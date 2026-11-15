Panamá y Curazao se enfrentan este domingo 15 de noviembre a las 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. Tiempo del Centro de México / 3:00 p. m. PT en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. Tras el empate 0-0 en el duelo de ida disputado el jueves en Willemstad, la serie llega completamente abierta a Ciudad de Panamá. En esta eliminatoria se aplica el criterio del gol de visitante y está en juego el boleto al Final Four de marzo de 2027, además de la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Consulta la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Panamá vs. Curazao en vivo y en directo por diferentes plataformas .

Si Panamá vence a Curazao, los Canaleros clasifican directamente a semifinales y a la Copa Oro; sin embargo, si el encuentro termina nuevamente en un empate sin goles, se jugará tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, se definirá en tanda de penales. En caso la paridad sea con goles (1-1, 2-2, etc.), The Blue Wave avanza gracias al criterio del gol como visitante. Finalmente, si el combinado curazoleño gana, eliminará a la selección local y sellará su pase a la siguiente instancia del torneo.

Conoce dónde ver por TV y online el partido Panamá vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO por cuartos de final de la CONCACAF Nations League. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver Panamá vs. Curazao EN VIVO por vuelta de los cuartos de final de Concacaf Nations League 2026 en varios países?

Para que no te pierdas el partido Panamá vs. Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026 este domingo 15 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

México (CDMX): 5:00 pm

España: 0:00 am del 16 de noviembre

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Señal de TVMax en vivo para seguir la transmisión de Panamá vs. Curazao, este martes 17 de noviembre, por la vuelta de cuartos de final de Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Qué canal transmite Panamá vs. Curazao EN VIVO por vuelta de los cuartos de final de Concacaf Nations League 2026?

Este domingo 15 de noviembre se podrá ver el partido Panamá vs. Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One

México: YouTube, CONCACAF GO

Panamá: TVN Panama, TVMax 9

Costa Rica: Teletica Radio 91.5

El Salvador: YouTube, CONCACAF GO

Nicaragua: YouTube, CONCACAF GO

República Dominicana: YouTube, CONCACAF GO

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM