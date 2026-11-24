Hasta US$10 diarios para una próxima compra de alimentos: ese es el incentivo que pueden obtener los hogares neoyorquinos inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a través de Get the Good Stuff. La iniciativa municipal recompensa la adquisición de frutas, verduras y frijoles elegibles con EBT en supermercados participantes. En Nueva York, donde organizar el presupuesto familiar implica contemplar desde las loncheras infantiles hasta los ingredientes del sofrito o las habichuelas de la cena, esta alternativa permite llevar más productos a la mesa sin recurrir únicamente al saldo habitual de asistencia.

La recompensa a la que hacemos mención se acumula en una tarjeta rosa y sirve para una compra posterior en establecimientos participantes; no se entrega en efectivo ni aparece como un depósito automático dentro del saldo habitual, así que no pretendas que podrás usar el dinero en pagar la renta, comprar cigarrillos o usar el subway para regresar a casa. Sin embargo, el hecho de poder utilizar ese saldo en seguir haciendo compras sigue siendo muy bueno.

El mecanismo consiste en una equivalencia dólar por dólar. Si destinas US$5 de tu asistencia alimentaria a artículos autorizados, obtienes otros US$5 para utilizarlos después. El Departamento de Salud de la ciudad administra esta iniciativa, disponible en 21 sucursales distribuidas entre Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Queens, aunque se tiene previsto que se amplíe a más establecimientos para llegar a más beneficiarios neoyorquinos.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA EL INCENTIVO DE HASTA US$10 DIARIOS?

Get the Good Stuff iguala el importe pagado con SNAP por frutas, verduras y legumbres, hasta alcanzar un máximo diario de US$10. La cantidad acumulada queda disponible en la credencial rosa para adquirir posteriormente alimentos incluidos en las categorías autorizadas. Estos ejemplos muestran cuánto puedes recibir:

Compra de productos elegibles pagada con SNAP/EBT Incentivo obtenido US$3 US$3 US$5 US$5 US$10 US$10 US$15 durante el mismo día US$10, debido al límite diario

La Get the Good Stuff Card debe escanearse antes de completar el pago. Conviene tenerla a mano junto con tu EBT y avisarle al cajero que deseas utilizarla.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO CONSEGUIR LA TARJETA ROSA?

La iniciativa está dirigida a los neoyorquinos que reciben asistencia alimentaria mediante SNAP/EBT. La inscripción se realiza directamente en los supermercados adheridos, a través del mostrador de servicio al cliente —customer service— o con ayuda de un cajero. Para registrarte y comenzar a acumular recompensas, sigue estos pasos:

Acude a una de las sucursales participantes. Consulta en atención al cliente o dirígete a la caja. Solicita inscribirte en Get the Good Stuff y recibir la tarjeta rosa. Selecciona los alimentos elegibles. Presenta esa credencial antes de completar el pago con EBT.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

¿QUÉ ALIMENTOS CALIFICAN PARA RECIBIR LA RECOMPENSA?

Las opciones disponibles van más allá de los productos frescos. También se admiten determinadas presentaciones congeladas, enlatadas, en frascos y deshidratadas, siempre que cumplan las restricciones sobre azúcar, sal o grasa añadidas.

Categoría Alimentos incluidos y condiciones Frescos Frutas, verduras y hierbas. Congelados Frutas, verduras y frijoles sin azúcar, sal ni grasa añadidas. Enlatados o en frascos Frutas, verduras, frijoles y lentejas sin azúcar, sal ni grasa añadidas. Deshidratados o secos Frijoles, lentejas, frutas y verduras sin azúcar, sal ni grasa añadidas.

¿EN QUÉ SUPERMERCADOS DE NUEVA YORK PUEDES UTILIZAR GET THE GOOD STUFF?

Manhattan

Supermercado Dirección Shop Fair 3871 Broadway Shop Fair 1331 St. Nicholas Avenue Super Gigante Foods 3815 Ninth Avenue Bravo Supermarket 1588 Madison Avenue

Bronx

Supermercado Dirección Food Fair Fresh Market 2467 Jerome Avenue Food Universe 675 Morris Avenue Super Fresh Supermarket 459 East 149th Street Fine Fare Supermarket 3550 White Plains Road Shop Fair 228 Brook Avenue Food Universe Marketplace 3470 Third Avenue Ideal Food Basket 1136 Ogden Avenue Key Food 656 Castle Hill Avenue Key Food Supermarket 2044 Boston Road Cherry Valley Marketplace 2852 Webster Avenue

Brooklyn

Supermercado Dirección 3 Guys From Brooklyn 6502 Fort Hamilton Parkway Pure Farmers Market 1242 Liberty Avenue Sea Town Fish and Meat Market 328 Linden Street Green Corner Fish and Farmers Market 801 Flushing Avenue

Queens

Supermercado Dirección Fine Fare Supermarket 8945 163rd Street, Jamaica Sea Town Fish and Farmers Market 3924 104th Street, Corona Shop Fair 245 Beach 20th Street, Far Rockaway

LA CIUDAD ANUNCIÓ UNA AMPLIACIÓN A HASTA 12 ESTABLECIMIENTOS MÁS

El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció el 5 de noviembre de 2026 una expansión de Get the Good Stuff que contempla incorporar hasta 12 supermercados adicionales. La medida busca ampliar el acceso a alimentos saludables entre quienes reciben SNAP.

Los comercios interesados tienen hasta el viernes 20 de noviembre de 2026 para presentar sus solicitudes. Ese plazo corresponde a los negocios que desean sumarse, no a los consumidores que necesitan obtener la tarjeta rosa. La convocatoria tampoco significa que las nuevas ubicaciones ya estén disponibles. Primero deben completar el proceso de incorporación correspondiente.

El alcalde Zohran Mamdani anunció una extensión en este programa (Foto: AFP)

HEALTH BUCKS: OTRA ALTERNATIVA PARA COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS

Quienes prefieren acudir a los mercados agrícolas, conocidos como farmers markets, cuentan con Health Bucks. Este programa entrega cupones destinados a frutas y verduras frescas mediante un mecanismo distinto al utilizado en supermercados.

Por cada US$2 pagados con SNAP/EBT en mercados y puestos agrícolas participantes, el comprador recibe otros US$2 en vales, hasta el límite diario de US$10. La Alcaldía anunció que ese máximo aumentará a US$14 y vinculó la ampliación con la distribución prevista durante 2027, aunque el comunicado consultado no establece una fecha exacta de entrada en vigor.