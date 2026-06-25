Si vives en Nueva York o en sus alrededores y estás buscando un trabajo temporal para este verano, el US Open puede convertirse en una buena opción. El torneo de tenis más importante del país está contratando personal para su próxima edición y este jueves 25 de junio será una de las fechas clave, con jornadas especiales de reclutamiento. Son puestos temporales pensados para quienes quieren obtener un ingreso extra, sumar experiencia en grandes eventos y, además, disfrutar desde adentro del ambiente de uno de los campeonatos de tenis más reconocidos del mundo. En esta nota te explicamos cómo postular, qué condiciones piden y cuál es el pago por hora.

ESTOS SON LOS PUESTOS VACANTES

En este evento de contratación se busca cubrir varios puestos rápidamente. A continuación, cada una de las vacantes disponibles y el pago por hora:

Asistentes de cancha del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Servicio de limpieza para el US Open 2026 – Suites del US Open $19 por hora Queens, Nueva York Personal de mantenimiento del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Miembro del equipo de operaciones del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Auxiliar de bebidas del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Miembro del equipo de acceso para invitados del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Encargado de estacionamiento del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Operador de credenciales del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Supervisor de custodia del US Open 2026 $21 por hora Queens, Nueva York Miembro del equipo de carga del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Custodio del US Open 2026 $19 por hora Queens, Nueva York Miembro del equipo de atención al cliente $19 por hora Queens, Nueva York

LOS REQUISITOS PARA CADA PUESTO VACANTE

Servicio de limpieza para el US Open 2026 - Suites del US Open

Para ayudar con la limpieza de las suites en el estadio Arthur Ashe. Los roles que cumplirán son: saludar y atender a todo el personal y a los huéspedes de manera cordial y amable, ayudar con la limpieza de la tribuna Arthur Ashe (estadio interior) entre partidos y al final del último partido, realizar servicios de limpieza en todas las instalaciones (estadio, baños, terrenos, etc.), vaciar todos los contenedores de basura y toallas sucias, mantener un registro de todos los suministros proporcionados por el equipo de NTC, y otras funciones que se le asignen.

Requisitos:

Experiencia previa relacionada con la atención al cliente o el servicio al huésped.

Asistencia puntual y presentable al turno, con una apariencia cuidada y un uniforme limpio y bien mantenido.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 8 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Que mantenga la calma y la concentración en un entorno dinámico, así como durante situaciones de estrés.

Bilingüe (preferible).

Personal de mantenimiento del US Open 2026

Para desempeñar un papel fundamental en la experiencia del US Open. En este puesto, los trabajadores serán responsables de solucionar problemas de seguridad y atender todas las solicitudes de mantenimiento. Entre sus funciones están: informar inmediatamente al centro de mando sobre bolsos y paquetes desatendidos, situaciones médicas, incidentes o emergencias; responder a las llamadas de mantenimiento y ayudar con el mantenimiento de las instalaciones deportivas; responsable de solucionar cualquier riesgo para la seguridad y realizar reparaciones generales; pequeños trabajos de fontanería, carpintería, electricidad e impermeabilización; recoger, vaciar y mantener los contenedores de basura en todo el recinto; realizar trabajos generales de pintura; reemplazar las baldosas del techo y del suelo; responsable de la limpieza de las áreas comunes; entre otros

Requisitos:

Tener experiencia previa en mantenimiento/handyman.

Experiencia previa relacionada con el servicio al cliente o la atención a huéspedes.

Asistencia puntual y presentable al turno, con una apariencia cuidada y un uniforme limpio y bien mantenido.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 12 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Mantener la calma y la concentración en un entorno dinámico, así como durante situaciones de estrés.

Bilingüe (preferible)

Miembro del equipo de operaciones del US Open 2026

Para ser responsable del montaje y desmontaje de todos los eventos de NTC, incluido el US Open. Los roles que cumplirá son: configuración de todas las oficinas, restaurantes y áreas de picnic en todo el NTC; distribución diaria de obsequios promocionales del US Open; supervisar y mantener niveles de inventario suficientes de todos los equipos para eventos; ensamblar y distribuir muebles, accesorios y equipos según sea necesario; mantener limpios y seguros los espacios de almacenamiento y las áreas de atención al público para eventos en todo momento; asegurarse de que todo el equipo se devuelva a los espacios designados de forma ordenada al finalizar los eventos; entre otros.

Requisitos:

Conocimientos básicos de informática y capacidad para aprender el software de gestión de inventario.

Capacidad para levantar más de 50 libras.

Asistencia puntual y presentable al turno, con una apariencia cuidada y un uniforme limpio y bien mantenido.

Mantener una actitud positiva.

