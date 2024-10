Joe Locke y Kit Connor vuelven como los protagonistas de la tercera temporada de “Heartstopper”, serie de Netflix basada en el webcómic y novela gráfica del mismo nombre creada por Alice Oseman. También se anunció que Olivia Colman no reaparecerá como la madre de Nick Nelson. Entonces, ¿qué otros actores vuelven? ¿Quiénes se unen al elenco y quiénes tendrán una participación en los nuevos episodios?

En la nueva entrega del drama adolescente, Nick Nelson y Charlie Spring prondunizan en su relación y enfrentan su mayor desafío hasta el momento. Charlie quiere declararle su amor a Nick, quien también tiene algo importante que decirle. “Estoy muy emocionado porque se sentirá como una temporada realmente diferente, y me encanta que estemos haciendo algo diferente”, aseguró Oseman a Tudum. “Sería fácil decir, ‘Oh, temporada 3 de Heartstopper , hagamos lo mismo que siempre hemos hecho. A la gente le gusta’. Pero estamos haciendo algo que se sentirá muy diferente, y la gente se sorprenderá, y no puedo esperar”.

Además de Connor y Locke, también regresan actores como Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser y Rhea Norwood. Mientras que Hayley Atwell y Eddie Marsan se unen al reparto de la tercera temporada de “Heartstopper”. A ellos se suma, Jonathan Bailey, quien contará con una participación especial.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”?

1. Hayley Atwell como Diane

Hayley Atwell es la encargada de interpretar a Diane, la tía de Nick Nelson quien lo lleva de vacaciones a Menorca. Tras el anuncio de la salida de Olivia Colman y por lo que visto en el tráiler de los nuevos capítulos, queda claro que Diane asumirá el rol de consejera de Nick, quien buscará la manera de ayudar a su novio.

La actriz británica de 42 años es conocida principalmente por interpretar a Peggy Carter en “Capitán América: el primer vengador”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Ant-Man”, “Avengers: Endgame”, “Doctor Strange en el multiverso de la locura” y en las series “Agent Carter” y “What If...?”

Hayley Atwell asume el rol de Diane, la encargada de aconsejar a su sobrino Nick en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

2. Eddie Marsan como Geoff

Eddie Marsan da vida a Geoff, el sabio y franco terapeuta de Charlie, quien en la nueva temporada de “Heartstopper” tiene que lidiar con sus problemas de salud mental. En el avance, Geoff le dice a Charlie: “Parte de la intimidad es confiar lo suficiente en alguien para ceder un poco de control”.

El actor británico de 56 años es conocido por sus papeles en las películas “Gangster No. 1″, “Misión imposible 3″, “Sixty Six”, “V de Vendetta”, “Hancock”, “Happy-Go-Lucky”, “Sherlock Holmes”, “War Horse”, “Sherlock Holmes: Juego de sombras”, “The Best of Men”, “The World’s End”, “Ray Donovan”, “Deadpool 2″ y “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”.

Eddie Marsan da vida a Geoff, el terapeuta de Charlie, en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

3 Jonathan Bailey como Jack Maddox

Jonathan Bailey, actor británico conocido por interpretar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix “Bridgerton”, por su papel en la serie musical “Groove High” de Disney Channel y por su participación en la serie de Phoebe Waller-Bridge “Crashing”, tiene un cameo especial en la tercera temporada como Jack Maddox, un clasicista famoso en Instagram y el famoso amor platónico de Charlie.

Nick y Charlie conoce a Jack Maddox (Jonathan Bailey) en una firma de libros en la tercera temporada de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 3 de “Heartstopper”:

Kit Connor como Nick Nelson

Joe Locke como Charlie Spring

William Gao como Tao Xu

Yasmin Finney como Elle Argent

Corinna Brown como Tara Jones

Kizzy Edgell como Darcy Olsson

Tobie Donovan como Isaac Henderson

Jenny Walser como Tori Spring

Rhea Norwood como Imogen Heaney

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “HEARTSTOPPER”?

La tercera temporada de “Heartstopper” se estrenará el jueves 3 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.