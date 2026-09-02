El próximo cambio de horario en Estados Unidos está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando la mayor parte del país deberá atrasar sus relojes una hora para volver al horario estándar. Sin embargo, este año el ajuste llega acompañado de una novedad que podría modificar el futuro del sistema: la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que busca mantener el horario de verano durante todo el año.

La medida todavía no se ha convertido en ley. El proyecto debe avanzar en el Senado y, mientras eso no ocurra, el calendario vigente se mantiene sin cambios. Por ahora, el reloj volverá a atrasarse en noviembre.

¿Cuándo cambia el horario en Estados Unidos en 2026?

El cambio de horario está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes de las zonas que observan el horario de verano deberán retroceder una hora y marcar nuevamente la 1:00 a. m. Esto significa que esa madrugada tendrá una hora adicional.

Fecha Cambio Resultado Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Se atrasa una hora Sistema que comienza Horario estándar Regresa el horario estándar

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) establece que, bajo las reglas actuales, el horario de verano de 2026 termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

En noviembre se atrasa el reloj.

La regla práctica es sencilla: cuando llegue el momento del cambio, las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m. Es el conocido principio de “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta una hora y en otoño se retrocede.

Al atrasar el reloj:

se recupera una hora durante esa madrugada

comienza nuevamente el horario estándar

habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana

anochecerá más temprano que durante el horario de verano

¿Todos los estados de Estados Unidos cambian la hora?

No. La mayor parte de Estados Unidos observa el horario de verano, pero existen excepciones.

Hawái y la mayor parte de Arizona no adelantan ni atrasan sus relojes por el cambio estacional. En Arizona existe una excepción importante: la Nación Navajo sí observa el horario de verano.

También están fuera del sistema estacional varios territorios estadounidenses.

Lugar ¿Cambia la hora? Hawái No La mayor parte de Arizona No Nación Navajo Sí Samoa Americana No Guam No Islas Marianas del Norte No Puerto Rico No Islas Vírgenes de EE.UU. No

Estas excepciones forman parte de las reglas actuales de horario en Estados Unidos.

¿Qué está pasando con la nueva ley sobre el cambio de horario?

Aquí está la principal novedad de 2026.

La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio la Sunshine Protection Act (H.R. 139) por 308 votos a favor y 117 en contra.

La propuesta busca terminar con el cambio de relojes dos veces al año y establecer el horario de verano de manera permanente en los estados que actualmente lo observan.

Pero hay un punto clave: la aprobación de la Cámara no convirtió el proyecto en ley.

La iniciativa fue recibida por el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. La página oficial del comité registra como última acción precisamente esa remisión del proyecto, sin una aprobación posterior.

Por eso, el calendario actual continúa vigente.

¿Cuándo volverá a trabajar el Senado sobre el tema?

El Senado tiene previsto regresar a sus actividades ordinarias el lunes 14 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el calendario publicado por la propia Cámara Alta no contempla actualmente una votación sobre la Sunshine Protection Act. La sesión del 14 de septiembre incluye una votación sobre la nominación de Matthew Byrne a un tribunal federal, mientras que el proyecto H.R. 139 no figura entre esas votaciones anunciadas.

Esto significa que existe una ventana legislativa para que el tema vuelva a ser discutido, pero no hay una fecha confirmada para una votación sobre el cambio de horario.

¿Qué propone exactamente la Sunshine Protection Act?

La propuesta pretende eliminar el ajuste estacional de los relojes y mantener el horario de verano durante todo el año.

En términos prácticos, si se convirtiera en ley:

ya no habría que atrasar el reloj cada noviembre ni adelantarlo cada marzo en los estados que actualmente participan en el sistema.

La iniciativa también contempla que los estados que actualmente no observan el horario de verano puedan permanecer en horario estándar permanente.

Esto es importante porque la propuesta no significa simplemente que todo Estados Unidos pasaría a utilizar la misma hora durante todo el año. Las excepciones existentes seguirían teniendo un papel dentro del esquema planteado.

Entonces, ¿el cambio del 1 de noviembre está confirmado?

Sí, bajo la ley vigente.

Esta es probablemente la distinción más importante para entender la situación.

A día de hoy:

el cambio está programado para el 1 de noviembre

a las 2:00 a. m. los relojes retrocederán a la 1:00 a. m.

la Cámara aprobó una propuesta para eliminar los cambios estacionales

el Senado todavía debe decidir si avanza con ella

no hay una votación del H.R. 139 programada actualmente

por tanto, no se puede afirmar que el cambio de noviembre haya sido eliminado

En otras palabras, la nueva ley podría modificar el calendario, pero todavía no lo ha hecho.

¿Podría ser el 1 de noviembre el último cambio de hora?

Es una posibilidad, pero todavía no es un hecho.

Si el Congreso aprobara una legislación que estableciera el horario de verano permanente y esa norma entrara en vigor antes del siguiente cambio previsto, el ajuste de noviembre podría convertirse en el último.

Pero mientras la legislación siga pendiente, no existe base para afirmar que el 1 de noviembre de 2026 será definitivamente el último cambio de hora.

La respuesta correcta actualmente es que el cambio sigue programado y el futuro del sistema depende de lo que ocurra en el Congreso.

