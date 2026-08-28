La atención del mundo de los concursos de belleza se concentra este jueves 27 de agosto en el Miss USA 2026, certamen que reúne a las representantes de los 50 estados y el Distrito de Columbia con el objetivo de coronar a la próxima candidata de Estados Unidos para el Miss Universo 2026. La nueva reina surgirá de una competencia marcada por un alto nivel de preparación y perfiles cada vez más diversos, en un evento seguido de cerca por audiencias de ciudades como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York.

Entre las participantes con mayores expectativas de triunfo figuran Jenna Dykstra, representante de Nueva York y primera finalista de Miss Supranational 2024, además de Acacia McBride, de California, reconocida por su experiencia como modelo, y Aileen Cerchiara, de Florida, destacada por su trayectoria vinculada a la enfermería y el trabajo social. Con un escenario altamente competitivo y una generación de aspirantes con amplia preparación profesional, la edición 2026 vuelve a confirmar el peso histórico de Estados Unidos dentro de la industria global de los concursos de belleza.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- Horario y transmisión de Miss USA 2026 EN VIVO hoy. Revisa a qué hora comienza en California, Florida y Texas y cómo ver la coronación. FOTO DE THENEXTMISSUSA.COM

¿Quién ganó la corona del Miss Universo USA 2026?

En este apartado se nombrará a la candidata que fue coronada como la ganadora del Miss Universo USA 2026 en la Gran Final del certamen de belleza, en la que recibió de manos de Audrey Eckert la corona de soberana de la belleza estadounidense.

Puesto Nombre Representación Ganadora -- -- Primera finalista -- -- Segunda finalista -- -- Tercera finalista -- --

Lista completa de candidatas de Miss Universo USA 2026

Estas son las 51 candidatas que participan en la edición 2026 del certamen de belleza:

Miss Alabama: Samantha Havenstrite

Samantha Havenstrite Miss Alaska: Holly Huber

Holly Huber Miss Arizona: Kaitlyn Humphrey

Kaitlyn Humphrey Miss Arkansas: Anna Claire Hay

Anna Claire Hay Miss California: Acacia McBride

Acacia McBride Miss Colorado: Jordyn Owen

Jordyn Owen Miss Connecticut: Jaeden Hamelly

Jaeden Hamelly Miss Delaware: Julia Hatoum

Julia Hatoum Miss Distrito de Columbia: Kennedy JoAnn Lucas

Kennedy JoAnn Lucas Miss Florida: Aileen Cerchiara

Aileen Cerchiara Miss Georgia: Jade Kircus

Jade Kircus Miss Hawái: Darja Bassut

Darja Bassut Miss Idaho: Katie Tetreault

Katie Tetreault Miss Illinois: Vivica Lewandowski

Vivica Lewandowski Miss Indiana: Eniola Oke

Eniola Oke Miss Iowa: Madeline Erickson

Madeline Erickson Miss Kansas: Madilynn Becker

Madilynn Becker Miss Kentucky: Brijet Finister

Brijet Finister Miss Luisiana: Ella Clark

Ella Clark Miss Maine: Mykala Green

Mykala Green Miss Maryland: Holly Plank

Holly Plank Miss Massachusetts: Kayshauna Montaño

Kayshauna Montaño Miss Michigan: Amber Uhler

Amber Uhler Miss Minnesota: Rachel Betterley

Rachel Betterley Miss Mississippi: Victoria Cantu

Victoria Cantu Miss Misuri: Madison Beck

Madison Beck Miss Montana: Lisbeth Fernández

Lisbeth Fernández Miss Nebraska: Emily Lenser

Emily Lenser Miss Nevada: Natalie Bode

Natalie Bode Miss Nuevo Hampshire: Samantha LaBonne

Samantha LaBonne Miss Nueva Jersey: Katarina Lengyel

Katarina Lengyel Miss Nuevo México: Cara Rgnonti

Cara Rgnonti Miss Nueva York: Jenna Dykstra

Jenna Dykstra Miss Carolina del Norte: Myla Hadley

Myla Hadley Miss Dakota del Norte: Sophia Richards

Sophia Richards Miss Ohio: Kayelin Tiggs

Kayelin Tiggs Miss Oklahoma: Annamaria Thomas

Annamaria Thomas Miss Oregón: Claire Wildey

Claire Wildey Miss Pensilvania: Elizabeth Voight

Elizabeth Voight Miss Rhode Island: Victoria Cuartas

Victoria Cuartas Miss Carolina del Sur: Victoria Vesce

Victoria Vesce Miss Dakota del Sur: Lexus Paulson

Lexus Paulson Miss Tennessee: Sydney Grace Young

Sydney Grace Young Miss Texas: Alexis Fuetsch

Alexis Fuetsch Miss Utah: Alayzia Christopher

Alayzia Christopher Miss Vermont: Katherine McQuade

Katherine McQuade Miss Virginia: Justus Kelley

Justus Kelley Miss Washington: Ellise Kakazu

Ellise Kakazu Miss Virginia Occidental: Alanna Lynch

Alanna Lynch Miss Wisconsin: Olivia Lulich

Olivia Lulich Miss Wyoming: Melanie San Roman

El Miss USA 2026 tendrá 51 participantes: una representante por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, más una representante del Distrito de Columbia. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Quiénes son los conductores de Miss Universo USA 2026?

La conducción de la gala está a cargo de Kenya Moore e Ian Ziering, quienes participan como presentadores estelares del certamen.

Moore es un exreina de belleza que alzó la corona del Miss USA en 1993 y es recordada por su participación en el elenco del reality The Real Housewives of Atlanta; mientras que Ziering es un actor mejor recordado por su rol como Steve Sanders en Beverly Hills, 90210 y la saga de Sharknado.

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universo USA 2026?

El jurado calificador oficial de Miss Universe USA 2026 está conformado por seis expertos, con los aficionados en casa actuando como un séptimo juez.

Deshauna Barber-Echols – Miss USA 2016 del Distrito de Columbia.

– Miss USA 2016 del Distrito de Columbia. Madison Anderson – Miss Universe Puerto Rico 2019 y empresaria.

– Miss Universe Puerto Rico 2019 y empresaria. Angelica Nwandu – Fundadora y CEO de The Shade Room .

– Fundadora y CEO de . Michelle McLean – Miss Universe 1992 de Namibia.

– Miss Universe 1992 de Namibia. Mia Michaels – Coreógrafo ganador del Emmy por el reality So You Think You Can Dance .

– Coreógrafo ganador del Emmy por el reality . Steven Grossman – Representante de talentos y productor de celebridades en Untitled Entertainment.

– Representante de talentos y productor de celebridades en Untitled Entertainment. Tú (El 7mo Juez) – Los espectadores viendo la transmisión en vivo podrán votar y calificar a las concursantes durante la ronda del Top 20.