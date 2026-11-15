El Rommel Fernández será el escenario de una prueba de carácter para Panamá. La selección de Thomas Christiansen llega al partido de vuelta contra Curazao con ocho encuentros consecutivos sin triunfos en tiempo reglamentario y la necesidad de romper esa tendencia para seguir en carrera en la Liga de Naciones de la Concacaf. Después del 0-0 en territorio curazoleño, los canaleros deberán hacer valer su localía este domingo: una victoria les permitirá avanzar a la fase final y obtener la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público panameño estará a cargo de TVMAX (Canal 9), que llevará el encuentro por señal abierta gratuita. Los aficionados también podrán acceder a la cobertura mediante los principales cableoperadores del país y consultar las opciones digitales disponibles para seguir a la selección nacional frente al combinado curazoleño.

¿Cómo ver TVMAX EN VIVO, Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Panamá y Curazao por TVMAX, uno de los principales canales deportivos del país. La señal abierta permitirá que los seguidores de La Marea Roja acompañen el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf desde sus hogares, sin necesidad de contratar un servicio de televisión por suscripción.

Además de la televisión abierta, TVMAX también se encuentra disponible en los principales operadores de televisión de paga en Panamá. De esta manera, los espectadores tendrán diferentes alternativas para seguir el compromiso que se disputará en el estadio Rommel Fernández, donde el equipo de Thomas Christiansen buscará revertir el empate sin goles de la ida.

Canales para ver TVMAX EN DIRECTO

Canal 9 por señal abierta.

Canal 9 de Cable Onda.

Canal 194 de Sky.

Canal 3083 de Inter Satelital.

Canales 2 SD y 132 HD de Claro TV.

¿Dónde ver TVMAX ONLINE, Panamá vs. Curazao por streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán consultar las plataformas digitales asociadas a TVMAX y Medcom, dependiendo de la disponibilidad regional y las opciones habilitadas para esta transmisión. La cobertura digital permitirá acceder a los contenidos desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles, siempre que el servicio se encuentre disponible.

Se recomienda contar con una conexión estable a internet e ingresar con anticipación a las plataformas correspondientes para evitar inconvenientes durante la transmisión. El partido entre Panamá y Curazao comenzará a las 6:00 p. m. en Ciudad de Panamá, por lo que los seguidores podrán prepararse para acompañar a la selección nacional desde antes del pitazo inicial.

Horario, TV y cómo ver partido en vivo Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026

Día: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Partido: Panamá vs. Curazao, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

Panamá vs. Curazao, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Canal: TVMAX (Canal 9).

TVMAX (Canal 9). Hora: 6:00 p. m. de Ciudad de Panamá (6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT en Estados Unidos).

6:00 p. m. de Ciudad de Panamá (6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT en Estados Unidos). Lugar: Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Panamá y Curazao se enfrentarán este domingo 15 de noviembre de 2026 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en un duelo decisivo que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá. Después del empate 0-0 registrado en Willemstad, la selección dirigida por Thomas Christiansen buscará aprovechar su localía, con Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, José Fajardo e Ismael Díaz como algunas de sus principales figuras, para conseguir el boleto al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Del otro lado, el combinado de Dick Advocaat intentará dar el golpe como visitante, respaldado por la actuación de su guardameta Eloy Room en el encuentro de ida. La transmisión del partido estará disponible EN VIVO y ONLINE, con opciones de TV abierta y cobertura de RPC TV y TVMAX en Panamá, además de las alternativas internacionales de FOX y Concacaf Go para quienes buscan seguir el Panamá vs. Curazao en directo y GRATIS. (VIDEO DE X: @ESPN_CENAM)