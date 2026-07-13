“Deseo” (titulado en inglés: “Desire”) es un thriller mexicano de Netflix que llega al catálogo de la plataforma con la firma de la productora El Estudio y con el protagónico de Ludwika Paleta. Así, se presenta como una película que combina el drama y el suspenso, con una trama atravesada por la pasión y las consecuencias de cada decisión. Por lo tanto, si quieres conocer más sobre la historia, el reparto y la fecha en la que podrás verla en el streaming, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Teresa Simone, quien debuta detrás de cámaras con este filme.

El guion, por su parte, es obra de Giulia Cardamone, guionista de “Miss Bala”, en conjunto con Vanessa Miklos, responsable del libreto de “Muda”.

LA TRAMA DE “DESEO”

Tal como revela Netflix, “Deseo” narra la historia de Lucero, una abogada exitosa con una vida aparentemente perfecta, que se deja llevar por una relación intensa con el joven entrenador de natación de su hija.

De esta manera, lo que empieza como un deseo prohibido se convierte pronto en una amenaza para el frágil equilibrio de su matrimonio y su carrera profesional.

Por si fuera poco, el vínculo entre Lucero y el entrenador se complica todavía más cuando la hija de nuestra protagonista también empieza a sentirse atraída por él.

Entonces, mientras su mundo se derrumba con consecuencias trágicas, Lucero pone a prueba su amor por los suyos y descubre hasta dónde es capaz de llegar para protegerlos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “DESEO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DESEO”?

En “Deseo”, el papel de Lucero recae en Ludwika Paleta, actriz reconocida por títulos como “Después” y “Todo el silencio”, además de su participación en la serie "Madre sólo hay dos".

Como Fernando, el esposo de Lucero, aparece José María Yazpik, actor que muchos recuerdan por su papel de Amado Carrillo Fuentes en “Narcos: México”.

Por otro lado, el entrenador de natación que desata el conflicto, Matías, está interpretado por el español Óscar Casas, quien también aparece en producciones como “El orfanato” y “Jaguar”.

Completan el elenco: Leonardo Ortizgris, Pilar Pascual, Ivana Salomón, Gabi Zamora y Jaydy Michel, entre otros nombres destacados del cine y la televisión.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DESEO“?

“Deseo” se estrena de manera global en Netflix el viernes 17 de julio del 2026, con una duración total de 98 minutos.

Cabe resaltar que la película tuvo antes un paso por las salas de cine: se lanzó en México el pasado 7 de mayo del 2026 y un día después, el 8 de mayo, en España.

Por lo tanto, para disfrutarla ahora en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

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La película "Deseo" se presenta como un intenso thriller erótico y dramático dirigido por la cineasta Teresa Simone (Foto: El Estudio / Las Películas Del Apache)