Cuando un abuelo con pasado militar debe quedarse al cuidado de sus nietos en un pueblo alejado, la convivencia se vuelve complicada. Y, sin dudas, la situación escala cuando una banda criminal llega hasta la casa y obliga a la familia a enfrentar una amenaza inesperada. Esa es la premisa de “No nos rendimos” (en inglés: “Never Surrender” y en su idioma original “Serangan Balik”), la nueva película de acción de Netflix. Así, si estás considerando incluirla en tu próxima maratón frente a la TV, en esta nota de Gestión Mix encontrarás todo lo que necesitas saber al respecto.

Vale precisar que la producción llega desde Indonesia, con un tono violento, crudo y de supervivencia.

Y los números hablan de un lanzamiento exitoso: FlixPatrol la ubica liderando el top 10 de películas de la plataforma alrededor del mundo.

LA TRAMA DE “NO NOS RENDIMOS”

En “No nos rendimos”, un veterano atormentado por la culpa debe unir fuerzas con sus nietos, a quienes casi no conoce, cuando una peligrosa banda asalta su remota casa.

Resulta que el protagonista es Hari, un exmiembro de una unidad especial que vive retirado y que se ocupa de los adolescentes Putri y Dimas, criados en la ciudad, con quienes se instala en un pequeño pueblo.

Así, la amenaza llega desde el mundo criminal, por lo que debe recurrir a habilidades de combate que mantenía ocultas.

Y, en este contexto, para sobrevivir, los tres también tienen que enfrentar sus miedos y remordimientos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “NO NOS RENDIMOS”

¿CÓMO VER “NO NOS RENDIMOS”?

“No nos rendimos” se estrenó el pasado jueves 12 de noviembre del 2026, con una duración de 137 minutos en total.

Cabe resaltar que Netflix la clasifica para mayores de 16 años y ofrece audio en inglés, español e indonesio, con subtítulos en esos mismos tres idiomas.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “NO NOS RENDIMOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “No nos rendimos”:

Lukman Sardi como Hari

como Hari Callista Arum como Putri

como Putri Sulthan Hamonangan como Dimas

como Dimas Donny Alamsyah como Ulo

como Ulo Derby Romero

Dennis Adhiswara

David Hendrawan

Novi Rahmat Hidayat

Ismi Melinda

Mike Lucock

El actor indonesio Donny Alamsyah asume el rol de Ulo a lo largo de la película "No nos rendimos" (Foto: Mowin Pictures / Netflix)