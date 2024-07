Se viene la gran final de la Copa América 2024 con un verdadero partidazo: Colombia vs. Argentina, en un duelo donde la Tricolor llega en el mejor momento de su historia tras enlazar 28 partidos sin perder, mientras que la Albiceleste llega como vigente campeona, con un Messi más inspirado que nunca. El encuentro está programado para este domingo 14 de julio a las 19:00 COL / 21:00 ARG / 8:00 p.m. ET. en directo desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos. Si vives en el país cafetero, sintoniza la señal de Win Sports desde tu Smart TV, PC, Tablet o smartphone para que no te pierdas ni un instante de la acción en el terreno de juego que podría darle a los colombianos su segundo título continental en la historia.

Si la Albiceleste es la principal candidata para levantar el trofeo, amparada además por una buena versión de Messi, las acciones de Colombia cotizan al alza al apartar de su camino a Brasil y Uruguay, dos de los pesos pesados de la región y candidatos al título, en la fase de grupos.

¿Cómo ver Win Sports EN VIVO, Colombia vs. Argentina?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo con tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido Colombia vs. Argentina por la final de la Copa América 2024.

SATÉLITE CABLE IPTV DIRECTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

Link para ver, Colombia vs. Argentina Rica por Win Sports Online (WSO)

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

SOBRE EL AUTOR Luis Eduardo Torres Periodista. Licenciado en Comunicaciones por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), con especialización en Social Media Management. Más de diez años de experiencia trabajando en medios digitales. Actualmente, Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.