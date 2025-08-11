El pasado 10 de agosto del 2025, un thriller de acción y comedia se sumó al catálogo de Netflix en varios países. Se trata de una película del director David Leitch protagonizada por la superestrella Brad Pitt. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta es una adaptación de una novela del autor japonés Kōtarō Isaka y se extiende a lo largo de 126 minutos de metraje.

En el reparto, además de Pitt, nos encontramos con figuras como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y hasta Bad Bunny. Sí, todo un grupo de celebridades.

La producción no es otra que "Tren bala" (en su idioma original: "Bullet Train“), la cual -según FlixPatrol- ya está incluida en el Top 10 de películas más vistas de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “BULLET TRAIN”?

"Tren bala" narra la historia de Ladybug, un asesino con mala suerte decidido a llevar a cabo sus cometidos de manera pacífica tras demasiados “trabajos” que lo han descarrilado.

El destino, en cualquier caso, tiene otros planes para él, ya que su última misión lo localiza en una vía de colisión con adversarios letales venidos de alrededor del planeta –todos con objetivos conectados, a la vez que enfrentados– en el tren más rápido del mundo.

Así, resulta que el final del trayecto es solo el comienzo de un salvaje y emocionante viaje a través del Japón más moderno.

MIRA EL TRÁILER DE “BULLET TRAIN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BULLET TRAIN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de "Tren bala":

Brad Pitt como Ladybug (en Latinoamérica: Catarina y en España: Mariquita)

Joey King como Príncipe

Aaron Taylor-Johnson como Mandarina

Brian Tyree Henry como Limón

Andrew Koji como Yuichi Kimura

Hiroyuki Sanada como El Anciano

Michael Shannon como Muerte Blanca

Bad Bunny como Lobo

Sandra Bullock como María

Zazie Beetz como El Avispón

Logan Lerman como El Hijo

¿CÓMO VER “BULLET TRAIN”?

En América Latina, puedes ver “Tren bala” a través de Netflix. Por lo tanto, si te encuentras en este territorio, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming de la “N” roja.

España, la producción está disponible en Amazon Prime Video, mientras que, en Estados Unidos, vía HBO Max y Hulu.

El póster de "Tren bala", película del director David Leitch que se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures)