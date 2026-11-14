Pese a que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ya eliminó la restricción aérea estadounidense, las terminales aéreas del sur de Florida registran severas afectaciones en sus operaciones y dejan a miles de viajeros a la deriva sobre su hora de abordaje, por lo que aquí te informaré los detalles y el momento en que se podría normalizar el servicio.

El pasado viernes 13 de noviembre, la FAA anunció sorpresivamente la suspensión de despegue en todos los aeropuertos del territorio estadounidense. La decisión provocó que más de 4,700 vuelos sean cancelados y cerca de 10,000 se retrasados, así informó el portal FlighRadar24.

Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU., afirmó que la causante de la interrupción de las operaciones en los terminales aéreos del país se debió a un “problema en las comunicaciones”.

Si bien la dependencia confirmó que los aeropuertos de EE. UU. pueden reanudar sus actividades desde la noche del pasado viernes, el secretario afirmó que el retorno a la normalidad “será lento” y que “tomará algún tiempo en desenredar lo que ocurrió”.

Miles de vuelos fueron reprogramados o cancelados ante la drástica decisión de la FAA. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuál es la situación de los aeropuertos en el sur de Florida tras el levantamiento de la restricción de la FAA

Tras la orden de la FAA, se registraron pocos vuelos en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale-Hollywood, después de más de cuatro horas sin despegues de vuelos nacionales e internacionales.

Por su parte, American Airlines —con centro de conexiones en Miami— informó a sus pasajeros que están realizando esfuerzos para permitir una mayor salida de aviones durante este cierre de semana.

Si bien existe una ligera mejoría respecto al tráfico aéreo en territorio estadounidense, los analistas de aviación emitieron un importante aviso: una detención de operaciones que supera las cuatros horas puede ocasionar disrupciones por varios días.

Los analistas advierten que la regularización de esta suspensión de operaciones puede tomar varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Para el secretario Duffy, los efectos de esta radical suspensión se mantendrán durante este fin de semana, aunque prevé que este sistema retomará a la normalidad antes del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Con lo señalado, es necesario que cada pasajero del sur de Florida se comunique con la aerolínea para consultar su estado del vuelo. De esa manera, evitarán cualquier tipo de inconveniente en alguno de los aeropuertos mencionados.