El entorno laboral actual presenta un desafío único para los introvertidos. Muchas veces, las dinámicas del lugar de trabajo no están diseñadas teniendo en cuenta a aquellos que prefieren escuchar antes que hablar. Sin embargo, Deb Liu, CEO de Ancestry.com desde 2021 y exejecutiva de Facebook, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo los introvertidos pueden prosperar en sus carreras.

En un episodio de “Lenny’s Podcast”, Liu compartió su experiencia y consejos sobre la importancia de comunicar lo que hacemos y promocionarnos adecuadamente en un mundo donde a menudo se premia la visibilidad y el carisma.

La importancia de la autocomunicación

Liu señala que, a menudo, los talentos de los empleados más reservados pasan desapercibidos. Ella recuerda a una talentosa gerente de producto en un equipo anterior, quien fue ignorada durante las promociones porque “no era buena para comunicar o explicar lo que hacía”. Esta situación es común: un trabajador puede ser excepcional en su rol, pero si no comunica su valor, sus contribuciones pueden quedar en la sombra. Liu enfatiza que “no se trata solo de hacer el trabajo; también es crucial comercializar ese trabajo”.

En el mundo laboral, tener un gran producto es solo una parte de la ecuación; también necesitamos que el mundo se entere de él. Liu compara esta situación con hacer bombillas: “Haces una increíble cantidad de bombillas, iluminas todas las casas, pero no estás comercializando la luz”. Para que un gran producto tenga impacto, debe ser visible y conocido.

La adaptación es clave para el éxito en el trabajo. (Pexels)

La adaptación como clave del éxito

Liu también reconoce que es “absolutamente injusto” que los empleados destacados a menudo queden sin reconocimiento, pero subraya que “esa es la realidad en la que vivimos”. Los introvertidos tienen la opción de adaptarse a estas circunstancias y encontrar formas de brillar. Para ello, la CEO aconseja: “Primero, creo que es fundamental que cada individuo se dé cuenta de que es su propio mejor marketer. Debemos compartir lo que hacemos”.

Este enfoque proactivo permite que los introvertidos no solo se sientan más seguros en su trabajo, sino que también contribuyan a su propio reconocimiento dentro de la organización.

Cambiando la cultura laboral

Liu también destaca que los líderes en las organizaciones deben buscar formas de reconocer más equitativamente las contribuciones de todos. “Deberíamos cambiar nuestros lugares de trabajo para que todos puedan tener éxito”, afirma. A medida que más introvertidos ocupan puestos de liderazgo, es fundamental crear un entorno donde se valoren todas las voces.

Una de las estrategias que ha implementado en su propio trabajo es un sistema de votación anónima entre sus equipos. “En mis equipos de liderazgo, durante los últimos años, tuvimos una práctica en la que todos votamos, pero lo hacemos offline en un documento”, explica. Esta metodología asegura que todos tengan una voz equitativa en la toma de decisiones, permitiendo que las opiniones de los introvertidos también sean consideradas.

Crear un entorno inclusivo beneficia a todos en la oficina. (Pexels)

Aprender a hablar en público

En su trayectoria profesional, Liu vio el hablar en público como una habilidad que podía aprender, incluso si al principio no le resultaba natural. Ella aclara: “No se trata de ‘Bueno, me siento incómoda’. Escucho a menudo a la gente decir: ‘No lo entenderías, soy introvertido’. Yo les diría: ‘Yo también lo fui’. Pero en lugar de eso, simplemente dije: ‘Está bien, esta es una habilidad necesaria, y es una habilidad que se puede aprender’”. Esto es un recordatorio poderoso de que no es necesario sentirse completamente a gusto con algo para hacerlo bien.