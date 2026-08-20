Un posible cambio en la legislación de Florida podría reabrir el debate sobre la desungulación de gatos entre familias de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orlando, Tampa y otras comunidades del estado. La medida afectaría especialmente a propietarios que recurren al procedimiento para prevenir arañazos en muebles, cortinas o durante la convivencia con niños y otros animales dentro de casa. El representante estatal Rob Long adelantó que buscará presentar en la sesión legislativa de 2027 un proyecto para prohibir esta práctica cuando no responda a una necesidad médica. La cirugía, conocida en inglés como declawing, no consiste solo en retirar las uñas, ya que supone la amputación de la última falange de los dedos. Por el momento, la restricción no es una ley vigente y deberá superar el proceso legislativo antes de llegar al despacho del gobernador.

El anuncio tiene además un componente político que interesa a los residentes del Sunshine State. El debate se desarrollaría luego de que Ron DeSantis deje el cargo, así que el actual mandatario no podrá firmar ni vetar una posible norma si el calendario se mantiene como está previsto. La sesión regular de 2027 comenzará el 2 de marzo, cuando Florida ya contará con un nuevo gobernador tras las elecciones de 2026: Byron Donalds o David Jolly.

¿QUÉ PROHIBIRÍA LA INICIATIVA?

El plan que prepara Long apunta a la desungulación realizada por motivos de comodidad, estética o para evitar daños en muebles, personas u otros animales. La medida no impediría que un veterinario realice una intervención de ese tipo cuando exista una necesidad médica comprobada. La diferencia central sería si la operación responde a una condición de salud, como una lesión, infección o enfermedad, o si se solicita únicamente para resolver dificultades de convivencia en casa.

“Una amputación irreversible debería realizarse porque el animal la necesita médicamente, no simplemente por conveniencia humana”, sostuvo Long en declaraciones recogidas por WPTV.

El legislador añadió a ese medio que muchos propietarios todavía desconocen el alcance del procedimiento. No se trata solo de retirar las garras: la cirugía implica remover la última falange de los dedos.

Punto de la propuesta anunciada Qué significaría Desungulación electiva Quedaría prohibida si el proyecto se convierte en ley Motivos de comodidad No justificarían la cirugía Motivos estéticos No permitirían realizar el procedimiento Necesidad médica Seguiría contemplándose como excepción Veterinarios Podrían intervenir con una justificación clínica Alcance Estatal, si la Legislatura la aprueba y el próximo gobernador la promulga

Los dueños de gatos en Florida podrían ya no estar permitidos a extirparles las uñas a sus mascotas (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ HAY POLÉMICA?

La discusión lleva años entre especialistas, refugios, rescatistas y familias con mascotas. Para quienes viven en apartamentos, el arañado puede ser una preocupación cotidiana debido a los muebles, las visitas o la presencia de menores. Los impulsores de la restricción, sin embargo, sostienen que hay opciones antes de recurrir a una cirugía irreversible.

La American Veterinary Medical Association desaconseja la desungulación electiva y respalda recursos no quirúrgicos. La organización recomienda que los veterinarios expliquen el comportamiento natural de los felinos, los riesgos asociados y las alternativas disponibles para manejar el rascado.

Entre las consecuencias vinculadas con este procedimiento se encuentran:

Dolor o sensibilidad persistente en las patas.

Dificultad para utilizar algunos tipos de arena.

Problemas para usar la caja sanitaria.

Cambios de conducta, como una mayor tendencia a morder.

Limitaciones para trepar, jugar o defenderse.

Variaciones en la interacción con personas y otros animales.

Long dijo a WPTV que la operación es dolorosa, innecesaria y anticuada cuando se practica sin una razón de salud. Para evitar daños dentro del hogar, los especialistas sugieren recortar las uñas de forma regular, colocar rascadores, cubrir superficies específicas y aplicar estrategias de modificación de conducta.

