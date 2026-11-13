Para quienes están a punto de viajar en avión desde Estados Unidos este día, resulta fundamental tener en cuenta la reciente decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés): se detuvo los despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país hasta nuevo aviso.La medida surge interrogantes principales: cuál es el motivo de la orden y qué ocurrirá con los pasajeros que necesitan viajar hoy.

A través de su portal web, la FAA explicó que las razones de esta radical decisión se deben a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. De esa manera, todos los vuelos de salidas se mantendrán suspendidos.

La suspensión ha ocasionado que muchos pasajeros pierdan sus vuelos pactados para el presente día. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esta sorpresiva alerta no contenía más detalles al respecto, hasta que Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU., explicó que se trataba de un “problema de comunicación” que está causando fallas en los Centros de Control de Tráfico Aéreo del país.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de X .

A causa de esta orden, los aeropuertos de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York JFk confirmaron la suspensión de sus despegues. Por su parte, aconsejaron a sus pasajeros que realizan la consulta del estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

Publicación realizada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, sobre la radical decisión de la FAA. (Crédito: @SecDuffy / X)

Una decisión similar a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001

Es importante resaltar que es poco habitual que la FAA suspenda las operaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, a menos que se trate de un hecho agravante que ponga en riesgo la integridad física de los pasajeros.

Los atentados terroristas registrados el 11 de septiembre de 2001 fue una causante justificada para que esta dependencia cancele despegues y aterrizajes en este país. En dicha ocasión, se detuvo todo el tráfico aéreo civil en el espacio aéreo estadounidense.