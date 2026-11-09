Rutshire está lista para volver a ser escenario de fiestas, secretos y enfrentamientos por el poder. Y es que la serie de Disney+ y Hulu “Rivals” (en español: “Rivales) regresa con los nuevos episodios de su segunda temporada para continuar una historia que combina ambición, romances prohibidos y estética ochentera. Así, los seguidores de David Tennant, Aidan Turner y el resto del elenco ya buscan saber cuándo llega cada capítulo y cuántos quedan para alcanzar el final de esta entrega. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que necesitas saber para organizar tu próxima maratón frente a la TV.
Vale precisar que, esta vez, la batalla entre Tony Baddingham y Declan O’Hara por la corona de los Cotswolds llega a su punto más alto, Rupert Campbell-Black enfrenta sus demonios personales y Taggie O’Hara debe decidir si sigue a su corazón.
Además, las fiestas, la Noche de las Hogueras, el baile de caza de Hampshire y una Navidad agitada sirven de telón de fondo para la producción.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Rivals” - Temporada 2 Parte 2:
CALENDARIO DE ESTRENO DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2
Esta tanda de episodios de la serie dramática se suma a los seis capítulos que ya tenía la temporada.
- Episodios 1-6: YA DISPONIBLES
- Episodios 7, 8 y 9: miércoles 11 de noviembre del 2026
- Episodio 10: miércoles 18 de noviembre del 2026
- Episodio 11: miércoles 25 de noviembre del 2026
- Episodio 12 (final de temporada): miércoles 2 de diciembre del 2026
¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?
Al igual que el resto de títulos originales de Disney+ y Hulu, se espera que el lanzamiento de los capítulos de la segunda parte de la temporada 2 de “Rivals” respete el siguiente horario según países:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m. de los miércoles
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m. de los miércoles
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m. de los miércoles
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m. de los miércoles
|España
|9:00 a.m. de los miércoles
¿DÓNDE VER “RIVALS” - TEMPORADA 2 PARTE 2?
“Rivals” es un título exclusivo de los catálogos de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).
Por lo tanto, para disfrutar de sus nuevos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.
- Este es el LINK OFICIAL de Disney+.
- Este es el LINK OFICIAL de Hulu.