Una noche de pesadilla, un pueblo pequeño y dos hermanas que han cargado con aquel recuerdo durante años son los puntos de partida de “The Good Daughter”, la miniserie de suspenso protagonizada por Rose Byrne y Meghann Fahy. Así, la producción de Peacock combina intriga criminal y drama familiar. Por eso, si quieres conocer su historia, su elenco y los detalles de su llegada a la plataforma, sigue leyendo esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la ficción adapta la novela homónima de la autora Karin Slaughter, quien también figura como productora ejecutiva junto con Rose Byrne, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Casey Haver y Steph Green.

Y esta última creativa, por su parte, dirige los seis episodios del show televisivo de drama y suspenso.

LA TRAMA DE “THE GOOD DAUGHTER”

“The Good Daughter” narra la historia de las hermanas Charlotte (Meghann Fahy) y Samantha Quinn (Rose Byrne), quienes pasaron años intentando recomponer sus vidas tras una noche de violencia que las marcó.

Entonces, cuando otro ataque sacude el pequeño pueblo de Pikeville, Charlotte, hoy abogada como su papá, se convierte en la primera testigo en la escena.

A partir de ahí, el caso avanza entre recuerdos dolorosos y secretos enterrados... presentando un relato de supervivencia, de lazos entre un padre y sus hijas y del vínculo complejo entre hermanas.

EL TRÁILER DE LA SERIE “THE GOOD DAUGHTER”

¿CÓMO VER “THE GOOD DAUGHTER”?

Todos los episodios de “The Good Daughter” llegan el jueves 12 de noviembre del 2026 a Peacock.

Por lo tanto, si te encuentras en territorio estadounidense y quieres disfrutar de esta producción con clasificación 18+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE GOOD DAUGHTER”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Good Daughter”:

Rose Byrne como Samantha Quinn

como Samantha Quinn Audrey Grace Marshall como Sam joven

como Sam joven Meghann Fahy como Charlotte Quinn

como Charlotte Quinn Drew Cheek como Charlie joven

como Charlie joven Brendan Gleeson como Rusty, el padre de las hermanas

como Rusty, el padre de las hermanas Olivia Williams como Harriet “Gamma” Quinn

como Harriet “Gamma” Quinn Paula Malcomson como Judith

como Judith Jake McDorman como Mason / Huck

como Mason / Huck Michael Dorman como Ben

como Ben Harper Steele como Lenore

como Lenore Jayson Warner Smith como el sheriff Keith Coin

Brendan Gleeson como Rusty en una escena de la serie de suspenso "The Good Daughter" (Foto: Fifth Season / Iron Ocean Films / Peacock)