Las conversaciones de una pareja durante los primeros minutos de la mañana suelen estar dominadas por asuntos prácticos: quién se encargará de la limpieza, a qué hora será el almuerzo o dónde quedó el auto; sin embargo, un psicólogo especializado en relaciones señala que existe otra pregunta sencilla que puede ayudar a conocer mejor cómo empieza el día cada persona y prevenir discusiones innecesarias.

La propuesta consiste en realizar lo que el psicólogo estadounidense Mark Travers, Doctor en Filosofía, denomina un “capacity check” o “chequeo de capacidad”.

La idea, según explicó el especialista en CNBC, es conocer cuánta energía o disponibilidad tiene la otra persona para afrontar la jornada y, a partir de esa información, ajustar pequeñas expectativas o responsabilidades.

¿En qué consiste el “chequeo de capacidad”?

La pregunta puede plantearse de distintas maneras. Algunas parejas utilizan una escala numérica y preguntan, por ejemplo, “¿estoy en 60 hoy, tú en cuánto estás?”. Otras prefieren expresiones como “¿hoy será un día ligero o pesado?” o “¿cómo está tu tanque?”. Incluso hay parejas que describen su estado utilizando colores, estaciones o el clima.

Según Travers, la formulación exacta no es lo más importante. Lo fundamental es transmitir una pregunta de fondo: “¿Cuánto tienes disponible hoy y qué debería esperar de ti?”.

De esta manera, cada integrante puede comunicar rápidamente su nivel de energía sin tener que explicar en detalle todo lo que está experimentando.

La práctica consiste en comunicar rápidamente cuánta energía o disponibilidad tiene cada persona mediante números, colores o categorías. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué puede ser más útil que preguntar “¿cómo estás?”

La pregunta “¿cómo estás?” parece sencilla, pero puede resultar difícil de responder cuando apenas comienza el día.

Una persona puede sentirse cansada, estresada o simplemente con poca energía, pero resumir todo ese estado emocional a primera hora puede requerir más tiempo y concentración de los que tiene disponibles.

En cambio, asignar un número, un color o una categoría permite ofrecer una respuesta rápida. Si alguien dice que está en 40 sobre 100, por ejemplo, su pareja obtiene una referencia inmediata sobre su nivel de disponibilidad sin necesidad de iniciar una conversación emocional profunda a las 7:40 de la mañana.

El hábito también puede prevenir malentendidos

Conocer de antemano que la pareja comienza el día con poca energía puede cambiar la manera en que se interpretan determinadas conductas. Si alguien responde de forma breve o parece menos comunicativo durante la tarde, la otra persona tendrá más contexto para entender que quizá se trata de cansancio o estrés y no necesariamente de rechazo, indiferencia o enojo.

Travers explica que, cuando no se conoce lo que ocurre internamente con la pareja, es fácil atribuir determinados comportamientos a su personalidad, carácter o sentimientos hacia nosotros.

Así, una mala noche de sueño puede terminar interpretándose como distancia emocional y convertirse en una discusión que podría haberse evitado.

El especialista recomienda compartir primero el propio estado, aceptar la respuesta de la pareja y utilizar esa información para realizar pequeños ajustes. (Foto: Freepik)

Tres claves para que realmente funcione

El psicólogo identifica tres elementos que pueden hacer que este hábito sea un verdadero ejercicio de conexión y no una pregunta rutinaria. Primero, recomienda dar el ejemplo: quien hace la pregunta debería compartir antes su propio número, color o categoría. Esto facilita que la otra persona responda con sinceridad.

Segundo, una respuesta baja no debería convertirse automáticamente en un problema que hay que solucionar. Si alguien dice que está en 30, la recomendación es aceptar esa respuesta sin discutirla ni exigir una explicación inmediata. Convertir cada respuesta negativa en algo que debe resolverse puede hacer que la persona deje de expresar honestamente cómo se siente.

Finalmente, el dato obtenido debe servir para hacer algún ajuste, aunque sea pequeño. Puede significar asumir una tarea doméstica, posponer una conversación importante o reducir una expectativa que se tenía para ese día.

Para Travers, esta última parte es clave: preguntar sin tener en cuenta posteriormente la respuesta pierde buena parte del propósito del chequeo.

Más que convertirse en una nueva obligación dentro de la relación, el “chequeo de capacidad” funciona como una forma breve de reconocer que dos personas pueden despertarse en la misma casa y, aun así, comenzar el día con niveles de energía completamente diferentes.

Incorporar ese pequeño intercambio antes de afrontar las responsabilidades cotidianas puede ayudar a que cada integrante tenga más información sobre el estado del otro y evitar interpretaciones equivocadas.