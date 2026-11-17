La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha para disputar un nuevo partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Este martes 17 de noviembre, la Albiceleste se medirá frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. El encuentro, que tiene su inicio programado para las 20:00 horas (Buenos Aires) y podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial de TyC Sports.

Este duelo servirá como una excelente oportunidad para que la selección argentina continúe afianzando su estilo de juego y pruebe nuevas variantes tácticas. Lionel Scaloni entiende lo complicado que será el próximo proceso para la Copa del Mundo; por ello quiere fortalecer su equipo, sobre todo tras la salida de Lionel Messi.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Costa Rica EN VIVO por amistoso internacional.

Operador en Argentina Canal SD Canal HD Detalle de acceso Flow (Cablevisión/Personal) 22 101 Incluido en paquetes de TV básica y superiores. DirecTV / D Sports 629 1629 Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol. Telecentro 106 1018 Incluido en TV Digital y HD. Claro TV – 105 Señal en alta definición en todos los planes HD.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por Telefe y mitelefe.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / App Requisito de acceso Cómo ver TyC Sports en vivo TyC Sports Play Registro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina. Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el martes 06/10.

tycsports+1 Flow App (Personal) Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla. Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports. DirecTV GO / D GO Abono de DirecTV con acceso a plataforma online. Entrar a DGO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible. Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports. Claro Video / Claro TV App Servicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports. Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android e iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales de los amistosos internacionales válidos por fecha FIFA.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

ViX

TUDN Radio

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

La selección argentina disputará su último compromiso internacional de 2026 este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni buscará una victoria para dejar atrás la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste tendrá como principales referencias a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras el combinado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, intentará cerrar su gira sudamericana con un resultado positivo y respaldado por Manfred Ugalde en ataque. El partido comenzará a las 20:00 horas de Argentina y tendrá transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Telefe, además de las alternativas de streaming Mi Telefe y TyC Sports Play; los aficionados también podrán consultar la cobertura de Repretel y Teletica en Costa Rica, según la programación y disponibilidad de sus respectivas señales. (VIDEO DE X: @Argentina)