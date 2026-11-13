“El crimen de Pazos” (en inglés: “Murder in Galicia”) es el nuevo thriller español de Netflix inspirado en un caso real. Por eso, cada integrante del reparto cobra peso en una historia que busca que el misterio resulte creíble y cercano. Así, en esta nota de Gestión Mix, te ayudamos a identificar a los intérpretes y sus personajes antes de comenzar los tres episodios de la miniserie. ¡También repasamos algunas de sus participaciones anteriores!
Vale precisar que el show televisivo está ambientado en un pueblo gallego donde un ataque nocturno contra una mujer abre una investigación.
En este contexto, el sargento de la Guardia Civil a cargo del caso concentra las sospechas en alguien muy cercano a la víctima Irene.
Antes de continuar, mira el tráiler de “El crimen de Pazos”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CRIMEN DE PAZOS”
1. Tristán Ulloa como Elías Lago
El listado arranca con el protagonista de la serie española de Netflix: Elías Lago, el sargento de la Guardia Civil convencido de que el esposo de la víctima es el responsable del ataque.
Él se presenta como un policía humano y contenido, muy alejado de la figura del detective heroico.
El actor que lo interpreta es Tristán Ulloa, reconocido por su trabajo previo en “Lucía y el sexo”, “Salvador” y “Que se mueran los feos”.
2. Miguel Borines como Aniceto
Por otro lado, Aniceto es el esposo de Irene, un marido aparentemente ejemplar que pasa a ser el principal sospechoso del caso.
El artista que le da vida es Miguel Borines, a quien también hemos visto en títulos como “Los lunes al sol”, “El caso Asunta” y “Rapa”.
3. Verónica Sánchez como Begoña
Begoña, por su parte, es la juez del caso.
La actriz que se pone en la piel del personaje es Verónica Sánchez, famosa por “Los dos lados de la cama”, “Los Serrano” y “Gordos”.
4. Fer Fraga como Barreiro
Barreiro, mientras tanto, es parte de la unidad policial que rodea a Elías.
Él está interpretado por Fernando Fraga, también integrante de los elencos de “Rondallas”, “Animal” y “Rapa”.
Otros actores y personajes de “El crimen de Pazos”:
- 5. Carlos Blanco como Turrientes “Turri”, integrante del equipo investigador que acompaña a Elías en el caso
- 6. Luisa Merelas como Irene Freire, la víctima del caso
- 7. Tatán
- 8. Isabel Garrido
- 9. Eduardo “Edu” Soto
- 10. Nacho Fresneda
- 11. Marta Nieto
- 12. Daniel Ibáñez
- 13. Pablo Vázquez
- 14. Tito Asorey como Santi
- 15. Monti Castiñeiras como Nuno Pontón
- 16. Daniel Otero como un cirujano
- 17. Xabier Fonseca como un agente de seguridad del hospital
- 18. Paula Morado como Marisa
- 19. Fernando Guillén Cuervo
- 20. Susana Sampedro como Marta
- 21. Alberto Da Sinda como Breixo
- 22. Max Ulloa como Adrián
- 23. Esther Hedo