Luego de ganar las elecciones del 3 de noviembre de 2026, Xavier Becerra y Nithya Raman se alistan para encabezar el gobierno de California y la alcaldía de Los Ángeles, respectivamente. El relevo, sin embargo, se concretará en momentos distintos: Raman iniciará su gestión en diciembre, mientras que Becerra deberá esperar hasta enero de 2027. A continuación, te contamos qué día comenzará el mandato de cada uno.

Becerra sucederá a Gavin Newsom y Raman reemplazará a Karen Bass, pero los relevos no serán simultáneos (Foto: AFP / Composición de Gemini)

EL GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y LA ALCALDESA DE LOS ÁNGELES NO ASUMIRÁN EL MISMO MES

Las fechas de toma de posesión del gobernador de California y de la alcaldesa de Los Ángeles son distintas porque cada puesto se rige por sus propias normas.

¿Cuándo asume el gobernador de California?

Xavier Becerra tomará posesión el 4 de enero, en sustitución de Gavin Newsom. El artículo V, sección 2, de la Constitución de California establece que el mandato del gobernador comienza el lunes siguiente al 1 de enero posterior a la elección. En 2027, esa fecha corresponde al lunes 4.

Ese mismo día también comienzan sus mandatos otros funcionarios constitucionales estatales, entre ellos el vicegobernador, el secretario de Estado, el contralor, el tesorero, el fiscal general y el comisionado de Seguros.

¿Cuándo asume la alcaldesa de Los Ángeles?

Nithya Raman comenzará su mandato el 14 de diciembre de 2026, en reemplazo de Karen Bass. La sección 205 de la Carta de la Ciudad de Los Ángeles fija el inicio del período de la alcaldía para esa fecha, según el calendario oficial publicado por la Secretaría Municipal. El mandato dura cuatro años.

Se precisa que la autoridad podrá tener un máximo de dos mandatos y su salario será de US$ 318,145.

IMPORTANTE: estas son las fechas de inicio de los mandatos; por lo tanto, no deben confundirse con los horarios, lugares o actividades de las ceremonias de investidura.

LO QUE DEBES SABER SOBRE XAVIER BECERRA

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, en una familia trabajadora de raíces mexicanas. Estudió Economía en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 1980, y obtuvo su título de Derecho en 1984. Fue el primer integrante de su familia en completar una carrera universitaria y comenzó su trayectoria profesional brindando asistencia legal a personas con enfermedades mentales, publica History, Art & Archives.

Su carrera política incluye un período en la Asamblea de California y más de dos décadas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre 1993 y 2017. Posteriormente, fue fiscal general de California de 2017 a 2021 y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, de 2021 a 2025. Fue el primer latino en ocupar ambos cargos. En noviembre de 2026 ganó la elección para gobernador de California.

Xavier Becerra asumirá el 4 de enero de 2027 (Foto: AP)

LO QUE DEBES SABER SOBRE NITHYA RAMAN

Nithya Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India, y emigró con su familia a Estados Unidos cuando tenía seis años. Se formó en Estudios Sociales en la Universidad de Harvard y obtuvo una maestría en Planificación Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Antes de ingresar a la política electoral, impulsó Transparent Chennai, una iniciativa dedicada a estudiar problemas urbanos y el acceso a servicios básicos en esa ciudad india, publica The Harvard Crimson.

Se trasladó a Los Ángeles en 2013, trabajó en la administración municipal y cofundó en 2017 la organización SELAH Neighborhood Homeless Coalition, enfocada en ayudar a personas sin hogar. En 2020 fue elegida concejala por el Distrito 4 y consiguió la reelección en 2024. En noviembre de 2026 ganó la elección a la alcaldía frente a Karen Bass, convirtiéndose en la primera persona de origen asiático-estadounidense elegida para dirigir la ciudad, precisa ABC 7.