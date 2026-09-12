El 1 de octubre de 2026 traerá nuevos cambios legales para los residentes de Florida. Las 12 normas que comenzarán a aplicarse ese día incluyen asuntos que van desde placas especiales, transporte y contratos de alquiler hasta registros públicos, delitos, bienestar animal y disposiciones locales en Broward e Indian River County. Para la comunidad hispana en ciudades como Miami, Hialeah, Doral, Fort Lauderdale, Orlando o Tampa, algunas de estas medidas podrían tener incidencia en gestiones cotidianas, como conducir, rentar una vivienda, renovar documentos vehiculares o informarse sobre decisiones que afectan a su comunidad.

Son 12 medidas con fecha de vigencia fijada para el primer día de octubre. Algunas tienen alcance en todo el estado, como las vinculadas con transporte, identificación, placas especiales, protección de información y viviendas. Otras se enfocan en dos zonas concretas: Broward County, por el Monarch Hill Landfill, e Indian River County, por el Fellsmere Water Control District.

No todas producirán consecuencias inmediatas para cada residente. Aun así, vale la pena conocerlas, en especial para conductores, dueños de vivienda, arrendatarios, transportistas, familias con mascotas y personas que viven cerca de las áreas incluidas en la legislación local.

Ron DeSantis, en los meses previos, firmó un total de 12 leyes que entrarán en vigor en Florida el próximo 1 de octubre (Foto: AFP)

LAS LEYES QUE COMIENZAN A REGIR EL 1 DE OCTUBRE

Ley Tema Principal cambio SB 246 Placas especiales Autoriza nuevas placas y refuerza requisitos financieros para las organizaciones que las administran HB 397 Libertad previa al juicio Crea consecuencias penales por incumplir ciertas condiciones en casos de delitos violentos HB 429 Pandillas Modifica los factores para determinar la pertenencia a una pandilla criminal SB 432 Sustancias intoxicantes Restringe el suministro de óxido nitroso en ciertos comercios y crea el delito de tráfico de xilazina SB 488 Transporte Cambia reglas para transportistas, impuestos al combustible, accidentes, licencias y placas SB 490 Registros públicos Amplía la protección de determinados correos electrónicos recopilados por el FLHSMV HB 559 Bienestar animal Crea nuevas sanciones vinculadas con crueldad animal y ordena un registro público en casos específicos HB 1293 Viviendas Crea el delito de entrada fraudulenta a inmuebles residenciales y ajusta reglas de terminación de alquileres SB 1332 Delincuentes reincidentes Refuerza el registro de determinados career offenders e impone una marca en ciertos documentos de identidad HB 1525 Actos lascivos Crea una figura penal relacionada con determinadas conductas sexuales cometidas mientras se observa a un menor HB 4039 Broward County Fija requisitos antes de una posible ampliación del Monarch Hill Landfill HB 4093 Indian River County Reestructura el Fellsmere Water Control District y modifica sus límites

La SB 246, denominada Specialty License Plates, modifica las reglas que administra el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, conocido como FLHSMV. La disposición permite crear nuevas placas especiales y exige información financiera adicional a ciertas organizaciones beneficiarias.

Entre los diseños autorizados se encuentran los vinculados con Ultimate Fighting Championship, Miami Northwestern Alumni Association, Christopher Columbus High School, United States Naval Academy, United States Military Academy, Miami Dade College, Florida Film Legacy y St. Petersburg College. También incorpora una placa Endless Summer para motocicletas.

Este tipo de distintivos tiene una presencia habitual en las calles de Florida, donde muchos propietarios de vehículos los usan para respaldar universidades, escuelas, organizaciones comunitarias, causas benéficas o instituciones locales. En el sur del estado, por ejemplo, es común ver referencias a centros educativos, equipos deportivos y programas comunitarios en los autos que circulan entre Miami, Hialeah, Doral y Fort Lauderdale.

Las entidades vinculadas con estas placas deberán presentar proyecciones de cinco años sobre ingresos, gastos, costos administrativos y distribución de recursos. El incumplimiento de esos requisitos puede afectar la autorización correspondiente.

La HB 397, llamada Violations of Pretrial Release Conditions for Violent Crimes, establece nuevas consecuencias para determinadas personas acusadas de delitos violentos que se encuentren en libertad antes de ser juzgadas.

La norma permite presentar un cargo separado si el imputado incumple de manera voluntaria ciertas órdenes establecidas por el tribunal. Entre esas condiciones pueden figurar restricciones de contacto con la víctima u otras limitaciones fijadas durante el proceso judicial.

La primera infracción puede constituir un delito menor de primer grado. Una segunda violación, o cualquier incumplimiento posterior, puede elevar la acusación a un delito grave de tercer grado.

También se autoriza el arresto sin orden judicial cuando un agente tenga causa probable para considerar que hubo una transgresión intencional. Luego de la detención, la persona deberá permanecer bajo custodia hasta su primera comparecencia.

La HB 429, Criteria for Determining Criminal Gang Membership, actualiza los factores que pueden utilizarse para establecer si una persona pertenece a una pandilla criminal en Florida.

Desde octubre, deberán cumplirse dos o más condiciones para identificar a alguien como integrante de ese tipo de organización. La evaluación puede considerar declaraciones personales, actividad en internet, vínculos con miembros conocidos y comunicaciones que reflejen afiliación.

Entre los criterios incluidos están:

Admitir personalmente o mediante una red social que se pertenece a una pandilla.

Ser identificado o reconocido por la organización como integrante.

Ser señalado por un padre, tutor o cónyuge que viva con esa persona.

Haber sido visto con miembros conocidos en al menos dos ocasiones.

Elaborar escritos o mensajes que indiquen afiliación o actividad vinculada con ese grupo.

Emplear lenguaje relacionado con pandillas en plataformas digitales para promover actividades de esas organizaciones.

La legislación también define el concepto de gang-related language. La expresión abarca comunicaciones verbales, escritas o digitales que indiquen pertenencia, respalden actividades de estos grupos o utilicen códigos, símbolos y terminología reconocida por organizaciones criminales.

La SB 432, titulada Intoxicating Substances, incorpora la denominada “Meg’s Law” e incluye restricciones sobre el óxido nitroso, además de disposiciones relacionadas con la xilazina.

Determinados distribuidores de tabaco o nicotina, junto con sus empleados y agentes, no podrán poseer, vender, entregar ni proporcionar óxido nitroso desde establecimientos autorizados, salvo las excepciones contempladas.

El texto también crea el delito de tráfico de xilazina. A la vez, establece una excepción para ciertos productos aprobados por la Food and Drug Administration para usos veterinarios autorizados.

Hay una precisión relevante: aunque la fecha general de aplicación es el 1 de octubre, algunos apartados comenzaron o comenzarán a operar en otro momento. La excepción para productos veterinarios de xilazina, por ejemplo, quedó fijada para el 1 de julio de 2026.

La SB 488, conocida como Transportation, reúne algunos de los cambios más amplios para quienes conducen o trabajan en el sector del transporte en Florida.

La medida sustituye el sistema de registro por uno de licencias para ciertos transportistas. También modifica los períodos de presentación y las fechas de vencimiento de algunas declaraciones relacionadas con el impuesto sobre uso de combustible.

Asimismo, actualiza el monto aparente de daños materiales que obliga a reportar un accidente a las autoridades. Este punto puede ser importante para quienes manejan diariamente por autopistas congestionadas, avenidas locales o corredores comerciales del sur de Florida.

Los cambios también incluyen:

Una definición de REAL ID driver license or identification card.

Condiciones en las que los marcos decorativos de placas no estarán prohibidos.

Ajustes relacionados con registros de vehículos.

Disposiciones para fabricantes de automóviles.

Reglas sobre ciertas instalaciones de comunicaciones en el derecho de vía.

Para conductores de reparto, trabajadores independientes, camioneros y pequeños empresarios con vehículos de servicio, revisar estas modificaciones puede evitar confusiones en trámites futuros.

SB 490: PROTECCIÓN DE CIERTOS CORREOS ELECTRÓNICOS

La SB 490 amplía una exención de las leyes de registros públicos de Florida para determinadas direcciones de correo electrónico recopiladas por el FLHSMV.

Antes, la protección se relacionaba principalmente con mensajes usados para enviar avisos de renovación. Con el cambio, también abarcará direcciones reunidas para notificaciones generales y ciertos avisos vinculados con registros de embarcaciones.

La iniciativa tiene efecto retroactivo y contempla una futura revisión legislativa. Para la mayoría de los residentes, no representará una modificación visible en la vida diaria, pero sí influye en el tratamiento de información personal ante solicitudes de registros públicos.

La HB 559, Animal Welfare, incorpora cambios relacionados con maltrato y crueldad contra los animales.

La propuesta crea delitos graves de tercer grado cuando un adulto de 18 años o más provoque o convenza a un menor para cometer determinadas conductas, o las realice frente al menor.

Las acciones incluidas son:

Crueldad animal agravada.

Peleas o cebamiento de animales.

Actividades sexuales con animales.

Además, un menor que incurra en ciertas formas de maltrato deberá pasar por una evaluación psicológica. Si el tribunal lo considera necesario, podrá ordenar asesoramiento y tratamiento durante el plazo que establezca.

La disposición también exige que el Florida Department of Law Enforcement publique información sobre determinadas personas condenadas por delitos específicos. El tiempo de permanencia en ese registro dependerá del tipo de condena y de la existencia de reincidencia.

La HB 1293, Fraudulent Entry of Residential Dwellings, crea una figura penal para quienes ingresen y tomen posesión de una vivienda residencial mediante engaño.

La conducta incluye entregar información falsa sobre la identidad en una solicitud de alquiler, presentar documentos personales falsificados, usar registros financieros fraudulentos o hacerse pasar por otra persona para obtener la posesión del inmueble.

