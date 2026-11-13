Antes de que “Avengers: Doomsday” llegue a los cines, hay un título que no puedes dejar pasar en el streaming. Y es que “Avengers Endgame: Encore”, la versión extendida de la exitosa cinta que cerró la “Infinity Saga” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ya está disponible en Disney+ para revivirla desde la comodidad de tu hogar. Entonces, si quieres descubrir qué novedades trae esta edición frente a la original y conocer otros detalles esenciales de la película, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “Avengers: Endgame” se estrenó en el 2019, presentándonos a a los héroes sobrevivientes del MCU intentando reparar el daño de Thanos.

Y, tal como te puedes imaginar, “Encore” conserva el metraje original, pero suma material adicional filmado por Anthony y Joe Russo durante la producción de “Doomsday”.

Así, la versión del streaming incluye cuatro escenas nuevas ligadas a la secuela del fime.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” EN EL STREAMING?

“Avengers Endgame: Encore” llegó el viernes 13 de noviembre del 2026 al catálogo de Disney+, plataforma que la clasifica para mayores de 12 años. Además, ofrece audiodescripción y subtítulos, con idiomas como el español y el inglés.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: el servicio de streaming advierte que algunas secuencias de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.

“Avengers: Doomsday”, por su parte, llegará a los cines estadounidenses el 18 de diciembre de este año.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”

LAS 4 NUEVAS ESCENAS DE “AVENGERS: ENDGAME ENCORE”

Aviso de spoilers (si no quieres saber sobre su contenido, sáltate esta sección). Resulta que las imágenes inéditas presentan:

Un final extendido: tras la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter, los visita una versión de Loki que ofrece ayudarlos.

tras la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter, los visita una versión de Loki que ofrece ayudarlos. Primera escena a mitad de créditos: Bruce Banner permanece aislado en un complejo militar subterráneo, hasta que Victor von Doom lo teletransporta.

Bruce Banner permanece aislado en un complejo militar subterráneo, hasta que Victor von Doom lo teletransporta. Segunda escena a mitad de créditos: empleados de la TVA detectan una incursión entre dos universos y concluyen que el multiverso se colapsa.

empleados de la TVA detectan una incursión entre dos universos y concluyen que el multiverso se colapsa. Escena post-créditos reelaborada: el sonido de metal golpeado se revela como Doom forjando su máscara.

¿CUÁNTO RECAUDÓ “AVENGERS: ENDGAME ENCORE” EN SU PASO POR LOS CINES?

De acuerdo con Box Office Mojo, el reestreno en cines sumó 143,2 millones de dólares:

40,1 millones en Estados Unidos y Canadá.

103,1 millones en el resto de territorios.

Con ello, “Avengers: Endgame” alcanzó un acumulado de 2.942 millones de dólares y recuperó el título de película más taquillera de la historia, por encima de “Avatar” (2.923 millones).

Thanos en una escena clave de la película "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)