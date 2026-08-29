El Miss Universo México reunirá a 32 candidatas en Los Cabos, Baja California Sur, por el título de la mujer más bella del territorio mexicano. La reina saliente, Fátima Bosch, coronará a su sucesora, quien representará al país norteamericano en el máximo certamen de belleza que se celebrará en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico.

El cronograma está diseñado para captar la mayor atención del público mexicano ya que se transmitirá en el horario de las 7:30 p.m. Tiempo del Centro de México, y la diferencia horaria beneficia a América, permitiendo seguir la coronación en horarios cómodos, y puede verse gratis por YouTube, una alternativa clave para el público hispano en Estados Unidos que quiere seguir la coronación en directo.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo Guatemala 2026?

La nueva Miss Universo México 2026 todavía no ha sido anunciada. La final está programada para el sábado 29 de agosto en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde las concursantes buscarán suceder a Fátima Bosch, actual reina nacional y cuarta mexicana en obtener el título internacional de Miss Universe.

La ganadora recibirá la corona nacional y se convertirá en la representante de México en la próxima edición de Miss Universe. La transmisión oficial comenzará a las 6:30 p. m. del centro de México a través del canal de YouTube Official Miss Universe, sin costo para el público.

Puesto Nombre Representación Ganadora -- -- Primera finalista -- -- Segunda finalista -- -- Tercera finalista -- --

Las candidatas de Miss Universo México 2026

Un total de 32 concursantes competirán por la corona de Miss Universo México 2026, cada una como representante de una entidad del país. Estas son las aspirantes confirmadas para la final:

Estado Candidata Aguascalientes Diana Marín Sandoval Baja California Samantha Bastidas Baja California Sur Selene Zazueta Campeche Maje Venegas Chiapas Catherine López Chihuahua Areli Favela Coahuila Glenda Makhlouf Colima María Zepeda Ciudad de México Ximena Ochoa Durango Isela Hernández Estado de México Jimena Madrigal Guanajuato Ana Cristina Muñoz Guerrero Fernanda Abaroa Hidalgo Angélica Arredondo Jalisco María Vargas Michoacán Mariana Macías Morelos Zayda Ríos Nayarit Evelia Morales Nuevo León Arisbe Cueto Oaxaca Estefany Luna Puebla Ale Juarico Querétaro Ithza Andrade Quintana Roo Naxca Maureen Doty San Luis Potosí Anylu Martínez Sinaloa Cristina Guillén Sonora Moneth Chio Tabasco Ximena Aranda Tamaulipas Gisella Flores Tlaxcala Diana Castillo Veracruz Génesis Vera Yucatán Carla Osorio Zacatecas Viridiana Ovalle

La lista publicada por los medios consultados incluye 32 representantes. Algunas publicaciones describen el grupo como de 33 aspirantes, pero no detallan una candidata adicional; por ello, no hay una identidad verificable para una participante número 33 con la información disponible.

¿Quién es el anfitrión del Miss Universo México 2026?

La conducción de la gran final estará a cargo de Clovis Nienow, modelo, actor y conductor vinculado a Telemundo.

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universo México 2026?

El panel de Miss Universo México 2026 estará integrado por ocho personalidades de los ámbitos de la moda, los contenidos digitales, los negocios, la medicina y los certámenes de belleza:

Aarón Mercury , creador de contenido.

, creador de contenido. Daniela Cossio , modelo mexicana y primera finalista de Nuestra Belleza México 2005.

, modelo mexicana y primera finalista de Nuestra Belleza México 2005. Ilda Ledesma , empresaria hotelera de Baja California Sur y propietaria de Corazón Cabo Resort & Spa.

, empresaria hotelera de Baja California Sur y propietaria de Corazón Cabo Resort & Spa. Inna Moll , Miss Universe Chile 2025 y clasificada al Top 12 del certamen internacional realizado en Tailandia.

, Miss Universe Chile 2025 y clasificada al Top 12 del certamen internacional realizado en Tailandia. Dr. Luis Gil , cirujano plástico con experiencia en ediciones previas del certamen.

, cirujano plástico con experiencia en ediciones previas del certamen. Lina Luaces , representante de Cuba en Miss Universe 2025 e hija de la presentadora Lili Estefan.

, representante de Cuba en Miss Universe 2025 e hija de la presentadora Lili Estefan. Lily Chenlu , presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Intercambio Cultural Zhonghua en México.

, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Intercambio Cultural Zhonghua en México. Pepe Medel, doctor en Pedagogía por la UNAM, historiador especializado en concursos de belleza e integrante del comité de selección de Miss Universe México 2025.

La decisión final recaerá en este grupo de jueces durante la gala en Los Cabos. Fátima Bosch asistirá como reina saliente y será la encargada de entregar la corona a su sucesora, según los reportes previos al evento.