¿Qué pasaría si Estados Unidos mantiene el horario de verano todo el año?

El principal cambio no sería tener más horas de luz, sino desplazar una hora de luz natural desde la mañana hacia la tarde.

En invierno, por ejemplo, el amanecer llegaría más tarde bajo un sistema de horario de verano permanente. A cambio, el atardecer también se produciría una hora más tarde.

Esto puede resultar atractivo para quienes valoran tener más luz después de la jornada laboral, pero también significa mañanas más oscuras durante el invierno en muchas ciudades del país.

Por eso el debate no se limita a una cuestión de comodidad. También existen discusiones relacionadas con sueño, ritmos circadianos, seguridad, actividad económica y hábitos sociales.

¿Qué ciudades podrían tener amaneceres más tardíos?

El efecto sería especialmente visible en ciudades ubicadas en latitudes más septentrionales durante los meses de invierno.

Como ejemplo, bajo un escenario de horario de verano permanente, ciudades como Nueva York, Buffalo o Denver tendrían amaneceres más tardíos que bajo el horario estándar.

La diferencia exacta dependería de la fecha y de la ubicación, pero el principio es el mismo: mantener una hora adicional de desplazamiento del reloj no crea luz solar; simplemente cambia la hora oficial a la que esa luz aparece en el reloj.

¿Qué dispositivos pueden necesitar un ajuste manual?

El cambio de horario también tiene una dimensión práctica en los hogares.

Muchos teléfonos celulares, computadoras y dispositivos conectados actualizan automáticamente la hora cuando tienen correctamente configurada la zona horaria.

Sin embargo, todavía existen equipos que pueden requerir una modificación manual, especialmente aquellos que no tienen conexión con una red que actualice la hora.

Entre ellos pueden encontrarse:

relojes de pared

despertadores digitales

radios-reloj

relojes de algunos vehículos

hornos y microondas con reloj integrado

determinados sistemas de seguridad o equipos electrónicos

Una buena práctica es comprobar estos dispositivos después del cambio para evitar llegar tarde a una actividad o interpretar incorrectamente una hora programada.

¿Qué estados están preparados para un eventual horario de verano permanente?

El debate federal también tiene una dimensión estatal.

Varios estados ya han aprobado leyes o medidas que permitirían adoptar el horario de verano permanente si el Congreso modifica la legislación federal que actualmente regula el sistema.

Entre ellos se encuentran Florida, Texas, Oregon, Washington, Utah, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia y Colorado, además de otros estados que han aprobado iniciativas similares o condicionadas.

Esto no significa que esos estados hayan eliminado actualmente el cambio de hora. En términos generales, sus medidas dependen de una modificación de la normativa federal.

El caso de Texas es un ejemplo de este modelo: el estado cuenta con una disposición que contempla el horario de verano permanente, pero su aplicación depende de que exista autorización federal.

¿Por qué existe también una propuesta para mantener el horario estándar?

El debate en Estados Unidos no enfrenta únicamente a quienes quieren cambiar la hora y quienes desean conservar el sistema actual.

También existe una corriente que defiende el horario estándar permanente en lugar del horario de verano permanente.

La diferencia es relevante.

Con el horario estándar permanente, los relojes dejarían de cambiar, pero no se mantendría durante todo el año la hora utilizada actualmente durante los meses de verano.

Quienes defienden esta alternativa suelen destacar los efectos que un horario de verano permanente podría tener sobre el sueño y los ritmos circadianos, especialmente durante el invierno.

Por eso, incluso si el Congreso decide actuar, todavía existe una discusión sobre qué sistema debería quedar vigente.

¿El cambio de hora afectará a Halloween 2026?

Halloween se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026, apenas un día antes del cambio programado.

Con las reglas actuales, durante la noche de Halloween todavía estará vigente el horario de verano. El cambio ocurrirá en la madrugada siguiente, cuando el reloj pase de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Esto significa que, bajo la legislación vigente, el 31 de octubre no será el día del ajuste. El cambio llegará después.

Si el Congreso modificara la ley antes de esa fecha, el escenario podría ser diferente, pero actualmente no existe una modificación aprobada que permita anticipar ese resultado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Cuándo se atrasa el reloj en Estados Unidos en 2026?

El cambio está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán a la 1:00 a. m.

¿Se gana una hora en noviembre?

Sí. Al regresar de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., esa madrugada tendrá una hora adicional.

¿La nueva ley ya fue aprobada?

No. La Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act por 308-117, pero el proyecto todavía debe avanzar en el Senado.

¿El 1 de noviembre de 2026 será el último cambio de hora?

Todavía no se puede confirmar. Será el próximo cambio programado bajo la ley vigente, pero podría modificarse si el Congreso aprueba una nueva legislación.

¿Qué estados no cambian la hora?

Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan el horario de verano. La Nación Navajo sí realiza el cambio estacional.

¿El celular cambia la hora automáticamente?

Muchos teléfonos y computadoras lo hacen automáticamente cuando tienen configurada correctamente la zona horaria y cuentan con las reglas de horario correspondientes. Aun así, conviene comprobar la configuración después del cambio.