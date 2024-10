El sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert está experimentando importantes mejoras gracias a los datos obtenidos por satélite. Esta mejora proporcionará alertas más precisas y oportunas de terremotos importantes en California, Oregón y Washington, especialmente este jueves 17 de octubre cuando se lleve a cabo el simulacro Great ShakeOut en el llamado “Estado Dorado”, donde los residentes recibirán una notificación en sus teléfonos celulares para avisarles del comienzo del ejercicio.

Anteriormente, ShakeAlert sólo podía emitir alertas de terremotos de magnitud 4,5 o superior. Ahora, con la integración de datos de satélite desde junio pasado, el sistema puede determinar con mayor precisión la magnitud y la localización de terremotos mayores, lo que permite alertas más tempranas y precisas. Este avance es crucial, ya que los grandes terremotos pueden causar daños considerables. Al recibir las alertas a tiempo, los particulares y las organizaciones pueden tomar medidas proactivas para protegerse y proteger sus bienes.

El simulacro de terremotos del Great ShakeOut de California empieza a la 10:17 PT, a esa hora recibirás un mensaje de alerta. (Foto: USGS)

¿A qué hora suena la alerta en mi celular por el Great ShakeOut de California?

El Great ShakeOut 2024 tendrá lugar en California el jueves 17 de octubre a las 10:17 am (PT) / 11:17 am (MT) / 12:17 pm (CT) / 1:17 pm (ET), por lo que se espera que la alerta en tu celular suene segundos antes de es ahora para que puedas formar parte de este evento anual para practicar simulacros de seguridad ante terremotos y concientizar sobre las preparaciones correspondientes en caso de un eventual gran sismo.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema avanzado de alerta temprana de terremotos desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esta tecnología detecta terremotos importantes y envía alertas al público y a los sistemas automatizados antes de que se produzcan fuertes sacudidas.

ShakeAlert, que funciona en California, Oregón y Washington, protege a más de 50 millones de personas proporcionándoles unos segundos preciosos para tomar medidas de protección. Estas acciones pueden incluir buscar refugio, detener la maquinaria o activar los protocolos de emergencia.

El USGS colabora con varias organizaciones para transmitir mensajes de ShakeAlert y activar respuestas automáticas. Estos socios incluyen agencias de transporte, servicios públicos y funcionarios de seguridad pública. Trabajando juntos, pretenden minimizar el impacto de los terremotos y proteger vidas y propiedades.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cómo funciona el sistema ShakeAlert?

El sistema ShakeAlert utiliza una red de sensores sísmicos y estaciones GPS para detectar y analizar los terremotos. Cuando se produce un episodio de sismicidad importante, el sistema procesa los datos de estos sensores para determinar la magnitud y la localización del movimiento telúrico. Las alertas se envían entonces a los usuarios a través de aplicaciones telefónicas, proporcionándoles unos segundos preciosos para ponerse a cubierto y protegerse.

Asimismo, los mensajes ShakeAlert se distribuyen a través de diversos canales, incluyendo alertas inalámbricas de emergencia (WEA), Internet, radio y televisión. Las alertas WEA están disponibles en California, Oregón y Washington.

¿Cómo recibir alertas sísmicas con ShakeAlert?

Si quieres recibir alertas de terremotos en tu teléfono, ShakeAlert te tiene cubierto. Este sistema de alerta temprana de última generación ofrece notificaciones en tiempo real para mantenerte a salvo.

MyShake App : Esta aplicación gratuita, desarrollada por UC Berkeley, proporciona alertas ShakeAlert en California, Oregon y Washington. Descárgala desde Apple App Store o Google Play Store .

Esta aplicación gratuita, desarrollada por UC Berkeley, proporciona alertas ShakeAlert en California, Oregon y Washington. Descárgala desde o . Sistema operativo Android: Google ha integrado ShakeAlert en el sistema operativo Android, ofreciendo alertas en tiempo real en California, Oregón y Washington.

Google ha integrado ShakeAlert en el sistema operativo Android, ofreciendo alertas en tiempo real en California, Oregón y Washington. Aplicación ShakeReadySD: Esta aplicación está diseñada específicamente para los residentes de California e incluye alertas ShakeAlert. Descárguela de Apple App Store o Google Play Store.

Aunque el Servicio de Notificación de Terremotos del USGS (ENS) no proporciona alertas tempranas, ofrece alertas personalizables por correo electrónico o mensaje de texto para terremotos en las regiones que elijas. Inscríbase gratuitamente en el sitio web del USGS.