultada no especifica un recorrido idéntico para las 15 rutas ni presenta esos tramos como una alternativa universal para autos particulares.

¿Cerrará la estación La Cultura de la Línea 1?

Sí. La estación La Cultura permanecerá cerrada durante el desarrollo de la actividad en el Gran Teatro Nacional. El encuentro está previsto para las 7:45 p. m., pero esa hora corresponde al inicio del acto, no necesariamente al comienzo del cierre de la estación.

La información consultada no precisa la hora exacta de cierre y reapertura. Si tu viaje depende de esa parada, verifica el aviso operativo de la Línea 1 antes de salir.

¿Qué servicios del Corredor Rojo cambiarán sus paradas?

Los servicios 201, 204, 206 y 209 dejarán de realizar paradas en el paradero La Cultura, ubicado en la avenida Aviación, y circularán por la vía expresa de Javier Prado durante el operativo anunciado.

El cambio se refiere a ese paradero y a la circulación de dichos servicios; no equivale a una suspensión completa del Corredor Rojo.

¿Qué restricciones habrá cerca del Estadio Nacional?

Para la vigilia del jueves 12 de noviembre, habrá cierres de accesos vehiculares en la intersección de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, así como restricciones en Petit Thouars.

Por su parte, el representante municipal Mario Casareto, señaló que las restricciones comenzarán a las 10:00 a. m. y también alcanzarán las calles Enrique Palacios y José Gálvez, en el entorno del estadio.

Estos reportes no ofrecen una hora definitiva de reapertura ni un itinerario completo de desvío para cada sentido de circulación. Si necesitas cruzar Santa Beatriz, no planifiques el trayecto suponiendo que podrás pasar junto al estadio durante el operativo.

¿Cómo ingresar a pie a la Plaza de Armas?

El ingreso del público autorizado se realizará por los jirones Callao, Conde de Superunda y De la Unión, según la información difundida por Andina. Se trata de accesos peatonales sujetos a control, no de rutas para vehículos. También se anunciaron accesos diferenciados:

Público Acceso informado Público con pase autorizado Jirones Callao, Conde de Superunda y De la Unión. Invitados Tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay. Prensa Jirón Carabaya.

Qué revisar antes de salir de casa

Antes de viajar, comprueba los avisos correspondientes a tu recorrido:

Municipalidad de Lima y Policía Nacional: perímetros, controles y restricciones vehiculares.

ATU: cambios de recorrido y paraderos del transporte público.

Línea 1: atención de la estación La Cultura.

Operador de tu servicio: puntos de embarque y desembarque durante el desvío.

Los anuncios revisados incluyen medidas municipales, controles policiales y cambios de transporte atribuidos a la ATU; cada uno afecta un aspecto distinto del desplazamiento.

No uses la hora de una ceremonia como referencia para calcular cuándo cerrará una calle o una estación. En los avisos consultados, no todos los cierres tienen un horario operativo completo de inicio y reapertura.

Preguntas frecuentes (FAQS) sobre el cierre de calles por la visita del papa León XIV

¿Todo el Centro de Lima estará cerrado?

La restricción anunciada por Lla Municipalidad de Lima se concentra en un perímetro del Centro Histórico delimitado por Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola, además de los controles específicos alrededor de la Plaza de Armas. No equivale a un cierre de todo el Cercado de Lima.

¿Puedo ingresar en taxi a la Plaza de Armas?

No. No se permitirá el ingreso de vehículos dentro del cuadrante restringido. No se identifica una excepción general para taxis.

¿La avenida Javier Prado estará cerrada por completo?

La información de transporte consultada no anuncia un cierre total de Javier Prado. Indica que los servicios 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo circularán por su vía expresa y no pararán en La Cultura durante el operativo.

¿Hay una hora confirmada para reabrir todas las calles?

No se publica una hora única de reapertura en los anuncios consultados. Las restricciones deben revisarse por zona y por actividad, sin asumir que terminarán inmediatamente después de cada acto.