Después de ver la temporada 4 de “La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), quizá buscas otra serie con conflictos de alto nivel, maniobras políticas y operaciones de espionaje. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, encontrarás cinco opciones disponibles en Netflix para continuar la maratón tras los nuevos episodios de la ficción protagonizada por Keri Russell como Kate Wyler.

Vale precisar que, en la cuarta temporada de “La diplomática”, Kate debe lidiar con las consecuencias políticas y personales de las decisiones de Hal (Rufus Sewell), ahora en la vicepresidencia.

Así, para frenar el avance de la alianza entre Grace (Allison Janney) y Hal, ella forma una incómoda colaboración con Todd Penn (Bradley Whitford), esposo de la presidenta, en una trama que pone en juego el equilibrio de poder dentro y fuera de la Casa Blanca.

Antes de continuar, mira el tráiler de la cuarta entrega de la serie de Netflix:

5 SERIES DE NETFLIX QUE DEBES VER DESPUÉS DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”

1. “Día cero”

La lista arranca con “Día cero”, miniserie en la que Robert De Niro interpreta a George Mullen, un expresidente que sale del retiro tras un ciberataque devastador.

Completan el reparto: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton y Joan Allen.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Robert De Niro como el expresidente estadounidense George Mullen en la miniserie dramática de suspenso político "Zero Day" (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co)

2. “House of Cards”

En “House of Cards”, por su parte, Kevin Spacey y Robin Wright le dan vida al poderoso matrimonio Underwood en Washington.

Esta es una adaptación de la miniserie británica de 1990 y, a lo largo de los años, se consolidó como un clásico de los dramas políticos de la plataforma.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Palomas negras”

Por otro lado, Keira Knightley y Ben Whishaw protagonizan “Palomas negras”, un thriller creado por Joe Barton.

Aquí, Helen Webb es una espía casada con un político, y su viejo amigo Sam, un sicario, entra en su vida.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “El agente nocturno”

En “El agente nocturno”, Gabriel Basso es Peter Sutherland, un agente del FBI que atiende una línea telefónica y descubre una conspiración que llega a la Casa Blanca.

Cabe resaltar que la tercera temporada de la producción llegó en febrero del 2026 y ya tiene una cuarta entrega confirmada.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “El novato”

La lista cierra con “El novato”, serie en la que Noah Centineo encarna a Owen Hendricks, un joven abogado de la CIA que se mete en problemas desde su primera semana.

Importante: la serie terminó tras su segunda temporada, así que puede disfrutarse completa ahora mismo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Noah Centineo como Owen Hendricks y Kaylah Zander como Amelia Salazar en una escena de la serie de espionaje "The Recruit" (Foto: Entertainment One / Hypnotic Production / Netflix)