Excelentes habilidades de comunicación

Disponibilidad para trabajar durante toda la duración del torneo US Open y disponibilidad de día, de noche, fines de semana y en horario extendido.

Ser capaz de trabajar de forma autónoma y en equipo.

Se valora mucho tener carné de conducir válido y experiencia como operador de carretillas elevadoras.

Este puesto no está exento de horas extras.

Auxiliar de Bebidas del US Open 2026

En este puesto, el personal se encargará de distribuir todos los productos y equipos de bebidas en el NTC. Sus funciones son: descargar los camiones de bebidas de manera eficiente utilizando carretillas manuales o transpaletas, entregar de forma segura productos de bebidas y equipos en todo el recinto del US Open, organizar y mantener niveles de inventario suficientes en todas las ubicaciones designadas, realizar las tareas diarias de manera oportuna, mantener limpias las áreas de almacenamiento e inventario en todo momento, ayudar al supervisor a cumplir con los pedidos de bebidas y todas las demás tareas que se le asignen.

Requisitos:

Conocimientos básicos de informática y capacidad para aprender el software de gestión de inventario.

Capacidad para levantar más de 50 libras.

Asistencia puntual y presentable al turno, con una apariencia cuidada y un uniforme limpio y bien mantenido.

Mantener una actitud positiva.

Cómodo para estar de pie y caminar durante períodos prolongados.

Excelentes habilidades de comunicación

Disponibilidad para trabajar durante toda la duración del torneo US Open y disponibilidad de día, de noche, fines de semana y en horario extendido.

Debe ser capaz de trabajar de forma autónoma y en equipo.

Miembro del equipo de acceso para invitados del US Open 2026

Entre sus roles están: supervisión de entradas y salidas en ubicaciones específicas, controlar a los visitantes al entrar en las instalaciones para verificar el acceso con las credenciales correctas, brindar asistencia a los huéspedes respondiendo preguntas o dando indicaciones, y mantener la comunicación con los supervisores y el Centro de Comando del US Open.

Requisitos:

Dominio avanzado del inglés

Habilidades de comunicación profesionales.

Tener disponibilidad para trabajar durante toda la duración del US Open (del 19 de agosto al 8 de septiembre).

Capacidad para interactuar con un grupo diverso de huéspedes para brindar el más alto nivel de servicio al cliente.

Capacidad para mantener una actitud positiva y profesional en todo momento.

Disponibilidad para trabajar durante toda la duración del torneo US Open y disponibilidad de día, de noche, fines de semana y en horario extendido.

Capaz de mantener la calma en un entorno exigente, dinámico y, en ocasiones, estresante.

Capacidad para permanecer de pie durante largos periodos de tiempo y puede requerir subir/bajar escaleras.

Encargado de estacionamiento del US Open 2026

Sus funciones son: responder a las inquietudes de los huéspedes con respeto y calma; informar inmediatamente al centro de mando sobre bolsos y paquetes desatendidos, situaciones médicas, incidentes o emergencias; gestionar y resolver conflictos siguiendo las políticas y procedimientos de la USTA; asegurarse de que todos los invitados tengan el pase de estacionamiento correcto para el estacionamiento; dirigir los vehículos al estacionamiento correspondiente; ayudar a los huéspedes a localizar sus vehículos a su regreso; y trabajar en estrecha colaboración con el supervisor y/o el director de área según sea necesario.

Requisitos:

Tener disponibilidad para trabajar durante toda la duración del US Open (del 26 de agosto al 8 de septiembre).

Experiencia previa relacionada con el servicio al cliente o la atención a huéspedes.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 12 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Mantener la calma y la concentración en un entorno dinámico, así como durante situaciones de estrés.

Bilingüe (un plus, pero no necesario)

Operador de credenciales del US Open 2026

En este puesto, se encargarán de crear y distribuir enlaces de acreditación del US Open a contactos clave para grandes grupos de acreditados, incluyendo personal del torneo, invitados, proveedores y consultores; aprobar las solicitudes de credenciales en línea de US Open de acuerdo con las políticas y procedimientos de credenciales de US Open; recibir a los jugadores, invitados y personal del US Open de manera cordial cuando vengan a recoger sus credenciales; revisar y verificar la identificación con foto del solicitante de la Credencial Abierta de EE.UU.; imprimir y distribuir las credenciales de US Open de acuerdo con las políticas y procedimientos de US Open Credential; y coordinar sesiones fotográficas in situ para grandes grupos de acreditación.

Requisitos:

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de realizar múltiples tareas en varios proyectos.

Disponibilidad para trabajar durante toda la duración del torneo US Open y disponibilidad de día, de noche, fines de semana y en horario extendido.

Dominar Google Suite, Word y Excel.

De preferencia que sea bilingüe, pero no es obligatorio.