ROB LONG REABRE UN DEBATE ANTERIOR

La propuesta anunciada por el legislador retoma una conversación iniciada años atrás por la entonces senadora estatal Lauren Book, demócrata de Plantation, en Broward County.

En 2020, Book presentó el proyecto SB 48, que buscaba restringir la desungulación de gatos cuando no hubiera una finalidad terapéutica. El texto contemplaba una multa civil de hasta US$1,000 para una persona que no fuera veterinario. La iniciativa no llegó a convertirse en ley y quedó archivada durante el proceso legislativo.

Es importante distinguir esa medida de otros intentos presentados posteriormente. En 2023, otra iniciativa de Book planteó sanciones más altas para profesionales veterinarios, de hasta US$5,000, junto con posibles medidas relacionadas con su licencia.

Dato clave: todavía no se conoce el texto formal de la propuesta que Long afirma que presentará en 2027. Por ello, no se pueden confirmar las sanciones, excepciones precisas ni el mecanismo de aplicación que tendría una eventual norma.

Rob Lon, en redes sociales, se muestra como un defensor de los animales, principalmente de los gatos (Foto: Rob Long / Instagram)

¿QUÉ OCURRE HOY EN FLORIDA?

Florida no tiene una prohibición estatal vigente contra la desungulación electiva. La regla general permite que se realice, aunque Volusia County estableció en 2022 una restricción local que reserva la intervención para casos de necesidad médica.

En Seminole County, cerca de Orlando, una ordenanza estaba bajo consideración durante julio de 2026. Por ello, no corresponde señalar que esa jurisdicción ya aprobó una limitación, a menos que exista una decisión posterior de las autoridades locales.

Lugar Situación conocida Florida No existe una prohibición estatal vigente Volusia County Restringe la práctica, salvo necesidad médica, desde 2022 Seminole County La medida estaba en discusión en julio de 2026 Palm Beach County Rob Long anunció que buscará una prohibición estatal en 2027

¿QUÉ TIENE QUE VER DESANTIS?

Ron DeSantis no puede competir por un tercer mandato consecutivo como gobernador. Su administración termina en enero de 2027, tras las elecciones estatales de 2026, y el ganador asumirá antes del inicio del período ordinario en Tallahassee.

La sesión regular comenzará el 2 de marzo de 2027 y tiene previsto terminar el 30 de abril.

El recorrido legislativo sería el siguiente:

Long presenta el proyecto durante la sesión de 2027. La Cámara de Representantes y el Senado analizan y votan el texto. Si ambas instituciones aprueban una versión idéntica, el documento pasa al despacho del gobernador. La persona elegida en 2026 podría firmarlo, vetarlo o permitir su entrada en vigor según los plazos y reglas constitucionales.

En otras palabras, DeSantis no tendría la última palabra si el proyecto llega al despacho del Ejecutivo en 2027. La decisión recaería en quien ocupe la mansión del gobernador en Tallahassee.

Ron DeSantis dejará el cargo de gobernador de Florida en los primeros días de enero de 2027 (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBEN SABER LOS DUEÑOS?

Por ahora, los propietarios de gatos en Florida no enfrentan una prohibición estatal nueva. El anuncio de Long debe convertirse en un proyecto formal y atravesar todo el trámite legislativo antes de generar un cambio obligatorio.

Situación Estado actual Prohibición estatal de la desungulación electiva No vigente Proyecto anunciado por Rob Long Previsto para 2027 Inicio de la sesión legislativa 2 de marzo de 2027 Final programado del período 30 de abril de 2027 Excepción médica Ha sido anunciada, aunque el texto definitivo no está disponible ¿DeSantis podría firmarla o vetarla? No, si llega al gobernador en 2027 ¿Quién tomaría la decisión final? El gobernador elegido en 2026

La pregunta que podría volver a plantearse en Florida es si una cirugía que supone una amputación irreversible debe reservarse únicamente para una necesidad clínica o si puede utilizarse como solución a problemas de convivencia dentro de una vivienda.