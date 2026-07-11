Millones de personas en Estados Unidos dependen de los pagos del Seguro Social que reciben cada mes y siguen de cerca cuándo se depositan esos fondos, porque de ellos sale lo necesario para vivir día a día. Después del primer giro realizado el 8 de julio, muchos beneficiarios están atentos al calendario para saber en qué momento se verá reflejado su depósito. Esa espera genera dudas, especialmente en quienes tienen cuentas y obligaciones fijas cada mes. En las próximas líneas te contaremos quiénes cobran en las siguientes fechas y cuándo se programan esos pagos.

ESTE ES EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE JULIO

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso de julio, los abonos comenzaron el 8, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

FECHA DE MAYO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 8 de julio A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Depositado Miércoles 15 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mes Pendiente Miércoles 22 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 del mes Pendiente

Cabe mencionar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.

CALCULA EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Lo primero que debes saber, es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

Millones de jubilados dependen del depósito del Seguro Social en EE.UU. para pagar renta, servicios, deudas, alimentos y medicinas (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

31 de julio (pago de agosto)

1 de septiembre

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO