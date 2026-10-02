Christa Pike, de 50 años, volvió a ocupar los titulares en Estados Unidos después de que el estado de Tennessee intentara ejecutar su sentencia de muerte. El procedimiento con inyección letal no pudo completarse después de que los médicos administraran dos dosis sin lograr provocar su muerte. Pike fue trasladada posteriormente a un hospital, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

La situación reavivó el interés por un crimen ocurrido hace más de tres décadas. En 1995, Pike fue condenada por la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que participaba en el programa Job Corps en Knoxville. Pero Pike no actuó sola. Junto a ella estuvieron Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, quienes también terminaron enfrentando a la justicia, aunque sus historias tomaron caminos muy diferentes.

¿Qué pasó con Colleen Slemmer?

El 12 de enero de 1995, Slemmer fue llevada hasta una zona ubicada detrás de la planta de vapor del campus de agricultura de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Allí sufrió una agresión que, de acuerdo con la universidad, incluyó una prolongada golpiza y tortura.

Según el testimonio recogido durante el caso, Pike había ideado el plan porque creía que Slemmer estaba interesada en su novio, Shipp. Los tres jóvenes participaron de alguna manera en lo ocurrido aquella noche.

Phil Keith, quien era jefe de la Policía de Knoxville cuando ocurrió el asesinato, describió posteriormente la escena como una de las más brutales que había visto.

La investigación estableció que Slemmer fue atacada durante un periodo prolongado con un cúter. También sufrió un golpe mortal con un fragmento de asfalto.

Algunos detalles de la agresión, sin embargo, fueron posteriormente discutidos. Según NBC News, Shipp declaró en una audiencia posterior a su condena que él fue quien realizó una de las heridas con forma de pentagrama, un elemento que había sido atribuido inicialmente a Pike.

Peterson, en tanto, cumplió el papel de vigilante durante el crimen.

Después del asesinato, Pike conservó un fragmento del cráneo de Slemmer. Ante la Policía, además, reconoció que había sentido celos porque creía que la joven intentaba acercarse a su novio.

¿Por qué Christa Pike recibió la pena de muerte?

La investigación y el proceso judicial terminaron diferenciando las responsabilidades de los tres jóvenes.

Pike y Shipp fueron declarados culpables del asesinato. Pike fue condenada el 22 de marzo de 1996 por asesinato y conspiración, y posteriormente recibió una sentencia de muerte. En aquel momento se convirtió en la persona más joven en el corredor de la muerte de Tennessee.

La edad de Shipp fue determinante para su sentencia. Tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. Aunque pudo ser juzgado como adulto, la legislación no permitía que recibiera la pena de muerte por un delito cometido a esa edad.

Finalmente fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El caso de Peterson fue diferente. Aunque tenía 18 años, se convirtió en informante durante el proceso y fue condenada como cómplice, en lugar de recibir una sentencia equivalente a la de Pike o Shipp.

¿Qué pasó con Tadaryl Shipp?

Tadaryl Shipp continúa en prisión por su participación en el asesinato.

Su primera posibilidad de obtener la libertad condicional llegó en octubre de 2025, pero la solicitud fue rechazada. De acuerdo con los registros penitenciarios citados por WSMV, podrá volver a ser considerado para la libertad condicional en octubre de 2031.

Tadaryl Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y permanece en prisión con una condena de cadena perpetua. | Crédito: WBIR News

¿Qué pasó con Shadolla Peterson?

La vida de Shadolla Peterson tomó un rumbo muy diferente después del juicio.

Tras convertirse en informante y ser condenada como cómplice, cumplió seis años de libertad condicional, según WVLT. Desde entonces ha mantenido una vida privada y su paradero actual no se conoce públicamente.

Shadolla Peterson tenía 18 años, colaboró con las autoridades y cumplió seis años de libertad condicional. | Crédito: WBIR News