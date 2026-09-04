“Mal de amores” (en inglés: “Lovesick”) se ha posicionado como una de las series mexicanas más comentadas de Netflix por combinar una trama romántica con un drama histórico ambientado en un país próximo a una transformación decisiva. Así, ese cruce narrativo ha generado una duda entre los espectadores: ¿la historia que presenta la producción sucedió en la vida real? Pues, te invitamos a conocer la respuesta en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la miniserie de siete episodios sigue a Emilia Sauri (Renata Vaca), una joven que lucha por convertirse en médica en un México dividido entre el orden tradicional y las ideas liberales.

Por si fuera poco, su corazón queda repartido entre Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), un revolucionario idealista que forma parte de su vida desde la infancia, y Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia), un médico que representa una alternativa más estable.

Así, la trama está ambientada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, en pleno contexto previo al estallido de la Revolución Mexicana.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

¿ES REAL LA HISTORIA DE “MAL DE AMORES”?

La respuesta corta es NO: “Mal de amores” no está basada en una verdadera historia. En realidad, la serie de Netflix adapta la novela homónima de Ángeles Mastretta, publicada originalmente en 1995, por lo que personajes como Emilia Sauri, Daniel Cuenca y Antonio Zavalza pertenecen solo a la ficción.

Es decir, el drama de amor y las experiencias personales de los protagonistas del relato fueron creación de la escritora mexicana para su obra.

Sin embargo, tal como explica Moviedelic, el contexto histórico sí es real, pues la trama arranca justo antes del estallido de la Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, y avanza en paralelo a hechos verificables como el ascenso y caída de Francisco I. Madero o el golpe de Victoriano Huerta en 1913.

Además, hay un guiño biográfico especial dentro de la historia, ya que Ángeles Mastretta reveló en la revista Nexos que una de sus bisabuelas se llamaba Deifilia Sauri, de donde tomó el apellido de Emilia.

¿QUÉ TAN REAL ES LA BOTICA SAURI QUE SE MUESTRA EN “MAL DE AMORES”?

Tal como te puedes imaginar, la Botica Sauri, el negocio familiar donde nuestra protagonista se forma antes de convertirse en médica, también es un espacio completamente ficticio.

Según Moviedelic, Ángeles Mastretta inventó a los Sauri para su novela, pero se apoyó en una investigación real sobre las boticas mexicanas de comienzos del siglo XX para darle verosimilitud.

Lo cierto es que estos negocios eran comunes en zonas urbanas como Puebla, la ciudad donde arranca el relato, y con frecuencia funcionaban también como pequeños laboratorios de investigación medicinal.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE “MAL DE AMORES”?

La obra “Mal de amores” fue escrita por Ángeles Mastretta, escritora y periodista mexicana nacida en 1949.

Cabe resaltar que la novela obtuvo el Premio Rómulo Gallegos en 1997, lo que convirtió a Mastretta en la primera mujer en recibir ese reconocimiento.

La adaptación para Netflix, por su parte, está dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora, quien además coescribió el guion junto a Daniela Gómez y Fernanda Eguiarte.

El póster de "Mal de amores", serie mexicana que explora géneros como el drama y el romance a lo largo de sus siete episodios (Foto: Netflix)