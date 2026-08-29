Este sábado 29 de agosto, Los Cabos, Baja California, se vestirá de gala para recibir la esperada gran final de Miss México 2026, una noche en la que la belleza, el talento y los sueños se encontrarán sobre el escenario. Después de semanas de preparación y competencia, las representantes de todo el país buscarán conquistar la corona y escribir su propio capítulo en la historia del certamen.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegará cuando Fátima Bosch, actual Miss Universo y ganadora del último certamen nacional, entregue la corona a su sucesora. La nueva reina tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de México al escenario internacional y representar al país en Miss Universo 2026, en Puerto Rico. Será una noche cargada de emoción, elegancia, talento y grandes sorpresas, donde solo una candidata verá cumplido el sueño de convertirse en la nueva Miss México 2026.

Las candidatas al certamen Miss México 2026 sobre el escenario principal antes del anuncio de la ganadora en la transmisión oficial en directo de la gran final. | Crédito: @missuniverse.mexico / Instagram / Depor

¿Dónde ver EN VIVO Miss México 2026?

La gran final de Miss México 2026 podrá seguirse EN VIVO a través de la cuenta oficial de YouTube de Miss Universe México (@OFFICIALMISSUNIVERSE). La transmisión permitirá a los seguidores disfrutar de la gala de coronación y conocer en directo a la nueva representante de México.

¿Cómo ver Miss México 2026 EN VIVO por YouTube?

Seguir la transmisión online es sencillo. Solo debes realizar estos pasos:

Ingresa a YouTube y busca la cuenta oficial de Miss Universe México. Ubica la transmisión EN VIVO correspondiente a la gran final de Miss México 2026. Haz clic en el video y disfruta de la gala de coronación en directo.

¿Quiénes son las candidatas al Miss México 2026?

Estas son las 32 candidatas que competirán por la corona de Miss México 2026. Conoce sus nombres y los estados que representan.

Candidata Región Diana Marín Sandoval Aguascalientes Samantha Bastidas Baja California Selene Zazueta Baja California Sur Maje Venegas Campeche Catherine López Chiapas Areli Favela Chihuahua María Zepeda Colima Glenda Makhlouf Coahuila Ximena Ochoa Ciudad de México Isela Hernández Durango Jimena Madrigal Estado de México Ana Cristina Muñoz Guanajuato Fernanda Abaroa Guerrero Angélica Arredondo Hidalgo María Vargas Jalisco Mariana Macías Michoacán Zayda Ríos Morelos Evelia Morales Nayarit Arisbe Cueto Nuevo León Estefany Luna Oaxaca Ale Juarico Puebla Ithza Andrade Querétaro Naxca Maureen Doty Quintana Roo Anylu Martínez San Luis Potosí Cristina Guillén Sinaloa Moneth Chio Sonora Ximena Aranda Tabasco Gisella Flores Tamaulipas Diana Castillo Tlaxcala Génesis Vera Veracruz Carla Osorio Yucatán Viridiana Ovalle Zacatecas