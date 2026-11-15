La muerte de ocho personas tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, encendió las alarmas sobre los controles de seguridad en las obras de construcción y demolición de la ciudad. El inmueble, que albergaba viviendas y locales comerciales, se desplomó el miércoles 11 de noviembre y cayó dentro de una excavación realizada en un terreno contiguo, donde trabajadores preparaban la construcción de otro edificio.

Antes del accidente, algunos vecinos habían reportado vibraciones provenientes de la zona de construcción. Además, al menos un testigo aseguró haber observado cómo algunos ladrillos comenzaban a desprenderse de la estructura poco antes del colapso, señaló The Associated Press. Aunque las causas todavía están bajo investigación, las autoridades buscan determinar si hubo fallas en los trabajos de excavación, deficiencias en la supervisión o incumplimientos de las medidas de protección que debían aplicarse.

La tragedia puso en evidencia la falta de inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York, que tiene 168 puestos vacantes. Según el panel de información de la Contraloría municipal, la entidad tiene aproximadamente un 9% de vacantes: 168 puestos sin cubrir de un total autorizado de 1.855. Ante esta situación, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, pidió completar las plazas pendientes.

“Debemos, y lo haremos, asegurarnos de que todos y cada uno de esos puestos se cubran de inmediato”, manifestó. Asimismo, calificó el derrumbe como “una tragedia indescriptible y horrenda”.

Las autoridades anunciaron inspecciones en más de 160 instalaciones relacionadas con las empresas vinculadas al terreno donde se realizaban las excavaciones. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Nueva York revisará más de 160 obras vinculadas con las empresas involucradas

Otros representantes municipales exigieron que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido. La concejal demócrata Farah Louis sostuvo que el dolor de las familias debe ir acompañado de acciones concretas. “El duelo sin rendición de cuentas no es suficiente. Los edificios no se derrumban simplemente sin que existan fallas sistémicas”, declaró.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani anunció inspecciones en más de 160 instalaciones relacionadas con seis entidades vinculadas con los trabajos de construcción y demolición del terreno. También informó que contratarán a una consultora de ingeniería para elaborar un informe independiente, una medida que describió como una “práctica habitual para este tipo de trágico incidente”.

Las normas municipales establecen que las empresas que realizan excavaciones deben notificar al Departamento de Edificios con una anticipación de entre 24 y 48 horas. En este caso, el contratista comunicó el 9 de septiembre que comenzaría los trabajos al día siguiente, incluidos procedimientos para romper rocas. Además, las obras deben contar con permisos y cumplir los planos aprobados, así como implementar medidas de protección como soportes estructurales, refuerzos y revisiones periódicas de las paredes para detectar posibles grietas. La ciudad también puede ordenar la paralización de los trabajos cuando encuentra infracciones y realizar auditorías aleatorias para comprobar las condiciones de seguridad.

Otro punto bajo revisión es el historial de las empresas que participaron en la demolición y excavación del terreno contiguo. En marzo, la ciudad emitió una orden de paralización porque los inspectores determinaron que la demolición se realizaba sin protección superior adecuada. En abril, detectaron que los trabajos habían continuado pese a esa disposición, aunque posteriormente permitieron reanudarlos después de corregir los problemas.

Además, la constructora general Townhouse Builders Inc., que también opera como Promont, enfrentó demandas anteriores por presuntos daños estructurales a inmuebles vecinos durante proyectos de renovación y excavación en Manhattan y Brooklyn. La empresa negó las acusaciones en uno de esos procesos.

El edificio derrumbado acumulaba más de 90 infracciones pendientes

Los antecedentes del inmueble que colapsó también forman parte de la investigación. Los registros municipales muestran que la construcción acumulaba más de 90 infracciones de vivienda sin resolver, algunas de ellas desde la década de 1970.

Entre las observaciones más recientes figuraban problemas con cables eléctricos expuestos, fallas en el sistema de rociadores contra incendios y filtraciones en el techo. También aparecían otras faltas administrativas relacionadas con anuncios publicitarios sin autorización y la ausencia de un informe obligatorio sobre la inspección de tuberías de gas.

Especialistas señalan que las vibraciones, los soportes insuficientes y las filtraciones de agua subterránea podrían ser factores relacionados con el colapso. (Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL)

¿Qué pudo provocar el derrumbe del edificio?

Los especialistas consideran que la investigación debe determinar si los planos de excavación eran adecuados y si los contratistas cometieron errores durante la ejecución.

Abi Aghayere, profesor de ingeniería civil de la Universidad Drexel y especialista en estructuras, explicó que trabajar junto a construcciones antiguas requiere precauciones adicionales. “Con un edificio antiguo como este, el margen de error es muy, muy, muy, muy pequeño”, advirtió.

Entre las posibles causas mencionó las vibraciones de la maquinaria, que podrían debilitar las estructuras cercanas; los soportes insuficientes en las excavaciones y las filtraciones de agua subterránea, capaces de desplazar el suelo y desestabilizar los inmuebles.

El especialista también pidió prestar atención a cualquier señal de deterioro: “Si ves una grieta, no la tomes a la ligera. Esa grieta podría ser ese edificio pidiendo ayuda y diciendo: ‘Ayuda, ayuda. Estoy a punto de caer’”.