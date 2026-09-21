A partir del 22 de septiembre, los conductores que excedan los límites de velocidad en Nueva York enfrentarán multas económicas más altas debido a un nuevo sistema de penalizaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), el cual aplicará sanaciones de hasta $100 a los infractores.

La propia entidad fue la encargada de realizar este aviso a los conductores neoyorquinos, resaltando que distintas cámaras de velocidad se encuentran disponibles en 200 zonas de construcción activas de puentes y túneles.

Es importante destacar que estos equipos lectores ya estuvieron instalados en dichos puntos desde el pasado mes de junio, las cuales solo enviaban advertencias; sin embargo, desde el martes 22 de septiembre comenzarán a multar a los vehículos que superan los límites de velocidad.

Estas cámaras de velocidad detectarán si algún conductor neoryorquino supera los límites de velocidad en zonas de construcción activas de puentes y túneles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

De cuánto son las nuevas multas por exceso de velocidad

De acuerdo a la información compartida por Telemundo 47 , el valor de cada multa dependerá de la reincidencia cometida:

La primera infracción costaría $50.

La segunda infracción costaría $75, siempre y cuando ocurra dentro de los 18 meses después de la primera infracción.

La tercera infracción en adelante costaría $100 si estas faltas se registran dentro de los mismos 18 meses.

El valor de la sanción económica puede incrementarse en caso el infractor no cumpla con el pago en la fecha señalada. El MTA puede añadir cargos por mora.

La multa puede superar el monto inicial por cargos de mora. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Dónde están instaladas estas cámaras y cómo funcionarán

Si bien este programa de cámaras de velocidad fue autorizado inicialmente por la gobernadora Kathy Hochul en el 2021 con el fin de vigilar zonas de construcción en carreteras estatales, en 2025 se decidió que se incluyeran puentes y túneles que pertenecen a la MTA.

Actualmente, la entidad estatal administra nuevos puentes y túneles donde podría aplicarse esta vigilancia, entre los que destacan:

Puente Bronx-Whitestone.

Puente Henry Hudson.

Túnel Hugh L. Carey.

Túnel Queens Midtown.

Puente Robert F. Kennedy.

Puente Verrazzano-Narrows.

Según el MTA, este sistema funcionará mediante un vehículo oficial sin marcas visibles que se posicionará cerca las zonas de obras. Este automóvil contará con un radar y cámaras que les permitirá identificar quiénes exceden los límites de velocidad.

Eso sí, estas cámaras funcionarán únicamente en horario de trabajo en las zonas de construcción activas.

Un punto importante a resaltar es que las multas serán supervisadas por técnicos certificados, los cuales recabarán las imágenes o datos captados por estos equipos. En caso de confirmarse la infracción, se impondrá la sanción económica.