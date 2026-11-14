Unas 100 obras de Nueva York serán inspeccionadas tras el anuncio del alcalde Zohran Mamdani en respuesta al derrumbe que dejó ocho muertos —incluidos dos niños— y 18 heridos en Brooklyn. Las revisiones se concentrarán en proyectos vinculados con cinco entidades relacionadas con la construcción contigua al inmueble de tres pisos que colapsó el miércoles 11 de noviembre en 1321 Flatbush Avenue. Además de investigar las causas, el gobierno municipal supervisa la seguridad de las estructuras cercanas y brinda asistencia a las familias desplazadas. Hasta el momento, las autoridades no han determinado quiénes podrían ser responsables de la tragedia.

La decisión, comunicada durante la noche del jueves 12 de noviembre, amplía las revisiones más allá del lugar del desastre. El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, conocido como DOB por sus siglas en inglés, buscará posibles riesgos para residentes y trabajadores en otros puntos de los cinco condados.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Kena Betancur / AFP).

¿QUÉ INSPECCIONES ANUNCIÓ MAMDANI TRAS EL DERRUMBE EN BROOKLYN?

Durante una conferencia de prensa, Mamdani informó que el DOB comenzaría ese mismo jueves las visitas a proyectos relacionados con la construcción de 2625 Bedford Avenue, contigua al inmueble derrumbado. Según explicó, las cinco entidades identificadas tienen vínculos con cerca de 100 obras.

“Our Department of Buildings is commencing sweeps of those sites today”, declaró el alcalde. En traducción al español: “Nuestro Departamento de Edificios está comenzando hoy las inspecciones de esos lugares”.

Los funcionarios no divulgaron los nombres de las organizaciones involucradas ni facilitaron una lista de propiedades incluidas en el operativo. Que un desarrollo forme parte de esta revisión no significa, por sí solo, que presente irregularidades: su finalidad es detectar condiciones peligrosas.

Estas son las principales actuaciones anunciadas:

Medida Alcance Inspecciones en aproximadamente 100 obras Revisar proyectos vinculados con las cinco entidades relacionadas con la construcción de Bedford Avenue. Investigación del inmueble y el terreno contiguo Examinar tanto la estructura colapsada como las actividades realizadas en la propiedad vecina. Recopilación de pruebas Reunir fotografías, videos y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Vigilancia estructural Supervisar la estabilidad del área de excavación durante el retiro de escombros. Determinación de responsabilidades Establecer si alguna persona o compañía tuvo participación en las causas del desastre.

El alcalde Zohran Mamdani durante una conferencia en el lugar de los hechos (Foto: AP)

LA INVESTIGACIÓN INCLUYE LOS TRABAJOS DEL TERRENO VECINO

Uno de los puntos centrales de las pesquisas es el proyecto de 2625 Bedford Avenue. La estructura afectada, que albergaba un comercio en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores, cayó hacia la excavación contigua.

El Departamento de Edificios y las autoridades policiales encabezan las indagaciones, con participación de la Fiscalía del Distrito de Brooklyn. Mamdani aseguró que el análisis abarcará ambas propiedades.

“Una tragedia de esta magnitud exige una investigación exhaustiva y completa que incluya tanto la obra de construcción como el edificio que se derrumbó”, expresó. El político también se comprometió a exigir responsabilidades si los hallazgos lo justifican.

“Si hay alguna persona o entidad que opera en esta ciudad y tiene responsabilidad por lo ocurrido, la haremos plenamente responsable”, añadió.

UNA CONTRATISTA HABÍA RECIBIDO MULTAS ANTES DEL COLAPSO

Los antecedentes del proyecto vecino también están bajo escrutinio. Según los registros del DOB revisados por amNewYork, N Tech Design of America, contratista de demolición, recibió dos infracciones antes del siniestro.

Fecha Infracción reportada Multa Marzo de 2026 Comenzar la demolición sin instalar las protecciones superiores exigidas para resguardar las propiedades vecinas. $2,500 Abril de 2026 Realizar trabajos pese a una orden de suspensión de actividades vigente. $10,000

El organismo municipal indicó que la restricción se levantó en mayo, después de corregirse los incumplimientos. Estos antecedentes no demuestran, por sí mismos, una relación con el derrumbe.

Tras el colapso también se presentó una denuncia sobre las excavaciones. La queja sostiene que un subcontratista podría haber retirado demasiada tierra de una sola vez junto a los cimientos, comprometiendo la estabilidad del inmueble afectado. Esa acusación no ha sido corroborada.

La distinción resulta fundamental: las infracciones previas están documentadas; su posible conexión con la tragedia continúa bajo investigación.

¿QUÉ PRUEBAS REÚNE EL DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS?

El comisionado Ahmed Tigani explicó que su equipo recopila fotografías, grabaciones y testimonios. Paralelamente, especialistas vigilan el área excavada mientras avanza la remoción de escombros. Será necesario contar con mayor acceso al lugar para esclarecer lo sucedido.

El funcionario respondió además a las dudas sobre la agencia de inspección especial encargada de supervisar determinados trabajos. Según señaló, su autorización permanece vigente hasta 2029. La confusión podría proceder de datos del antiguo Building Information System, en lugar de la plataforma más reciente, DOB NOW.

Respecto al desarrollo inmobiliario contiguo, distinguió entre dos propuestas:

Un edificio de tres pisos que contaba con aprobación.

Una estructura de nueve niveles y uso mixto cuya solicitud había sido presentada, pero todavía no estaba autorizada.

La diferencia permite separar los planes de los promotores de aquello que efectivamente tenía permiso municipal.

OCHO MUERTOS Y 18 HERIDOS: EL BALANCE DE LA EMERGENCIA

La primera llamada al 911 se recibió a las 4:01 p. m. del miércoles 11 de noviembre, según el Departamento de Bomberos de Nueva York, conocido como FDNY. Alrededor de 250 bomberos y trabajadores de emergencias médicas participaron en la respuesta.

Mamdani confirmó que fallecieron seis adultos y dos niños. Entre las víctimas mortales había dos empleados de la construcción contigua. Otras 18 personas sufrieron lesiones.

Balance comunicado Personas Fallecidos 8 Adultos fallecidos 6 Niños fallecidos 2 Heridos 18 Civiles heridos 14 Bomberos heridos 4

Las labores de búsqueda finalizaron a las 3:37 p. m. del jueves, cuando el FDNY determinó que no quedaban más víctimas entre los escombros. Posteriormente, el lugar quedó bajo responsabilidad del DOB y del Departamento de Policía, el NYPD.

Durante su intervención, el alcalde destacó que algunos trabajadores que habían sobrevivido regresaron para colaborar en los rescates. “Hay personas que están vivas hoy gracias a su heroísmo de ayer”, expresó.