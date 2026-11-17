La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de un medicamento utilizado para controlar la presión arterial debido a una posible contaminación con partículas metálicas. La medida fue anunciada por la farmacéutica Breckenridge Pharmaceutical, Inc. y comprende un lote de cápsulas de liberación prolongada de propranolol de 60 miligramos, fabricadas por Adare Pharma y distribuidas en distintas partes del país.

La presencia de fragmentos de metal podría ocasionar daños en el organismo si los pacientes ingieren las cápsulas afectadas. Según el aviso de la compañía, existe el riesgo de sufrir “laceraciones de los tejidos blandos de la cavidad oral, el esófago, el estómago o el intestino”.

Hasta el momento del anuncio, la empresa señaló que no tenía conocimiento de casos de efectos adversos relacionados con este retiro.

¿Qué medicamento fue retirado y cómo identificarlo?

El producto involucrado corresponde a cápsulas de propranolol hidrocloruro de liberación prolongada de 60 mg, que se comercializan en frascos de 100 unidades. Estos medicamentos fueron distribuidos a mayoristas y farmacias de todo Estados Unidos entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.

Para comprobar si un envase pertenece al lote afectado, los consumidores deben revisar los datos que aparecen en el empaque:

Característica Información Medicamento Propranolol Hydrochloride Extended-Release Capsules, USP Concentración 60 mg Presentación Frasco de 100 cápsulas Código NDC 51991-817-01 Número de lote PK25110035 Fecha de vencimiento Mayo de 2029

¿Qué deben hacer las personas que tienen este medicamento?

La recomendación de la compañía es que quienes tengan cápsulas pertenecientes al lote señalado dejen de consumirlas inmediatamente y se comuniquen con su médico para recibir indicaciones. El comunicado también señala: “Los consumidores deben devolver cualquier cantidad no utilizada del producto afectado a la farmacia donde lo obtuvieron”.

Asimismo, se solicitó a distribuidores, farmacias y establecimientos comerciales revisar sus inventarios para retirar las unidades involucradas.

Cabe agregar que el propranolol de liberación prolongada pertenece al grupo de los betabloqueantes, medicamentos que ayudan a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, se utiliza habitualmente para tratar la hipertensión. Este nuevo retiro se suma a otras alertas recientes relacionadas con medicamentos para controlar la presión arterial, entre ellas las de tabletas de olmesartán, amlodipino e hidroclorotiazida, así como de clortalidona, que fueron retiradas por problemas relacionados con su disolución.