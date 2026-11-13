La visita del papa León XIV a Chiclayo, Lambayeque, tendrá uno de sus momentos centrales este viernes 13 de noviembre de 2026, cuando el pontífice encabece una celebración eucarística en las Pampas de Pimentel. El encuentro forma parte de las actividades programadas durante su recorrido apostólico por el Perú y congregará a fieles que llegarán desde distintas localidades para participar en la ceremonia.

Quienes no puedan asistir presencialmente a la ceremonia tendrán la posibilidad de seguirla EN VIVO a través de distintas señales y plataformas digitales. En esta nota te contamos a qué hora comenzará la misa del pontífice y cuáles son los canales confirmados para ver la transmisión por TV e internet.

El papa León XIV (Robert Prevost) visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / HANS LUCAS / AFP)

Horario para ver la misa del papa León XIV en Pimentel

Para que no te pierdas la misa del papa León XIV en Pimentel este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la ceremonia en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:30 am

Estados Unidos (CT): 9:30 am

Estados Unidos (MT): 8:30 am

Estados Unidos (PT): 7:30 am

México (CDMX): 9:30 am

España: 4:30 pm

Puerto Rico: 11:30 am

República Dominicana: 11:30 am

Panamá: 10:30 am

Costa Rica: 9:30 am

El Salvador: 9:30 am

Guatemala: 9:30 am

Honduras: 9:30 am

Nicaragua: 9:30 am

Argentina: 12:30 pm

Brasil (Brasilia): 12:30 pm

Uruguay: 12:30 pm

Chile (Santiago): 12:30 pm

Paraguay: 12:30 pm

Bolivia: 11:30 am

Venezuela: 11:30 am

Ecuador: 10:30 am

Perú: 10:30 am

Colombia: 10:30 am

¿Dónde ver en vivo la misa del papa León XIV en Pimentel?

La misa que el papa León XIV presidirá este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel podrá seguirse a través de TVPerú, tanto por TV como por internet, y ATV, mediante su señal televisiva y sus plataformas digitales. Asimismo, Vatican News ofrecerá la transmisión en directo, pero con comentarios en alemán.