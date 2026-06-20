Netflix sumo una comedia romántica a su catálogo. Se trata de “Mensajes de voz para Isabelle” (“Voicemails for Isabelle” en su idioma original), que sigue a Jill (Zoey Deutch), una joven aspirante a repostera que tras perder a su hermana decide utilizar el buzón de voz de Izzy para desahogarse y contarle los detalles de su caótica vida. El problema surge cuando el número telefónico es reasignado a Wes (Nick Robinson), un agente inmobiliario de Texas que se enamora de ella sin siquiera conocerla.

La película dirigida y escrita por Leah McKendrick (“Scrambled”) se estrenó el 19 de junio de 2026 y en poco tiempo se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Lo que es comprensible considerando que aborda el proceso de lidiar con una pérdida significativa y lo combina con una historia de amor.

Si ya viste “Mensajes de voz para Isabelle” y buscas películas similares puedes encontrar algunas opciones en la sección “Más títulos similares a este” de la plataforma de streaming de la N roja.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER EN NETFLIX DESPUÉS DE “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”

1. La combinación perfecta

“La combinación perfecta” (“The Perfect Match”), dirigida por Numa Perrier, es una comedia romántica de Netflix que sigue a Jenna, una editora que regresa al competitivo mundo de la moda. Los problemas surgen cuando se enamora de un joven al que conoció en una fiesta, quien resulta ser su nuevo compañero de trabajo y el hijo de su estricta jefa.

Sinopsis: “El regreso al trabajo de una editora de moda se complica cuando descubre que el extraño que besó en una fiesta es su nuevo colega... y el hijo de su jefa.”

Gabrielle Union se encarga de interpretar a Jenna Jones en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

2. El encanto del champán

“El encanto del champán” (“Champagne Problems”) se ambienta en Francia y sigue a una ejecutiva en ascenso que se enamora del heredero de la casa de champán que intenta comprar. Esta comedia romántica fue escrita y dirigida por Mark Steven Johnson (“Love in the Villa”.

Sinopsis: “Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.”

Minka Kelly interpreta a Sydney Price y Tom Wozniczka interpreta a Henri Cassell en la película navideña "El encanto del champán" (Foto: Netflix)

3. French Lover

Dirigida y escrita por Nina Rives, “French Lover” es una película francesa que narra la historia de amor de Abel Camara (Omar Sy), un famoso actor, y Marion (Sara Giraudeau), una mujer sencilla que lidia con un divorcio. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Sinopsis: “Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?”

Marion (Sara Giraudeau) y Abel Camara (Omar Sy) son los protagonistas de la comedia romántica "French Lover" (Foto: Netflix)

4. Los colores del amor

Dirigida por Bradley Walsh a partir del guion de Emily Golden, “Los colores del amor” es una comedia romántica que sigue a Taylor Harris, una bibliotecaria que pierde su empleo y regresa a su pueblo natal en Montana. Allí, intenta evitar que el magnate hotelero Joel Sheehan renueve y cambie el histórico hotel de su familia, pero las cosas cuando se enamora de él.

Sinopsis: “De visita en Montana, una bibliotecaria se enfrenta a un empresario que quiere renovar el antiguo hotel de su hermano…, pero termina enamorándose de él.”

Jessica Lowndes y Chad Michael Murray son los protagonistas de la comedia romántica "Los colores del amor" (Foto: All Canadian Entertainment)

5. La fierecilla indomable

“La fierecilla indomable” es una película polaca dirigida por Anna Wieczur-Bluszcz que narra la historia de una científica que, tras sufrir una infidelidad en Chicago, regresa a su pueblo natal. En tanto, su hermano contrata a un apuesto desconocido para seducirla y convencerla de vender sus tierras.

Sinopsis: “Cuando una científica vuelve a su hogar con el corazón roto, su maquinador hermano contrata a un apuesto extraño para convencerla de vender sus tierras.”