Este comportamiento pasa a ser un delito grave de tercer grado. Además, la ocupación conseguida mediante fraude se considera una causa de incumplimiento que puede permitir al propietario dar por terminado el contrato de arrendamiento.

Luego de recibir el aviso de terminación, la persona tendrá siete días para abandonar la propiedad. La medida puede interesar a propietarios, administradores y personas que buscan una renta en ciudades con mercados competitivos, como Miami, Doral, Hialeah, Hollywood, Fort Lauderdale u Orlando.

La norma se refiere a situaciones de falsedad documental o suplantación con fines de ocupación. No modifica por sí sola los derechos de inquilinos que tengan contratos válidos o enfrenten disputas regulares con su arrendador.

La SB 1332, Career Offender Registration, modifica el sistema de registro aplicable a determinados career offenders, una categoría legal utilizada en Florida para ciertos delincuentes reincidentes.

La disposición busca aproximar varias de sus obligaciones a las que ya existen para delincuentes sexuales y depredadores sexuales. Uno de los requisitos será efectuar el registro inicial en persona ante una oficina del sheriff dentro de las 48 horas posteriores a la liberación o al establecimiento de una residencia.

También se exigirá una marca específica en la licencia de conducir o tarjeta de identificación de algunas personas incluidas en esta categoría. Quienes deban contar con esa designación tendrán que acudir al FLHSMV para tramitar o actualizar el documento.

El texto refuerza, además, la obligación de reportar cambios de domicilio y otros datos personales requeridos por el sistema.

HB 1525: ACTOS LASCIVOS FRENTE A MENORES

La HB 1525, Lewd or Lascivious Acts, modifica la legislación penal relacionada con determinadas conductas sexuales realizadas mientras se observa a un menor de 16 años.

La norma prohíbe que una persona exponga o exhiba intencionalmente sus órganos sexuales de manera lasciva mientras mira a un menor. Asimismo, contempla determinados actos sexuales ejecutados bajo esas circunstancias y con el propósito descrito en el texto legal.

La iniciativa establece sanciones penales, limita el uso de algunas defensas y contempla excepciones específicas. También elimina la sección 800.02 de los estatutos de Florida, que estaba vinculada con ciertos actos anteriormente clasificados como “unnatural and lascivious”.

HB 4039: REGLAS PARA MONARCH HILL LANDFILL

La HB 4039 tiene un alcance local y se concentra en Broward County. Por ese motivo, no representa una modificación directa para todos los residentes de Florida.

La norma define el Monarch Hill Landfill y exige un estudio de viabilidad, además de una audiencia pública, antes de que puedan avanzar determinadas ampliaciones del vertedero.

Para las comunidades cercanas, el asunto puede ser importante por su relación con el manejo de residuos, el tránsito de camiones, el desarrollo urbano y la calidad de vida. En Broward, donde los temas ambientales suelen generar atención entre vecinos, autoridades y asociaciones comunitarias, el nuevo requisito abre una etapa formal de evaluación y participación pública.

La medida no autoriza automáticamente una expansión. Lo que establece son condiciones que deberán cumplirse antes de que ciertos proyectos puedan continuar.

HB 4093: CAMBIOS EN EL DISTRITO DE AGUA DE FELLSMERE

La HB 4093 es otra disposición local, esta vez relacionada con el Fellsmere Water Control District, ubicado en Indian River County.

El texto convierte al distrito en una entidad dependiente de Indian River County y establece que la Board of County Commissioners será su junta de gobierno. También modifica los límites territoriales e incorpora reglas sobre mantenimiento y uso de determinados canales.

Además, la iniciativa contempla disposiciones sobre el acceso a ciertos registros públicos. Su fecha de inicio dependía de que la HB 4095 o una legislación similar entrara en vigor durante la misma sesión legislativa, condición que fue prevista dentro del proceso legislativo.

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS RESIDENTES?

Si usted es… La ley que conviene revisar Qué cambia Conductor o dueño de vehículo SB 246 y SB 488 Placas especiales, marcos de placas, reportes de accidentes y normas de transporte Transportista o dueño de negocio con flota SB 488 Licencias para determinados transportistas e impuestos sobre uso de combustible Inquilino o propietario HB 1293 Consecuencias por ingreso fraudulento a una vivienda Persona preocupada por la privacidad SB 490 Protección de ciertos correos recopilados por el FLHSMV Residente de Broward County HB 4039 Requisitos antes de determinadas ampliaciones del Monarch Hill Landfill Residente de Indian River County HB 4093 Reorganización del Fellsmere Water Control District Dueño de mascotas o defensor del bienestar animal HB 559 Sanciones y registro público en casos específicos de crueldad animal

Las personas afectadas por alguno de estos cambios deberían revisar el texto oficial de cada medida y, si corresponde, consultar con un abogado, una agencia estatal o la autoridad local competente. Las normas contienen definiciones, excepciones y procedimientos que pueden cambiar la manera en que se aplican a cada caso.