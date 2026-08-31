El sorteo de Powerball del lunes 31 de agosto de 2026 llega con un premio mayor estimado en 131 millones de dólares, luego de que ninguna persona lograra acertar la combinación completa en la extracción anterior. La expectativa vuelve a crecer en todo Estados Unidos, especialmente en estados con alta participación como California, Florida, Texas y Georgia, donde este popular juego multiestatal continúa concentrando millones de boletos en cada sorteo. Para el ganador que opte por el pago único, la alternativa en efectivo está valorada en aproximadamente 56.8 millones de dólares antes de impuestos federales y estatales aplicables.

Los números ganadores del sorteo del 31 de agosto serán confirmados tras la extracción programada para las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Hasta ese momento, los últimos resultados oficiales corresponden al sábado 29 de agosto, cuando fueron sorteados los números 18, 56, 62, 65 y 67, con la Powerball 18 y multiplicador Power Play 2x. Al no registrarse un boleto ganador del jackpot, el acumulado aumentó desde los 119 millones hasta los actuales 131 millones de dólares.

Aunque el premio mayor quedó vacante, dos boletos lograron acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball. Uno fue vendido en Georgia y obtuvo un premio de 1 millón de dólares, mientras que otro fue adquirido en California, donde las reglas estatales determinan pagos variables basados en ventas y cantidad de ganadores. El boleto californiano, vendido cerca de la frontera con Nevada, recibió un premio superior a los 673 mil dólares, según los resultados oficiales de la lotería estatal.

Powerball realiza sorteos cada lunes, miércoles y sábado, y actualmente se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y otros territorios autorizados. Para ganar el premio mayor, los participantes deben acertar cinco números blancos del 1 al 69 y una Powerball roja del 1 al 26, una combinación cuyas probabilidades son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones. Con el jackpot nuevamente por encima de los 100 millones de dólares, el sorteo del 31 de agosto se posiciona entre los eventos de lotería más seguidos en Estados Unidos al cierre del verano.

TALLAHASSEE, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 31/08/2026.- Consulta quién ganó el Powerball del lunes 31 de agosto, los seis números sorteados y las opciones de cobro del premio mayor acumulado de $131 millones. FOTO DE SAUL LOEB PARA AFP

¿Dónde se deben reclamar los premios del Powerball?

Si te tocó ganar, ten en cuenta que, según la página oficial del juego de lotería, “los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería”.

Además, es importante que tengas en claro que las fechas de caducidad de los boletos suelen variar entre 90 días y un año. Todo dependerá de la jurisdicción de venta. ¿Dónde puedes conocer la fecha de caducidad? Pues esta suele aparecer en el reverso del ticket. Si en caso no está ahí, puedes hacerle la consulta a la lotería donde adquiriste el billete. Habiéndote indicado ello, te recalco que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este sábado 29 de agosto es de $119 millones, hay una opción en efectivo de $51.6 millones. ¡Ojo con eso! ¿Te animas a participar en el juego?

Resultados del Powerball, lunes 31 de agosto de 2026

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 31 de agosto de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 31 de agosto de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del lunes 31 de agosto de 2026.

Participa en la lotería del Powerball comprando tus boletos para el sorteo del lunes 31 de agosto de 2026, con un premio acumulado de 131 millones de dólares en Estados Unidos. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para participar en el Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado por el propio Powerball en su sitio web, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

En total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick.