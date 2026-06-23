Llegó la hora de despedirnos de una de las series más celebradas de la televisión reciente. “The Bear” (titulada “El Oso” en español), la producción de FX, Disney+ y Hulu que transformó una cocina de Chicago en uno de los escenarios más intensos y entrañables de la ficción, se prepara para decir adiós con su quinta y última temporada. Así, si sigues de cerca la historia de Carmy y quieres tener clara la fecha, la hora y las opciones para ver esta entrega sin complicaciones, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show se centra en Carmen “Carmy” Berzatto, un chef de alta cocina que regresa a Chicago tras la muerte de su hermano Mikey para hacerse cargo del local familiar: un puesto de sandwiches de carne al estilo italiano.

Con el tiempo, y junto a una brigada tan disfuncional como entrañable, nuestro protagonista transforma ese espacio en un restaurante exclusivo llamado “The Bear”, con la ambición de conquistar una estrella Michelin.

Eventualmente, la cuarta temporada cerró con una decisión que nadie esperaba: Carmy anuncia que abandona el mundo de la gastronomía y deja el establecimiento en manos de Sydney, Richie y Sugar.

Y ese punto de quiebre es el arranque de la última entrega de la serie, ya que el equipo tendrá que sostener el restaurante por su cuenta, frente a presiones financieras serias y la amenaza de venta por parte del Tío Jimmy.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Bear” - Temporada 5:

FECHA DE ESTRENO DE LA QUINTA TEMPORADA DE “THE BEAR”

La quinta entrega de la producción se estrena el jueves 25 de junio del 2026, con sus 8 episodios disponibles en el streaming desde ese día.

Cabe resaltar que los títulos de los capítulos siguen la tradición de la serie de nombrarse como ingredientes o términos culinarios.

Episodio 1: “Soda”

“Soda” Episodio 2: “Lamb”

“Lamb” Episodio 3: “Mint”

“Mint” Episodio 4: “Ribs”

“Ribs” Episodio 5: “Raspberries”

“Raspberries” Episodio 6: “Focaccia”

“Focaccia” Episodio 7: “Caramel”

“Caramel” Episodio 8: “The Original Beef of Chicagoland”, título que recupera el nombre del restaurante original de Mikey, el local con el que todo comenzó.

Importante: en la señal televisiva de FX, el estreno funciona de forma escalonada (los dos primeros capítulos se emiten el 25 de junio y, a partir de ahí, un episodio nuevo cada semana).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA QUINTA TEMPORADA DE “THE BEAR”?

La temporada 5 de “The Bear” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del jueves 25 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del jueves 25 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del jueves 25 de junio Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del jueves 25 de junio Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del jueves 25 de junio España 3:00 a.m. del viernes 26 de junio

¿CÓMO VER LA QUINTA TEMPORADA DE “THE BEAR”?

En Estados Unidos, tienes la opción de disfrutar de la quinta y última entrega de “The Bear” a través de Hulu o FX.

A nivel internacional, por su parte, la producción es un título exclusivo del catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para ver su gran final sin contratiempos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

La temporada 5 de "The Bear" le pone fin a la aclamada serie de televisión de drama y comedia culinaria estadounidense creada por Christopher Storer (Foto: FX Productions / Super Frog)