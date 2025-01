Jim Carrey casi abandona la franquicia de “Sonic” tras la segunda película live-action, no obstante, fue parte de “Sonic 3: La película” (”Sonic The Hedgehog 3″ en su idioma original), donde interpretó al Dr. Ivo ‘Eggman’ Robotnik y al científico Gerald Robotnik. Pero luego de lo que sucedió con ambos personajes en la tercera entrega, los fanáticos se preguntan si el actor volverá para una cuarta película.

Después de aceptar trabajar con el equipo Sonic para vencer a Shadow (Keanu Reeves) y a Gerald, Eggman los traiciona al reunirse con su abuelo y escuchar su maquiavélico plan, así que una vez más se convierte en el rival de Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O’Shaughnessey) y Knuckles (Idris Elba).

Sin embargo, cuando descubre que su abuelo lo engañó y en realidad pretende destruir la Tierra, ayuda a sus rivales a detener a su abuelo. Junto a Shadow, Ivo Robotnik se sacrifica para detener la letal arma. Pero ¿realmente está muerto? ¿Sobrevivió de alguna manera?

El Dr. Ivo ‘Eggman’ Robotnik (Jim Carrey) se sacrificó al final de la película "Sonic The Hedgehog 3" (Foto: Paramount Pictures)

JIM CARREY ¿REAPARECERÁ EN “SONIC THE HEDGEHOG 4″?

En una entrevista con el medio japonés Cinema Today, Jim Carrey, quien ganó dos premios Globo de Oro y fue candidato a un premio BAFTA, señaló que “considerará” regresar para “Sonic the Hedgehog 4″.

“Si se me ocurre una nueva idea, la tendré en cuenta y, si el contenido es interesante, volveré a interpretar a Robotnik”, aseguró el actor de 62 años. “Nunca rechazo un papel a menos que no me interese. Me encanta este equipo y es divertido hacer una película con ellos”.

Asimismo, admitió que ha disfrutado de sus interacciones con los fans de Sonic. “Los apasionados fans siempre responden favorablemente y me ayudan mucho preguntándome cosas como ‘¿Qué te parece esta próxima película?’ Sonic es una película que hacemos todos juntos”.

Jim Carrey señaló que “considerará” regresar como el doctor Robotnik en una cuarta película de “Sonic the Hedgehog″ (Foto: Paramount Pictures)

El Dr. Robotnik, ¿sobrevivió al final de “Sonic 4: La película”?

Los escritores de la franquicia “Sonic” indicaron que están preparados para relatar el regreso del Dr. Ivo ‘Eggman’ Robotnik si Jim Carrey acepta el papel. “Sabíamos que existía una posibilidad muy real de que esta fuera su última película, y podría ser real, pero queríamos que fuera un final satisfactorio para él”, dijo el escritor Pat Casey.

“Así que, si esta es la última vez que vimos a Ivo, tenía una buena historia completa con un final real que resulta satisfactorio”. Casey también bromeó mencionando que Eggman está “definitivamente, definitivamente, definitivamente muerto”, a menos que “sobreviva de alguna manera”.