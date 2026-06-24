“Avengers: Doomsday”, la película número 39 del Universo cinematográfico de Marvel, se estrenará en diciembre de 2026. Por lo tanto, Marvel tiene algunas sorpresas preparadas para los fans y para celebrar el regreso de la franquicia más importante del MCU. Una de ellas es el reestreno de “Avengers: Endgame”, que recaudó aproximadamente $2790 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en su momento en la película más taquillera de todos los tiempos. Pero esta cinta volverá con un pequeño cambio en su título.

“Avengers: Endgame” se estrenó originalmente en abril de 2019 y marcó el final de la Saga del Infinito del MCU, concluyó la macrohistoria de 22 películas centrada en las Gemas del Infinito y el villano Thanos, y despidió las historias de miembros fundadores como Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Capitán América) y Natasha Romanoff (Black Widow).

Y después de siete años volverá a las salas de cine del mundo para que los fans puedan revivir los momentos épicos de esta película. ¿Volverá a tener el mismo éxito en taquilla? A continuación, te comparto más detalles del emocionante regreso.

“Avengers: Endgame” fue la primera cinta en superar los $1200 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno a nivel global (Foto: Marvel Studios)

“AVENGERS: ENDGAME” REGRESA A LOS CINES CON NUEVO TÍTULO

La película número 22 del Universo cinematográfico de Marvel tendrá un nuevo título: “Avengers: Endgame Encore” y su reestreno está programado para el 25 de septiembre de 2026.

Pero se trata de una versión especial del largometraje dirigido por Anthony y Joe Russo, ya que incluirá material inédito, una introducción personalizada y un final exclusivo diseñado para formatos premium de gran formato como IMAX y Infinity Vision.

La escenas adicionales de “Avengers: Endgame Encore”, que será uno de los primeros títulos en estrenarse bajo Infinity Vision, el nuevo programa de certificación premium de Disney para salas de cine a nivel mundial, servirán como puente narrativo para conectar Endgame con la nueva entrega de “Avengers: Doomsday”.

“Avengers: Endgame Encore” incluirá una introducción personalizada, escenas nuevas adicionales y una escena final especial exclusiva (Foto: Marvel Studios)

¿“AVENGERS: ENDGAME ENCORE” LLEGARÁ A TODAS LAS SALAS DE CINE?

No, “Avengers: Endgame Encore” no llegará a todos los cines del mundo, ya que su distribución estará estrictamente limitada a salas de formato premium. Su proyección se centrará de forma exclusiva en pantallas certificadas bajo el nuevo programa global de Disney, Infinity Vision, así como en complejos equipados con tecnología IMAX.

¿Qué es Infinity Vision? Se trata de un programa de certificación oficial de The Walt Disney Company para salas de cine premium de gran formato (PLF). Su objetivo es identificar y garantizar al público que una sala cumple con estándares técnicos rigurosos, como pantallas gigantes (mínimo 15 metros), proyección láser de alta fidelidad y sonido envolvente.

“A medida que crece el interés por las mejoras en las salas de cine, se presenta una importante oportunidad para que nuestra industria simplifique la forma en que comunicamos y promocionamos la gama de experiencias premium de gran formato (PLF) disponibles para los consumidores. Felicitamos a Disney por dar un primer paso importante hacia este objetivo y esperamos colaborar con ellos y con nuestros socios de la industria para definir una marca y un conjunto de estándares unificados para las PLF”, declaró Sean Gamble, CEO de Cinemark, según reportó Deadline.

Por su parte, Eduardo Acuña, CEO y Director de Regal Cineworld Group, añadió: “Llevábamos mucho tiempo esperándolo, y nos encanta que Disney tome la iniciativa para guiar a los cinéfilos hacia las mejores salas de cine. Contar con una marca única y reconocible ayudará al público a confiar en que, desde el momento en que crucen las puertas, disfrutarán de una experiencia cinematográfica espectacular”.