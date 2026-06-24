José Luis Torrente (Santiago Segura) regresa para una nueva y divertida aventura. Más de una década después del estreno de “Torrente 5: Operación Eurovegas”, la saga vuelve con una sexta entrega. Se trata de “Torrente, presidente”, que sigue a protagonista mientras se cuela en la política nacional y logra convertirse en el líder del partido populista NOX gracias a su demagogia y estilo vulgar. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta película española que llega a Netflix?

Santiago Segura vuelve a asumir el rol de protagonista, director, escritor y productor de esta comedia política y satírica que se estrenó en los cines españoles el 13 de marzo de 2026 y llegará a la plataforma de streaming de la N roja de ese país a finales de junio. También son parte del elenco Gabino Diego, Carlos Areces, Ramón Langa, Bertín Osborne, Cañita Brava, Vito Quiles, entre otros.

Tras su estreno en la pantalla grande, “Torrente Presidente” logró superar los 3,7 millones de espectadores y recaudó más de 28 millones de euros en taquilla, con lo que se convirtió en la cuarta película española más taquillera de la historia.

José Luis Torrente (Santiago Segura) inicia una carrera hacia el poder en la película española "Torrente, presidente" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “TORRENTE, PRESIDENTE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Torrente, presidente”, “años después de su última chapuza, José Luis Torrente sobrevive entre deudas y teorías conspirativas. Convencido de que España se hunde, ve en una campaña electoral el billete de vuelta a la fama: se cuela en la política, rodeado de asesores inútiles, influencers oportunistas y viejos conocidos que preferirían no verle.

Entre mítines caóticos, promesas imposibles y ‘operaciones’ clandestinas fuera de control, Torrente emprende una carrera hacia la presidencia cuando un enredo absurdo lo coloca como candidato inesperado de un partido ficticio.”

¿CÓMO VER “TORRENTE, PRESIDENTE”?

“Torrente, presidente” estará disponible en Netflix España a partir del 26 de junio de 2026. Las anteriores películas también son parte del catálogo de ese país.

Por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TORRENTE, PRESIDENTE”

REPARTO DE “TORRENTE, PRESIDENTE”

Santiago Segura como José Luis Torrente

Gabino Diego como Cuco

Carlos Areces como Pelayo

Ramón Langa como Jacobo Carrascal

Bertín Osborne como Pedro Vilches

Cañita Brava como Antoñito

Vito Quiles como él mismo

Alec Baldwin como Donald Trump

Kevin Spacey

José María Kimbo como Bartolomé

Carlos Latre como Javier Milei

Aníbal Gómez como Idoia Mantero

Florentino Fernández como Patxi

En la película española "Torrente, presidente", José Luis Torrente (Santiago Segura) está convencido de que España atraviesa su momento más crítico y que solo él puede salvarla (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “TORRENTE, PRESIDENTE”?

“Torrente, presidente”, que cuenta con Santiago Segura como productor, tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TORRENTE, PRESIDENTE”?

El rodaje de “Torrente, presidente”, producida por las compañías Amiguetes Entertainment, Bowfinger International Pictures y Atresmedia Cine, se realizó principalmente en Madrid durante la segunda mitad del año 2025.