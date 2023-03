Si no te has perdido de la Internet en las últimas semanas, tienes que haber escuchado sobre la Inteligencia Artificial y cómo se ha apropiado -en buena parte- de la agenda de la comunidad tecnológica, al ser considerada por expertos como una de las más grandes revoluciones del último tiempo. No obstante, existen dudas sobre su futuro próximo y las consecuencias que ello puede desencadenar en la vida de las personas. ¿Qué es y por qué es importante saber sobre Inteligencia Artificial?

Para empezar este recorrido dentro de la historia de la Inteligencia Artificial (IA), es importante definir su concepto, el cual se describe como una serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano.

Su creación, que se remonta en un inicio por el año 1956, se dio durante la Conferencia de Dartmouth en el que un grupo de científicos propusieron la creación de la disciplina de la inteligencia artificial. Ellos coincidieron en que dotar a las máquinas de la capacidad de pensar sería fácil.

Después de años de trabajo, la IA cobraría más tarde una creciente popularidad con la creación de nuevas herramientas y aplicativos tecnológicos como Chat-GPT de la empresa OpenAI, lo cual abriría un abanico de oportunidades para que más personas en el mundo se interesen por la utilización de este recurso digital.

¿Qué es OpenAI y qué relación guarda con Chat GPT?

En los últimos meses la aplicación Chat-GPT de OpenAI atrajo a más de 100 millones de usuarios, rompiendo récords entre las distintas plataformas de internet. El mismo fundador de Microsoft, Bill Gates, llamó esta la “Era de la Inteligencia Artificial”, destacando en un artículo cómo este recurso es, desde su visión, la segunda revolución tecnológica más grande que presencia desde la creación de las interfaces gráficas que utilizó en Windows, el sistema operativo para computadoras de su empresa.

Recientemente el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se pronunció para aseverar que la inteligencia artificial supone el clímax de emociones de la comunidad tecnológica y que deberá generar temor para su crecimiento.

“Debemos tener cuidado (a la inteligencia artificial) y al mismo tiempo entender que no sirve tenerlo todo en un laboratorio. Es un producto que debemos difundir y que haga contacto con la realidad y tener errores mientras los riesgos son bajos. Habiendo dicho eso, creo que la gente debería estar feliz de que estemos algo asustados de esto. Si pudiera decir que no me asusta, no deberías confiar en mi”, señaló Altman.

Y es que la organización es una de las líderes en la investigación y el desarrollo de IA. OpenAI viene trabajando en este proyecto desde el 2015 con expertos en la materia, con operadores como Elon Musk, el magnate de la tecnología, dueño de empresas como Tesla y Twitter. En ese sentido, OpenAI se ha convertido rápidamente en un centro de referencia en el mundo de la inteligencia artificial, con un objetivo principal: crear una IA que pueda aprender y tomar decisiones de manera autónoma.

OpenAI se centra en la creación de tecnologías de inteligencia artificial que puedan realizar una amplia variedad de tareas, desde la creación de diseños hasta el diagnóstico legal. El objetivo final de OpenAI es desarrollar una IA general que pueda realizar cualquier tarea humana.

En esa línea entra Chat-GPT, un chatbot desarrollado y diseñado por esta empresa con el objetivo de mantener una conversación parecida a la que se tendría con un humano. Esta herramienta ha despertado el interés y la preocupación en distintos sectores económicos y financieros en todas partes del mundo.

Con opiniones variadas, entre quienes creen que la inteligencia artificial restará oportunidades de empleos para personas, y los que piensan que la IA servirá para el desarrollo de tecnología a futuro, lo cierto es que Chat-GPT tiene la atención del mundo entero.

De todos modos, Altman concluyó su entrevista con un grado de preocupación dado que “a lo largo de las generaciones, la humanidad ha probado que puede adaptarse a los cambios tecnológicos (...) Pero, si estos cambios pasan en menos de 10 años, eso sí me preocuparía”, concluyó.

¿Cuál es el futuro de la Inteligencia Artificial?

Otras grandes marcas dentro del mundo tecnológico están incursionando en el desarrollo de chatbots con inteligencia artificial, tal como hizo Google con Bard, y Microsoft con Bing. El futuro de la inteligencia artificial nunca se vio tan prometedor, dado el contexto en el que se vienen desarrollando estos asistentes virtuales.

Según Bill Gates, la inteligencia artificial tiene un futuro brillante para los siguientes 5-10 años. En su artículo, explica cómo esta tecnología puede ayudar a erradicar la pobreza, el hambre, y reducir las tasas de mortalidad infantil. También señala cómo la inteligencia artificial puede aportar para los avances en temas de salud y educación a nivel mundial.

“Esta nueva tecnología puede ayudar persona en todo el mundo a mejorar su vidas. La era de la Inteligencia Artificial está llena de oportunidades y responsabilidades”, concluyó.