LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. Revisa dónde ver EN VIVO y ONLINE la gala final de Miss México 2026 que se realizará en Los Cabos en Baja California. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. Revisa dónde ver EN VIVO y ONLINE la gala final de Miss México 2026 que se realizará en Los Cabos en Baja California. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Este sábado 29 de agosto, Los Cabos, Baja California, se vestirá de gala para recibir la esperada gran final de Miss México 2026, una noche en la que la belleza, el talento y los sueños se encontrarán sobre el escenario. Después de semanas de preparación y competencia, las representantes de todo el país buscarán conquistar la corona y escribir su propio capítulo en la historia del certamen.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegará cuando Fátima Bosch, actual Miss Universo y ganadora del último certamen nacional, entregue la corona a su sucesora. La nueva reina tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de México al escenario internacional y representar al país en Miss Universo 2026, en Puerto Rico. Será una noche cargada de emoción, elegancia, talento y grandes sorpresas, donde solo una candidata verá cumplido el sueño de convertirse en la nueva Miss México 2026.

Las candidatas al certamen Miss México 2026 sobre el escenario principal antes del anuncio de la ganadora en la transmisión oficial en directo de la gran final. | Crédito: @missuniverse.mexico / Instagram / Depor
Las candidatas al certamen Miss México 2026 sobre el escenario principal antes del anuncio de la ganadora en la transmisión oficial en directo de la gran final. | Crédito: @missuniverse.mexico / Instagram / Depor

¿Dónde ver EN VIVO Miss México 2026?

La gran final de Miss México 2026 podrá seguirse EN VIVO a través de la cuenta oficial de YouTube de Miss Universe México (@OFFICIALMISSUNIVERSE). La transmisión permitirá a los seguidores disfrutar de la gala de coronación y conocer en directo a la nueva representante de México.

¿Cómo ver Miss México 2026 EN VIVO por YouTube?

Seguir la transmisión online es sencillo. Solo debes realizar estos pasos:

  1. Ingresa a YouTube y busca la cuenta oficial de .
  2. Ubica la transmisión EN VIVO correspondiente a la gran final de Miss México 2026.
  3. Haz clic en el video y disfruta de la gala de coronación en directo.

¿Quiénes son las candidatas al Miss México 2026?

Estas son las 32 candidatas que competirán por la corona de Miss México 2026. Conoce sus nombres y los estados que representan.

CandidataRegión
Diana Marín SandovalAguascalientes
Samantha BastidasBaja California
Selene ZazuetaBaja California Sur
Maje VenegasCampeche
Catherine LópezChiapas
Areli FavelaChihuahua
María ZepedaColima
Glenda MakhloufCoahuila
Ximena OchoaCiudad de México
Isela HernándezDurango
Jimena MadrigalEstado de México
Ana Cristina MuñozGuanajuato
Fernanda AbaroaGuerrero
Angélica ArredondoHidalgo
María VargasJalisco
Mariana MacíasMichoacán
Zayda RíosMorelos
Evelia MoralesNayarit
Arisbe CuetoNuevo León
Estefany LunaOaxaca
Ale JuaricoPuebla
Ithza AndradeQuerétaro
Naxca Maureen DotyQuintana Roo
Anylu MartínezSan Luis Potosí
Cristina GuillénSinaloa
Moneth ChioSonora
Ximena ArandaTabasco
Gisella FloresTamaulipas
Diana CastilloTlaxcala
Génesis VeraVeracruz
Carla OsorioYucatán
Viridiana OvalleZacatecas
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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