El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 EN VIVO se celebra hoy, sábado 21 de noviembre, en San Juan, Puerto Rico. Las representantes de más de 120 países se preparan para mostrar sus espectaculares vestuarios inspirados en la cultura, historia y tradiciones de sus naciones, en uno de los eventos más esperados de la edición número 75 del certamen internacional. A continuación, te dejo con los horarios y canales para que puedas ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026.

¿A qué hora empieza el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 hoy?

Estos son los horarios para ver el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 en diferentes países:

México: 5:00 p. m. (hora de Ciudad de México).

5:00 p. m. (hora de Ciudad de México). Chile: 8:00 p. m. (hora de Santiago).

8:00 p. m. (hora de Santiago). Estados Unidos: 6:00 p. m. ET, 5:00 p. m. CT y 3:00 p. m. PT.

6:00 p. m. ET, 5:00 p. m. CT y 3:00 p. m. PT. Venezuela: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Puerto Rico: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Perú: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Argentina: 8:00 p. m.

Los horarios corresponden al sábado 21 de noviembre de 2026.

¿En qué canal transmiten el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 EN VIVO?

La cadena Telemundo confirmó que la competencia de trajes nacionales tendrá una transmisión exclusiva, gratuita y en directo por YouTube, mediante su canal Telemundo Entretenimiento.

Los espectadores de México, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Colombia podrán conectarse desde sus teléfonos celulares, computadoras, tabletas o televisores inteligentes.

¿Cuándo será la final del Miss Universo 2026?

Después del desfile de trajes típicos, la competencia preliminar se celebrará el domingo 22 de noviembre. La gran final del Miss Universo 2026 será el martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

La gala final se transmitirá por Telemundo y Peacock en Estados Unidos, mientras que Telemundo Internacional y Universal+ ofrecerán cobertura para Latinoamérica.