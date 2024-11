“El Sr. Plancton” (“Mr. Plankton” en inglés y “Mr. Peullangkeuton” en su idioma original) es ua serie surcoreana de Netflix que sigue a Hae Jo, quien tras descubrir que tiene tumores cerebrales y un tiempo de vida limitado, decide buscar a su padre biológico. Antes de iniciar su último viaje, el protagonista busca a su exnovia y la invita a acompañarlo, Cuando Jae-mi lo rechaza, él la secuestra el día de su boda. ¿Quieres conocer más detalles de esta comedia romántica?

La ficción dirigida por Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”) y escrita por Jo Yong (“It’s Okay to Not Be Okay”) tiene como protagonistas a Woo Do-hwan (“Bloodhounds”, “The Divine Fury”), Lee You-mi (“Strong Girl Nam-soon”, “All of Us Are Dead”, “Squid Game”) y Oh Jung-se (“Revenant”, “It’s Okay to Not Be Okay”). A ellos se suman, Ahn Suk-hwan, Kim Min-seok, Lee El, Lee Hae-yeong, Oh Dae-hwan, Ahn Seok-hwan, Jo Han-chul, Kim Soo-jin, Alex Landi y Lee Da-hee.

“Tenía muchas ganas de hacer ‘Mr. Plankton’ y siento un gran cariño por la serie”, señaló el actor y modelo coreano Woo Do-hwan a Tudum. “Esperen con ansias ver si Hae Jo puede encontrar a su verdadera familia y cómo termina el viaje”.

Oh Jung-se como Uh Heung, Lee Yoo-mi como Cho Jae-mi y Woo Do-hwan como Hae Jo en la serie surcoreana "El Sr. Plancton" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL SR. PLANCTON”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El Sr. Plancton”, “un hombre perseguido por la desgracia se dispone a hacer el último viaje de su vida en compañía de su ex, la mujer más desafortunada del mundo”.

Por lo visto en el tráiler, Hae Jo solo piensa en divertirse hasta que descubre su enfermedad terminal. Se presenta en la boda de su exnovia, Cho Jae-mi, con la firme decisión de que se convierta en su compañera de viaje. Por supuesto, ella se niega a seguirlo en su locura, pero él no acepta su respuesta y la secuestra.

¿CÓMO VER “EL SR. PLANCTON”?

“El Sr. Plancton” se estrenará el viernes 8 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica de Corea del Sur solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EL SR. PLANCTON”

REPARTO DE “EL SR. PLANCTON”

Woo Do-hwan como Hae Jo

Lee Yoo-mi como Cho Jae-mi

Oh Jung-se como Uh Heung

Kim Hae-sook como Beom Ho-ja

Ahn Suk-hwan como el padre biológico de Hae-jo

Kim Min-seok como Yoo Ki-ho

Lee El como Bong-sook

Lee Hae-yeong

Oh Dae-hwan como el loco cazador Chil-seong

Ahn Seok-hwan

Jo Han-chul

Kim Soo-jin

Alex Landi como John Na

Lee Da-hee

Cho Jae-mi (Lee Yoo-mi) se sorprende al ver a Hae Jo (Woo Do-hwan) el día de su boda en la serie surcoreana "El Sr. Plancton" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL SR. PLANCTON”?

La primera temporada de “El Sr. Plancton”, producida por las compañías Base Story y HighZium Studio, tiene 10 episodios.