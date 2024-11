“Cuando el teléfono suena” (“When the Phone Rings” en inglés y “Ji-geum Geo-sin Jeon-hwa-neun” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja. Cada viernes y sábado se liberan nuevos episodios, pero si eres de los que no tiene mucha paciencia, puedes recurrir al material original. ¿Dónde encontrarlo y cómo leerlo?

El K-drama escrito por Kim Ji-won y dirigido por Park Sang-woo y Wi Deuk-gyoo, se basa en una novela web del mismo nombre escrita por Geon Eomul Nyeo. Además, sus doce episodios se emiten por el canal MBC desde el 22 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2024, así que puedes encontrar algunos avances de la historia del tenso matrimonio entre un político en ascenso y su esposa muda.

Baek Sa-eon (Yoo Yeon-seok) y Hong Hee-joo (Chae Soo-bin) tienen un matrimonio arreglado que empieza a cambiar luego de un secuestro. En cada capítulo se revela que ambos protagonistas esconden más de un secreto. ¿Por qué concertaron una unión? ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? ¿Qué se sabe sobre el mutismo de qué Hee-joo?

Hong Hee-joo y Baek Sa-eon son los protagonistas del webtoon "Cuando el teléfono suena" (Foto: Kakao)

¿DÓNDE LEER EL WEBTOON “CUANDO EL TELÉFONO SUENA”?

Los webtoons son historietas digitales creadas en Corea del Sur que a diferencia de los webcómics, cada episodio se publica en una sola imagen vertical para que su lectura en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos sea más sencilla. Entonces, ¿dónde puedes leer el webtoon “Cuando el teléfono suena”?

Puedes encontrar en webtoon “When the Phone Rings” en el portal kakao.com, no obstante, solo está disponible en su idioma original, es decir, en coreano. Aunque no está traducida oficialmente al inglés o español, puedes comprender la historia a partir de las imágenes.

¿CÓMO VER “CUANDO EL TELÉFONO SUENA”?

“Cuando el teléfono suena” se estrenó en Netflix el 22 de noviembre de 2024. Cada semana se lanzarán dos nuevos episodios hasta enero de 2025. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

EPISODIOS DE “CUANDO EL TELÉFONO SUENA”

Episodio 1 . Cuando recibe una llamada misteriosa tras el secuestro de Hong Hee‑joo, Paik Sa‑eon intenta averiguar más… solo para descubrir que ocultarse no será fácil.

. Cuando recibe una llamada misteriosa tras el secuestro de Hong Hee‑joo, Paik Sa‑eon intenta averiguar más… solo para descubrir que ocultarse no será fácil. Episodio 2 . Sa‑eon intenta identificar a quien hace las llamadas, lo que obliga a Hee‑joo a mantenerse muy alerta. A pesar de sus miedos, ella continúa con el engaño.

. Sa‑eon intenta identificar a quien hace las llamadas, lo que obliga a Hee‑joo a mantenerse muy alerta. A pesar de sus miedos, ella continúa con el engaño. Episodio 3. Después de sufrir un ataque, Sa‑eon desconfía aun más de la relación entre Hee‑joo y su amigo. Mientras tanto, una figura siniestra hace notar su presencia.