Supervisor de custodia del US Open 2026

Entre sus roles están: informar al Departamento de Operaciones de Instalaciones sobre cualquier problema con los proveedores, como la escasez de personal, la falta de suministros y cualquier otro problema que pueda surgir en tiempo real; supervisar y coordinar a todo el personal de limpieza y los servicios realizados; enviar personal a las áreas designadas de manera oportuna; respetar y hacer cumplir la política de normas de aseo y apariencia; mantener un registro diario de todo el trabajo realizado por el personal de limpieza, por ubicación, en todas las áreas asignadas; documentar todos los problemas, incidentes y quejas cada día; mantener un inventario de suministros y equipos de limpieza; solucionar de forma proactiva los problemas de limpieza a medida que se produzcan; proporcionar personal para el secado de la cancha y los asientos; y otros más.

Requisitos:

Experiencia previa en supervisión.

Cómodo trabajando en un entorno de estadio (grandes multitudes, alturas elevadas).

Experiencia previa relacionada con la atención al cliente o el servicio al huésped.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 8 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Español bilingüe (obligatorio).

Miembro del equipo de carga del US Open 2026

En este puesto, serás responsable de descargar diariamente camiones de UPS, FedEx, DHL y de todas las compañías de transporte privadas; ayudar en la gestión de inventario utilizando software de envío y recepción; organizar el correo entrante y saliente; limpiar y organizar el muelle de carga de la USTA y otras áreas según las instrucciones, manejar carretillas manuales y plataformas de forma segura; y otras funciones que se le asignen.

Requisitos:

Conocimientos básicos de informática y capacidad para aprender el software de gestión de inventario.

Capacidad para levantar más de 50 libras.

Excelentes habilidades de comunicación

Disponibilidad para trabajar durante toda la duración del torneo US Open y disponibilidad de día, de noche, fines de semana y en horario extendido.

Ser capaz de trabajar de forma autónoma y en equipo.

De preferencia tener licencia de conducir válida y experiencia como operador de montacargas.

Bilingüe en español (preferible).

Este puesto no está exento de horas extras.

Custodio del US Open 2026

Sus roles son: informar inmediatamente al centro de mando sobre bolsos y paquetes desatendidos, situaciones médicas, incidentes o emergencias; servicio de limpieza de la tribuna Arthur Ashe (estadio interior) entre partidos y al final del último partido, así como de duchas y aseos y lugares que le asignen; vaciar todos los contenedores de basura y toallas sucias; entre otros.

Requisitos:

Experiencia previa relacionada con el servicio al cliente o la atención a huéspedes.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 12 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Mantener la calma y la concentración en un entorno dinámico, así como durante situaciones de estrés.

Bilingüe (preferible)

Miembro del equipo de atención al cliente

La atención al cliente es otra de los puestos que se ofrece para poder brindar un servicio de calidad a los huéspedes y visitantes.

Requisitos:

Experiencia previa relacionada con el servicio al cliente o la atención a huéspedes.

Disponible para trabajar durante toda la duración del torneo US Open.

Debe poder trabajar turnos de más de 12 horas y tener disponibilidad de día, de noche y los fines de semana.

Dispuesto a trabajar al aire libre en diversas condiciones climáticas y capaz de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Persona afable y proactiva, con gran capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Mantener la calma y la concentración en un entorno dinámico, así como durante situaciones de estrés.

IMPORTANTE

Todos los puestos vacantes en US Open ofrecen:

Uniformes: se proporcionarán uniformes a los empleados para garantizar una imagen de equipo profesional y cohesionada.

se proporcionarán uniformes a los empleados para garantizar una imagen de equipo profesional y cohesionada. Subsidio diario para comidas: se cargará un subsidio para comidas en sus credenciales cada día laborable durante el US Open, lo que le permitirá disfrutar de comidas en las instalaciones durante su turno.

Se busca gente para tareas de operaciones, logística y servicio al público, ideal para quienes quieren sumar un ingreso extra y vivir cerca del ambiente del torneo (Foto: Imagen creada usando Gestión MIX usando Gemini)

¿DÓNDE Y CÓMO POSTULAR?

El US Open organiza un evento anual de contratación este 25 de junio en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows–Corona Park, Queens, Nueva York.

Las entrevistas presenciales se hacen de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. No hay cita previa, por lo que se atiende por orden de llegada.

Debes entrar por la “Champions Entry / South Gate” (Entrada de Campeones / Puerta Sur), donde te registras y te derivan a las mesas de reclutamiento según tu perfil.

Si no puedes ir en persona, puedes revisar las vacantes y postular desde el portal oficial de empleo: careers.usopen.org.

LO QUE DEBES LLEVAR EL DÍA DE LA POSTULACIÓN