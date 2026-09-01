La expectación por el Mega Millions alcanza un nuevo nivel este martes 1 de septiembre de 2026 con una bolsa principal estimada en 160 millones de dólares. Tras no registrarse boletos con la combinación perfecta durante el fin de semana, el pozo sigue acumulándose para el sorteo de esta noche. La extracción oficial de las esferas se realizará a las 11:00 p.m. ET (Hora del Este), atrayendo la atención de millones de jugadores de costa a costa. Quienes logren acertar los seis números tendrán la opción de elegir entre un pago anualizado a 30 años o una suma global en efectivo.

Durante el escrutinio previo del viernes 28 de agosto, la combinación ganadora estuvo conformada por las bolas blancas 8, 17, 29, 42 y 55, junto a la Mega Ball dorada 2. Los reportes oficiales de la lotería confirmaron que ningún participante consiguió llevarse el acumulado de 145 millones en esa jornada específica. Sin embargo, miles de jugadores lograron asegurar diferentes recompensas económicas en las categorías secundarias a lo largo del territorio estadounidense. Esta racha de sorteos sin un vencedor absoluto es lo que ha impulsado el rápido crecimiento del jackpot actual.

El certamen presenta ahora una mecánica renovada donde el costo del boleto se establece en cinco dólares, el cual ya incluye un multiplicador automático de serie. Esta nueva función integrada reemplaza definitivamente al antiguo sistema Megaplier y se asigna al azar en cada jugada con valores de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x. Su objetivo es aumentar de manera significativa cualquier premio menor sin requerir una inversión adicional por parte del usuario. A pesar de estas modificaciones en la estructura de cobros, las probabilidades matemáticas de ganar el pozo mayor se mantienen en 1 entre 290.4 millones.

Para participar en el sorteo de esta noche, los apostadores deben prestar atención a los horarios límite de venta designados por las autoridades de cada estado. En jurisdicciones como Nueva York, las transacciones en tiendas físicas y plataformas digitales cierran estrictamente a las 10:00 p.m. Por otro lado, los residentes de Nueva Jersey y Connecticut disponen de un margen de tiempo más amplio, con terminales abiertas hasta las 10:45 p.m. Bastará con seleccionar cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24 para competir oficialmente por la millonaria cifra.

Revisa los resultados y números ganadores del Mega Millions de este martes 1 de septiembre de 2026, con un jackpot de 160 millones de dólares. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Copilot / Composición GEC

Resultados del Mega Millions del martes 1 de septiembre de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Mega Millions hoy, martes 1 de septiembre de 2026, en EE.UU. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

FAQ del Mega Millions: Todo lo que debes saber sobre la lotería

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions es una de las loterías multiestatales más populares de Estados Unidos. Los jugadores seleccionan cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24 para tener la oportunidad de ganar premios que van desde recompensas menores hasta jackpots multimillonarios.

¿Dónde se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los boletos solo pueden comprarse a través de minoristas autorizados o plataformas oficiales de lotería en determinadas jurisdicciones.

¿Cuándo son los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana:

Martes

Viernes

Los números ganadores se sortean a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos).

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions por internet?

Sí. Algunos estados permiten la compra online de boletos de Mega Millions mediante plataformas oficiales de sus loterías estatales. Sin embargo, el jugador debe encontrarse físicamente dentro de la jurisdicción donde realiza la compra.

¿Pueden participar personas que viven fuera de Estados Unidos?

Los visitantes extranjeros pueden comprar boletos legalmente mientras se encuentren en Estados Unidos. No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para ganar un premio. Sin embargo, Mega Millions no vende boletos directamente fuera del país ni respalda servicios internacionales que afirman hacerlo.

¿Cómo consultar los números ganadores de Mega Millions?

Los resultados oficiales se publican después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions. También pueden consultarse a través de las loterías estatales participantes, medios de comunicación y aplicaciones oficiales de algunas jurisdicciones.

¿Importa el orden de los números en Mega Millions?

No. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden. La única excepción es la Mega Ball, que debe coincidir exactamente con la seleccionada en el boleto para contar como acierto.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions?

Desde abril de 2025, cada apuesta de Mega Millions cuesta 5 dólares. El nuevo precio incluye automáticamente un multiplicador integrado para todos los premios que no son el jackpot.

¿Cuáles son los premios de Mega Millions?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios. Los ganadores pueden obtener desde 10 dólares hasta 10 millones de dólares en premios fijos, además del jackpot progresivo, cuyo valor puede alcanzar cientos de millones de dólares.

¿Qué es el multiplicador de Mega Millions?

El multiplicador es una función incorporada en cada boleto y puede aumentar los premios secundarios entre 2x y 10x. Esta característica se asigna aleatoriamente y aparece impresa en el boleto.

¿Qué opciones tengo si gano el jackpot de Mega Millions?

Los ganadores del premio mayor pueden elegir entre:

Opción en efectivo (Cash Option) Opción anualidad (Annuity Option) Recibir un pago único por el valor actual del jackpot. Cobrar el premio mediante un pago inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

¿Se puede reclamar el jackpot de forma anónima?

La posibilidad de permanecer en el anonimato depende de las leyes de cada estado o jurisdicción participante. Algunas loterías exigen la divulgación pública de los ganadores, mientras que otras la permiten de forma limitada o completa.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

El plazo de reclamación varía según la jurisdicción. Dependiendo del estado donde se compró el boleto, los ganadores pueden disponer de entre 90 días y un año para cobrar el premio.

¿Qué ocurre si pierdo mi boleto?

Mega Millions y las loterías participantes no se responsabilizan de boletos perdidos o robados. Por ello se recomienda firmar el reverso del boleto inmediatamente después de la compra.

¿Los premios de Mega Millions pagan impuestos?

Sí. Todos los premios están sujetos a impuestos federales y, dependiendo del estado, también pueden aplicarse impuestos estatales o locales.

¿Qué pasa con los premios no reclamados?

Si un jackpot o cualquier premio no se reclama dentro del plazo establecido, los fondos se redistribuyen según las normativas de cada jurisdicción. En muchos casos, el dinero se destina a educación, becas u otros programas públicos.

¿Cómo se calculan los jackpots de Mega Millions?

Las estimaciones del jackpot se basan en proyecciones de ventas de boletos y en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años. El valor final del premio puede variar respecto a la cifra anunciada inicialmente.

¿Las ventas de lotería benefician a la comunidad?

Sí. Una parte significativa de los ingresos generados por Mega Millions se destina a programas públicos estatales como educación, becas, servicios para veteranos, desarrollo económico y proyectos medioambientales.

¿Cómo identificar una estafa relacionada con Mega Millions?

Si recibes un correo electrónico, mensaje o llamada indicando que has ganado Mega Millions sin haber comprado un boleto, se trata de una estafa. Los operadores legítimos nunca solicitan pagos anticipados, transferencias bancarias ni información financiera para entregar premios.