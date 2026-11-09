Rutshire está lista para volver a ser escenario de fiestas, secretos y enfrentamientos por el poder. Y es que la serie de Disney+ y Hulu “Rivals” (en español: “Rivales) regresa con los nuevos episodios de su segunda temporada para continuar una historia que combina ambición, romances prohibidos y estética ochentera. Así, los seguidores de David Tennant, Aidan Turner y el resto del elenco ya buscan saber cuándo llega cada capítulo y cuántos quedan para alcanzar el final de esta entrega. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que necesitas saber para organizar tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que, esta vez, la batalla entre Tony Baddingham y Declan O’Hara por la corona de los Cotswolds llega a su punto más alto, Rupert Campbell-Black enfrenta sus demonios personales y Taggie O’Hara debe decidir si sigue a su corazón.

Además, las fiestas, la Noche de las Hogueras, el baile de caza de Hampshire y una Navidad agitada sirven de telón de fondo para la producción.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rivals” - Temporada 2 Parte 2:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2

Esta tanda de episodios de la serie dramática se suma a los seis capítulos que ya tenía la temporada.

Episodios 1-6: YA DISPONIBLES

Episodios 7, 8 y 9: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodio 10: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodio 11: miércoles 25 de noviembre del 2026

miércoles 25 de noviembre del 2026 Episodio 12 (final de temporada): miércoles 2 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

Al igual que el resto de títulos originales de Disney+ y Hulu, se espera que el lanzamiento de los capítulos de la segunda parte de la temporada 2 de “Rivals” respete el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿DÓNDE VER “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

“Rivals” es un título exclusivo de los catálogos de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de sus nuevos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

La trama de la serie "Rivals" está ambientada en los círculos de la élite y aristocracia británica (Foto: Happy Prince / Walt Disney Pictures)